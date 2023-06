Día dos del festival. Esta segunda etapa estará marcada por el carácter hard-rockero de la mayoría de las bandas que desfilen por los escenarios principales, comenzando por los serbios de nuevo cuño The Big Deal (escenario Estrella de Levante, 14.30). Su guitarrista Srdjan Brankovic y su batería Marko Milojevic son parte también de un experimentado combo de metal sinfónico y progresivo llamado Alogia, aunque en The Big Deal dejan atrás todo tipo de sinuosidad musical para ir al grano.

En su subsuelo son apreciables los rasgos de músicos acostumbrados a retos mayores, pero para la ocasión prefieren entregarse al encanto del rock duro melódico ochentero bien ejecutado y capitaneado por las vocalistas Nevena Brankovic y Ana Nikolic. De eso también sabe, y bastante Chez Kane (escenario Cartagena, 15.15), la cantante británica y su banda continuarán la senda de las melodías rockeras en la línea –pero guardando las distancias– de grandes vocalistas del estilo como Robin Beck. La presencia femenina no cesará con las apariciones de Erica Ohlsson y Lea Larsson, vocalista y batería respectivamente de los suecos Metalite (escenario Estrella de Levante, 16.10). Su nombre lo dice, con ellos los contornos se hacen más metálicos, pero no hay peligro, porque las armonías siguen siendo las que acaparan en mayor parte su fórmula comercial, en la que el sonido de los teclados tiene un papel especialmente relevante. Erica ha sido la última en llegar, pero se ha hecho con los mandos de la nave y ahora vuelan más alto.

Hasta los más aguerridos metaleros tienen su lado oculto, solo que estos salieron del armario y se reconocieron orgullosos admiradores de las lentejuelas, la fiesta y hasta los ambientes disco propios de películas como Fiebre del sábado noche. Miembros que pertenecen a bandas de alto octanaje como Arch Enemy o Soilwork, pero que un buen día probaron a vestirse de gala y encarnar el espíritu encantadoramente hortera de agrupaciones como la E.L.O. o ABBA, adaptándolo a directrices AOR o propias del rock comercial de los setenta y ochenta.

Lo llamaron The Night Flight Orchestra (escenario Cartagena, 17.10), y estaba pensando para ser un escarceo puntual, pero el éxito de sus seis acertados discos y de sus entretenidas actuaciones no ha dejado que se vayan. Con ellos el ambiente festivo ya estará definitivamente instalado en el Rock Imperium. Alfombra roja para que desfile uno de los atractivos del día, H.e.a.t. (escenario Estrella de Levante, 18.25).

Estos suecos aprendieron bien la lección, alumnos aventajados de bandas como sus paisanos Europe, adecuaron su propuesta dando un leve giro, media vuelta hacia lo rockero, y otra media hacia lo actual. La maniobra les salió redonda, su crecimiento ha sido pausado, pero muy sólido, y su directo una efectiva arma basada en vitalidad a raudales y, por supuesto, excelentes canciones cuya sofisticación solo frena para dar paso a su efectividad escénica. Las consecuencias de la marcha del vocalista de sus mayores éxitos, Erik Grönwall, parece no haber sido tan perjudicial como cabría haber esperado, con la vuelta de su primer cantante, Kenny Leckremo, tomando el relevo. Fueron creados para los grandes arenas, así que, éste es su hábitat.

Supongo que ellos siempre habrían soñado con dar paso en un gran festival a una de sus referencias: Europe (escenario Cartagena, 20.00), y eso es lo que va a ocurrir al filo de las ocho de la tarde. Los (ya no tan) chicos del Condado de Estocolmo repiten presencia en el festival. Su magnífica actuación del año pasado, además ampliada en duración debido a la ausencia final de Whitesnake, bien vale el premio de repetir. Premio para ellos, y premio para el público, que podrá volver a presenciar el directo de una banda desde hace mucho tiempo indiscutible.

