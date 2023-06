No es que sea exclusivamente minoritario, pero el tercer escenario del Rock Imperium de Cartagena, al igual que el pasado año, acogerá formaciones en su mayoría menos populares y, en algunos casos, más de culto. También será el decorado para que una nutrida representación de bandas locales saquen músculo. La organización está muy al tanto de lo que ocurre en las distancias cortas, y ahí la Región tiene mucho que ofrecer, a pesar de los escasos apoyos hacia los grupos de nuestro entorno.

Guías locales

Actuar en el Rock Imperium lleva camino de consolidarse como objetivo y motivación para los combos de aquí. Los más locales tendrán la misión de abrir fuego cada uno de los días del festival. Los cartageneros Ángel Negro (viernes 14.15) serán los primeros con su personal metal melódico de mensajes comprometidos, entre lo alternativo y lo tradicional. También desde Cartagena, Skullmania (sábado 14.15) son un buen ejemplo de metal moderno, en su caso con cierto carácter subversivo.

Y para comenzar el tercer día, Elure (domingo 14.15) expondrán su rock a secas, unas veces inclinado hacia el pop y otras hacia territorios más ruidosos. Los eclécticos Alae Noctis (viernes 15.10) también se fundaron en Cartagena, proponiendo una vuelta a los ochenta, identificados con sonidos sintetizados de dark wave y efluvios rockeros post-punk. Headon (viernes 16.05) viven a camino entre Murcia y Alicante. Banda experimentada con cuatro discos en su haber, el último de los cuales, Éxodo, ha visto la luz recientemente. Metal melódico, compacto y de buen nivel, con una estupenda base de ritmo.

The Black Tree (sábado 15.10) se forjaron en Murcia en mitad de la pandemia, quizás por eso su música esté a caballo del rock más denso y el metal más grisáceo. Dolores Mateo y su desgarrada voz hacen equipo con componentes de los reputados Demised, habiendo publicado su último EP hace apenas un par de semanas.

Rainover (domingo 15.10) son otros murcianos con vocación internacional, como queda probado leyendo la lista de créditos de sus lanzamientos, el último de ellos lleva por nombre NOX. Su publicación coincide prácticamente con la aparición de la banda en Rock Imperium, donde estrenarán canciones que representan la esencia del metal gótico europeo de primeros de siglo.

Aunque si hay que destacar una banda murciana en cuanto a su proyección exterior, esos podrían ser Iron Curtain (sábado 19.15) quienes llevan paseando su directo por escenarios de todo el mundo desde hace más de quince años. Estos primos pequeños de Motörhead no pretenden engañar a nadie, hacen mucho ruido y además lo hacen muy rápido. Aquí no hay postureo, solo heavy metal directo heredero de la New Wave of British Heavy Metal. Su último EP, Gladiator, vio la luz el pasado febrero.

Aleación metálica

Según su definición, una aleación es «un producto homogéneo, obtenido por fusión, compuesto de dos o más elementos, uno de los cuales, al menos, debe ser un metal». Bien, pues ese proceso se seguirá con todo rigor científico durante los tres días de festival sobre las tablas del tercer escenario, el más underground, el patrocinado por ‘Festivales de la Región de Murcia’.

Apenas a unos metros de distancia de lo que fue un anfiteatro romano hace dos mil años, los gladiadores del Rock Imperium tomarán posesión del lugar. Habrá una importante representación de guerreros patrios, como los extremos madrileños Wormed (sábado 23.25); los zamoranos Death & Legacy (domingo 16.05) y la voz femenina pero gutural de Hynphernia, en la onda de Arch Enemy, muy resultones y acreedores de reseñables colaboraciones internacionales; otros comandados por la fiereza femenina, en este caso de Diva Satánica, son los gallegos Bloodhunter (sábado 17.05) y su black metal melódico de buen nivel; desde Zaragoza, Salduie (domingo 17.00) nos contarán historias mitológicas del pasado lejano de su entorno, incorporando vientos, flautas, gaitas y violines para dar vida a su folk metal; los bilbaínos Rise to Fall (domingo 18.00) son una banda estupenda que se las arregla a las mil maravillas encontrando resquicios para las melodías dentro de su marejada de contundencia metalera; otros que vienen de la capital del reino son los solicitados Ciclón (viernes 19.35) y su heavy rock con conexión directa con sus antepasados más clásicos madrileños de los ochenta; desde Barcelona desembarcarán Redshark (domingo 19.00), haciendo gala de su old-school-metal en la onda de los Judas Priest más raciales; más folk metal, ahora desde Castellón, con Lepoka (sábado 20.25) que también saben de fiestas paganas a ritmo de gaita y violín; los catalanes Crisix (sábado 21.55), desde Igualada, son una de las bandas españolas más experimentadas en festivales de todo el mundo, con su thrash directo, potente y distinguido no desentonan los pongas donde los pongas, están garantizados.

La representación internacional en el escenario minoritario, ese en el que se producen las mayores sorpresas, cuenta con nombres como los fineses vikingos Midjungards (sábado 16.05) y sus machaconas hordas de la fe oscura.

Una nota exótica con el heavy metal nipón cantado en su lengua natal de los energéticos Melt4 (viernes 17.15), quienes, además, ofrecerán una actuación gratuita en el portuario espacio Alviento en el mediodía del sábado. No todo es épico en Escandinavia, ahí están los noruegos Fixation (viernes 18.25) para corroborarlo a través de su post hardcore electrónico y alternativo.

Los antiguos Distillator, ahora Cryptosis (sábado 18.10), llegan a Cartagena con ganas de no dejar títere con cabeza, o cabeza en su sitio, machacando con su técnico thrash metal. Secret Sphere (viernes 20.40) siempre dieron la impresión de haber merecido mejor suerte, su segundo escalafón dentro del power metal italiano se antoja a poco teniendo en cuenta su capacidad melódica. Directos desde Maryland los extremos Misery Index (domingo 20.10) destriparán riffs sin ninguna contemplación, las cercanías del escenario estarán reservadas solo para los más valientes.

Sin embargo las chicas de Venus 5 (viernes 21.55) pretenden todo lo contrario, cinco armoniosas vocalistas en pos del pop metal más comercial. Los belgas Aborted (domingo 21.40) llevan sembrando la semilla del mal desde hace más de veinte años, lo hacen cosechando tenebroso y brutal grindcore. Los hardrockeros Tygers of Pantang (viernes 23.10) y Demon (domingo 23.20) son dos bandas históricas de la New Wave of British Heavy Metal, ejemplo de esos otros nombres que no triunfaron tanto como Iron Maiden o Saxon, aunque conservan el encanto de aquella irrepetible época.

Los griegos Rotting Christ (viernes 00:50) son una de las bandas pioneras de los sonidos más contundentes y guturales teñidos de épica y misterio, sin duda uno de los puntos fuertes de la noche del viernes en el tercer escenario del Rock Imperium. Sin ellos quizás Der Weg Einer Freiheit (sábado 00.50) no serían lo que son ahora, ellos han dotado de ciertas dosis de vanguardia su black metal cantado en alemán.

Aunque el black metal de alta cuna siempre se ha considerado que emergió primeramente sobre todo de Noruega, y de esa estirpe emergieron hace ocho años Nordjevel (domingo 01.00), con la tenebrosa misión de expandir su lúgubre propuesta más allá de los confines del averno, y lo consiguieron, no sin antes desgarrar su voz hasta el dolor. Una fantasía de pesadilla que clausurará el escenario Festivales de la Región de Murcia hasta la próxima edición del Rock Imperium. Soñaremos con ángeles... o con demonios.