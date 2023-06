Día tres del Rock Imperium Festival. Los domingos se hicieron para descansar..., pero este no es el caso: el Rock Imperium no da tregua. Los encargados de recordárnoslo serán Siska (escenario Estrella de Levante, 16.30), estos italianos llevan ya unos cuantos años dando guerra en el circuito de festivales y giras como teloneros de otros artistas, sin embargo su hard rock europeo no termina de despegar. Nueva oportunidad para que los transalpinos se den a conocer. También desde Italia, en este caso desde Milán, vienen Frozen Crown (escenario Cartagena, 15.20).

Doble bombo y guitarras a toda velocidad, esto es power metal centroeuropeo de libro. Historias de leyenda y fantasía contadas por la voz de la cantante Giada Etro. Cuatro discos publicados en sus seis años de existencia hablan de un combo en permanente actividad. Con el último galope de Frozen Crown cambiarán las tornas en los escenarios principales del festival. Los encargados del viraje serán los suecos Nestor (escenario Estrella de Levante, 16.15). Ellos se han convertido de manera curiosa, y hasta sorpresiva, en una de las atracciones de este último día del festival. Nacieron en 1989, pero no ha sido hasta hace un par de años cuando han visto editado su primer LP. Cierto es que tuvieron un arranque con paradinha. Tan pronto publicaron sus dos primeros ‘corta duración’ lo dejaron para dedicarse a otros menesteres. Hace unos años retomaron su carrera, de manera humilde, autoeditando su disco de reentré, pero con una gran habilidad para promocionar en redes sociales sus videoclips, en los que echan mano de frikismo a raudales, e incluso cuentan con la participación en uno de ellos de la sex symbol de los ochenta Samantha Fox. Recogen el legado de aquella época y lo convierten en tributo vivo, coherente y practicado a toda calidad. Están anunciados en el verano festivalero de media Europa, y eso no suele ser por casualidad. Con Nestor el Rock Imperium abrirá definitivamente la puerta al hard rock. Que pasen los siguientes: Elegant Weapons (escenario Cartagena, 17.25). Cierta expectación para comprobar de primera mano las peripecias del nuevo combo montado alrededor del guitarrista de Judas Priest, Richie Faulkner. El tipo que un buen día se calzó los zapatos del mítico K.K. Downing se ha rodeado de manera magnífica para confeccionar su notable debut, Horns for halo. De la alineación que ha grabado su primer disco, solo el trabajo-adicto Ronnie Romero (voz de Rainbow, Michael Schenker, Lords of Black) es también parte de las actuaciones en directo, aunque el resto del personal está más que garantizado para presentar sus canciones, situadas en equilibrio sobre el vértice que separa el hard rock y el heavy metal, y con posibilidades de que asome por el repertorio algún clásico de los protectores Judas Priest. Estrambóticos, estrafalarios, extravagantes... Todos esos adjetivos y muchos más del estilo, vienen acompañando desde siempre a Lordi (escenario Estrella de Levante, 18.35) y también, por supuesto, el recordatorio de que fueron los ganadores de la edición 2006 de Eurovisión. Finlandia es el país más heavy del mundo, por eso ellos antes habían conseguido ser allí número uno, y por eso fueron enviados a buscar fortuna eurovisiva. Se trajeron el premio y abrieron la puerta a las propuestas delirantes en el histórico festival televisivo, y lo hicieron por todo lo alto con sus disfraces de monstruos y diablos, sus calzados de plataforma y, sobre todo, sin vergüenza alguna, entonando su Hard rock hallelujah. Después de ellos, The Winery Dogs (escenario Cartagena, 20.10) significarán, de alguna manera, una especie de contrapunto. En respuesta a la música escondida tras las máscaras llegará la máquina de rock duro más técnica y virtuosa que te puedas echar a la cara. Estos tipos acumulan innumerables portadas y elecciones como instrumentistas del año en la prensa superespecializada, la de los propios instrumentistas. Resulta que Mike Portnoy (batería), Billy Sheehan (bajo) y Richie Kotzen (guitarra y voz) un buen día decidieron dejar a un lado todos sus instintos virtuosistas y progresivos para dar rienda suelta al espíritu del