Sonarán The final countdown y Carrie, claro que sí, pero afortunadamente también lo harán todas esas canciones que nos han ido regalando desde que retornaran cuando el nuevo siglo se iniciaba. Canciones no tan populares, por supuesto, pero empapadas de la esencia a hard rock clásico con la que ellos siempre quisieron crecer, y a la que tuvieron que dar de lado para lanzarse en pos de lucrativos éxitos. Porque Europe crecieron escuchando y queriendo emular a bandas como Thin Lizzy, Led Zeppelin o Deep Purple... Y estos serán precisamente los flamantes cabezas de cartel del Rock Imperium en la noche del sábado.

A ver, esto es muy sencillo: Deep Purple (escenario Estrella de Levante, 22.10) es una de las bandas más importantes de la historia del rock, así de simple. Puede que no tuvieran el glamour de Led Zeppelin, quizás no fueran tan enigmáticos como Black Sabbath, pero son por derecho propio una de las piezas de ese triunvirato que, según la extendida y discutible teoría, formó el germen del que nació el heavy metal. Su Smoke on the water puede ser considerado el himno del hard rock por excelencia, tarareado igual por melómanos acérrimos como por desinformados musicales. Más de cincuenta años de historia contemplan a esta leyenda viva. Tradicionalmente a cada una de las encarnaciones de Deep Purple se le ha puesto el apodo ‘mark,’ acompañado del número ordinal correspondiente.

Así, la segunda alineación de la banda, el llamado ‘Mark II’, fue siempre considerado la quintaesencia del grupo: liderados por el ínclito Richie Blackmore a la guitarra, bien flanqueado por el maestro Jon Lord a los teclados, la voz icónica de Ian Gillan, y la exuberante base de ritmo formada por Ian Paice y Roger Glover. Bien, 2023 es el año del ‘Mark X’, la décima reencarnación de Deep Purple. Aquí siguen Gillan, Paice y Glover. Lord, antes de desaparecer de este mundo, dejó su puesto a un hombre de confianza como Don Airey, y finalmente Simon McBride es la nueva adquisición, el guitarra que suple al extraordinario Steve Morse, quien tiene el honor de haber sido el guitarrista que más años ha militado en la formación británica.

McBride no se acerca ni por asomo al nivel de sus antecesores, pero puede que sorprenda a más de uno con su capacidad para aunar la técnica de las nuevas generaciones y la emoción del mundo del blues del que proviene. La puesta en escena de Deep Purple, desde su vuelta en los ochenta, fue relativamente más atemperada que la de otros, ahora eso juega a su favor, porque a pesar de su edad, son capaces de sostener su show bajo la misma filosofía. Se puede decir que Deep Purple han envejecido muy bien. Lo dicen sus directos controlados, y también sus estupendos últimos álbumes.

Más suecos. Soen (escenario Cartagena, 00.30) nos guiarán en las primeras horas de la madrugada, para dar el aldabonazo final al segundo día de Rock Imperium 2023. Martín López, es el sueco-uruguayo que durante nueve años militó en Opeth, a los que abandonó por problemas de salud. Pero él, que es un hombre inquieto, en 2010 se convirtió en uno de los pilares para materializar otra banda como Soen, la cual se basó en un primer momento en el propio Martín, además de en el prestigioso bajista Steve DeGiorgo (Testament) y el vocalista de Willowtree, Joel Ekelöf. Pocos podrían haber previsto la continuidad del proyecto, después de idas y venidas de varios miembros durante todo este tiempo, pero lo cierto es que Soen terminaron estabilizando su nómina de músicos ya solo con López y Ekelöf como miembros originales, pero manteniendo el interés y continuando con su crecimiento, dentro de la madurez garantizada por sus experiencias anteriores. La alargada sombra de Tool sobrevoló descaradamente sus inicios, algo que poco a poco ha ido dando paso, aún sin olvidarlo, a otras tendencias que bien tienen que ver con lo que es ahora mismo Opeth, algo que enriquece aún más su propuesta. Por cierto, Soen volverán a Murcia el próximo otoño para presentarse en solitario sobre el escenario de la sala Garaje Beat Club.