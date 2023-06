Más allá del Rock Imperium Festival en Cartagena, que centra la escena musical, este fin de semana deja en la Región de Murcia otras muchas propuestas musicales, como el concierto de Jero Romero y estas otras que te proponemos aquí:

The Sand

THE SAND, la banda encabezada por Miguel González (ex cantante de Shame), triunfa en EEUU y Reino Unido. Surgidos en 2018, dos años más tarde publicaron su primer álbum, 'Melancholic universe', tres de cuyas canciones llegaron a tres finales de los concursos internacionales de composición más importantes (dos en Estados Unidos y uno en Londres). Ganaron en la sección 'Win Some Love' dentro del concurso "Unsigned Only Music", con más de 7.000 participantes y un jurado compuesto por Black Francis (Pixies), Robert Smith (The Cure), Derek Brown (The Flaming Lips) o Ryan Adams; también en el apartado 'Inspire Your Song' del concurso 'International Songwriting Competition' con más de 26.000 canciones participantes, y miembros de Dua Lipa o Coldplay en el jurado; y fueron finalistas en el 'UK Songwriting Contest', con más de 10.000 participantes. Su música, entre el rock alternativo, el grunge y el punk-pop, con influencias de Foo Fighters, Green Day, Coldplay, Pearl Jam o Wilco, ha cautivado a David Lynch, que ha compartido algunas de sus canciones en redes sociales.

En mayo, The Sand estrenaban 'I Miss You' (videoclip incluido), sobre la vida de una estrella del rock en sus últimos años, sus adicciones y problemas psicológicos. Lo presentan en vivo esta noche en La Yesería.

Viernes 23 La Yesería. 21:30 h , 10€

Carmen Escudero

Continúa adelante el Festival 109, ciclo de conciertos que viene desarrollándose durante los viernes de junio. Lo ha generado AR Comunicación (Santi Pina y Rubén Ayllón Arróniz), agencia que celebra su primer aniversario con una amplia oferta en la que cabe desde rock a poesía. Este viernes, dos propuestas unirán música y poesía: Mery Salem (22:00), poeta cartagenera potente y pasional, y la escritora pinatarense Carmen Escudero, que trasciende su rol de poetisa acercándose a la agitación contracultural: debuta con “UBUNTU", un disco basado en textos de su primer poemario, Amor y otras masacres. Ubuntu fue nominado a los Premios de la Música RM en el apartado Otras Tendencias, y es también una banda de 7 personas mezclando música y poesía.

El disco contiene 10 canciones y un ‘bonus track’, y se mueve por géneros tan diversos como pop, rock, indie, metal, jazz, bossa nova, tanguillo, flamenco y rap, todo ello fusionado con la poesía de Carmen, donde el resto de artistas, 25 en total, ponen voz a estrofas y estribillos. La nómina de artistas que han colaborado a lo largo de los dos últimos años en este primer disco es tan extensa como diversa: Carlota Crey (Galicia) Fito Mansilla (Madrid) Ainhoa Almarcha (Alicante) Eddie Rever (Cartagena) Moy Gomar (Murcia) Oterb (Murcia) Josué Martínez (Cartagena) Laura Calderón (Córdoba) Marina Escudero (Murcia) Juanma Aplp (Cartagena) y Miguel Ángel López Escámez "cachorro" (Cartagena). La producción ha estado a cargo de Borja Montenegro (José Luis Perales, Sole Giménez, Ella baila sola…), Antonio Turro, productor de grupos como Second, Diego Martín o Varry Brava, y el cordobés Lauren Serrano (Vicente Amigo, Niña Pastori).