rock a secas que también corre por sus venas. Podríamos decir «simplemente rock», pero tampoco es así, porque cuando este trío está sobre el escenario no hay nada simple. En todo caso, virtuosismo disfrazado de sencillez. Y los que más saben de disfraces aquí son los jefazos Paul Stanley y Gene Simmons; los mellizos judíos y rockeros; los líderes de la banda que más llama la atención de todo el cartel de esta segunda edición del Rock Imperium... Kiss (escenario Estrella de Levante, 22.15). Es su gira de despedida, en algún momento tenían que decir adiós. Simmons lleva años declarando que está ya muy mayor para vestirse su pesadísimo atuendo de diablo. El cuarteto neoyorkino no explotó repentinamente ni mucho menos. En realidad, en sus inicios nadie les hacía mucho caso, hay que reconocerlo. Pero eso hace que su historia sea aún más meritoria. Querían llamar la atención, así que buscaron un nombre inapropiado. Querían ser el grupo más exagerado del planeta, así que se maquillaron más que nadie; inventaron unos personajes a los que representar en cada concierto, y se escondieron detrás de capas y capas de cosméticos. Finalmente sus shows les abrieron las puertas de la popularidad. Representaban al glam más extremo y dramatizado. Se sacaron de la chistera el más desacomplejado circo del rock and roll. El diablo vomitaba sangre y desplegaba sus alas; el chico de las estrellas sobrevolaba al público mientras tocaba la guitarra, y el hombre del espacio disparaba munición con su guitarra hasta abatir algún foco del escenario. No contentos con eso, y más inteligentes que nadie, fueron pioneros en el marketing musical. La marca Kiss se expandía como la espuma a través de la venta de multitud de objetos: máquinas de pin-ball, cómics, muñecos, tazas, camisetas... Eran los años setenta. Nadie vendía objetos de merchandising tan variados como ellos. ¡Con el nuevo siglo se les ocurrió comercializar hasta ataúdes!. Tuvieron que esperar hasta el año 1976 para ver uno de sus discos entrar en el Top 20 de las listas americanas. Aquel Destroyer fue su primer éxito en firme, con el single de las canciones Beth y Detroit Rock City por fin haciéndose un hueco entre los diez sencillos más vendidos en aquel verano del ‘76. En mitad de los ochenta decidieron desenmascararse. Grabaron discos de apreciable valía, pero su música siempre estuvo vinculada a su llamativa imagen. Cuando el siglo XX tocaba a su fin, Gene Simmons y Paul Stanley consideraron que era el momento de volver a disfrazarse, y no solo de eso, sino de reunificar la formación original de cara a una gira mundial. Kiss volvieron, lo hicieron con la alineación clásica, con Ace Frehley y Peter Criss, incluso grabaron el dudoso Psycho Circus en 1998. Luego, Simmons y Stanley volvieron a quedarse solos, pero el maquillaje jamás volvería a desaparecer. El próximo domingo se despedirá de nosotros una leyenda. Skid Row (escenario Cartagena, 00.40) llegaron algo tarde, tanto que tuvieron que comprar la licencia a Gary Moore para poder adoptar ese nombre, ya que el irlandés lo había utilizado décadas antes: 35.000 dólares les costó la broma. El caso es que llegaron haciendo ruido, con un poco de retraso con respecto al devenir de la escena, pero con un rutilante primer disco, el cual se antojaba como una especie de mezcla de bandas como Guns ‘n’ Roses y Ratt. Tenían un frontman espectacular en la figura de Sebastian Bach. Era guapo, joven, atrevido e insolente, seguramente por eso en poco tiempo su actitud y su música se volvieron más desafiantes, más contundentes. Las tensiones en el seno del grupo dieron con los huesos de Bach fuera de la formación. El entorno que los rodeaba había cambiado y ellos, aún más. Ya nada volvería a ser igual... Los ‘Row’ de ahora no tienen ni mucho menos ese tirón, pero la adquisición reciente del excantante de H.e.a.t. (otro de los grupos del festival), Erik Grönwall, los ha revitalizado. Es un nuevo inicio, probablemente el más prometedor desde hace mucho tiempo. El cantante sueco es toda una garantía sobre los escenarios, así que atentos, por si la química vuelve a funcionar. Será el colofón a este Rock Imperium 2023, rondarán las dos de la madrugada. Justo en ese momento ya estará naciendo el Rock Imperium 2024.