Viernes 23. Sala Spectrum. 22,00h. 9 €

Lisasinson

Energía, melodías inmediatas, distorsión, espíritu punk... Escuchar a Lisasinson (Miriam Ferrero y Paula Barberán) es como atizarse un chupito de insolencia juvenil; por algo son uno de los nombres clave ahora mismo en el panorama punk-rock y riot grrrl de España. Ya lo dejaron claro desde aquel primer single, “Barakaldo”, y lo confirmaron con su primer Mini-LP, “Perdona Mamá” (hoy ya pieza de coleccionista). Lo último publicado por estas chicas valencianas es "Un Año De Cambios" (Elefant Records, 2023): doce himnos punk-pop asertivos y directos que ha producido Carlos Hernández

La formación de Lisasinson ha cambiado; de las fundadoras ya solo queda Míriam Ferrero (también lleva un maravilloso proyecto en paralelo con LABORDE); Paula Barberán se unió más tarde. Oficialmente son un dúo, y en los directos un cuarteto de formación variable. De hecho, todo cambia vertiginosamente para Míriam y Paula. Su punk-pop post-millennial con aroma de grupo de chicas de los 50 apunta alto: «Ya no quiero ser moderna, ahora paso del post-punk. No me invites a tu puta fiesta, no soy parte de ese club».

Sábado 24 Murcia Rio 12:30 h. 11€

Elefantes

Tras casi 30 años de carrera, Elefantes publicaban en 2022 su sexto álbum, Trozos de papel/Cosas raras. Se suben a los escenarios después de casi dos años lejos de ellos con nueva formación -a la que se ha incorporado el guitarrista Álex Vivero-, un sonido mucho más maduro, cercano al rock más internacional, y un show totalmente renovado, sin perder un ápice de su esencia. La banda barcelonesa vuelve así a reencontrarse con su público en formato eléctrico en una gira por salas y grandes festivales.

En apenas unos meses, la veterana banda liderada por el carismático Shuarma ha publicado un disco con material nuevo y un epé de versiones de Izal, Rozalén, Coque Malla, Ara Malikian y Lori Meyers: “Cinco miradas”. En total, quince canciones marcan la nueva línea. 'Trozos de papel/cosas raras' supone un giro sorprendente a su propuesta, que sí mantiene la característica y elegante forma de hacer pop rock del grupo.

Sábado 24. Sala REM. 22,15h. 20/23€

Michael Olivera

El trío de Michael Olivera, acompañado del pianista valenciano Alex Conde (hijo del cantaor flamenco Alejandro Conde) y el contrabajista español Rubén Carlés, cerrará la temporada en Jazzazza Club.

Olivera es un formidable baterista cubano afincado en Madrid. Se formó en la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Sorprende su virtuosismo y su capacidad compositiva: un jazz personal que debe mucho a tradiciones como el cancionero yoruba. Con más de 50 discos grabados y cientos de colaboraciones (Quincy Jones, Tomatito, Sting, Esperanza Spalding, Iván Melón Lewis), hay dos álbumes publicados bajo su nombre (“ASHÉ” y “OASIS”), y junto a Alfredo Rodríguez Trío ha pasado por festivales como el North Sea Jazz de Rotterdam o Jazz à Vienne. Además es el líder natural de The Cuban Jazz Syndicate, una banda de estrellas que rescata el legado del latin-jazz de Paquito D´Rivera, Chucho Valdés y Tito Puente.

Con su trío, Michael Olivera invita a disfrutar de la improvisación, el ritmo vertiginoso y las más hermosas melodías, con una mezcla única de jazz-flamenco y latin Jazz, versionando reconocidos standards mundiales.

En cuanto a los acompañantes de Olivera, Álex Conde ha demostrado su valía fundiendo flamenco y jazz en decenas festivales internacionales junto a artistas como Vicente Amigo, Keita Ogawa, John Patitucci, Chucho Valdés o The Bad Plus. Por su parte, Rubén Carlés abarca vanguardia y vieja escuela, y acaba de grabar su propio disco, "Water Lily", para el sello Fresh Sound New Talent. Calidez. Sabrosura. Latinidad.

Viernes 23. Jazzazza Jazz Club. 22:30 horas Entradas: 25€ en mesa, 15€ anticipada general de pie, 18 € general en taquilla