La Mar de Músicas sigue desvelando detalles de su programación paralela, que, como la principal –los conciertos–, está dedicada al país invitado de esta próxima edición, Canadá. Así, el lunes se presentó la sección literaria del festival, en la que Leonard Cohen será protagonista gracias a amigos y seguidores del añorado cantautor y poeta, Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y este miércoles llegó el turno del apartado cinematográfico, ‘La Mar de cine’, que ofrecerá siete proyecciones gratuitas en el patio del antiguo CIM; todas de películas cuyo origen hay que encontrarlo en el país norteamericano.

En concreto, los pases tendrá lugar del 6 al 12 de julio en la que hoy es la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, donde también se celebran algunos de los conciertos programados dentro de la sección musical (como los de Owen Pallet, Maro, Gabi Hartmann, Marta Wainwright y November Ultra). La selección de películas ha corrido a cargo de la organización del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), que con los filmes elegidos pretende mostrar «la diversidad de enfoques y puntos de vista en torno a la juventud y la adolescencia».

Muestra de ello es la película C.R.A.Z.Y. (2005), de Jean-Marc Vallée. «Se trata de uno de los más emotivos ‘coming of age’ adolescentes jamás filmados (y que ningún mitómano de David Bowie debería perderse)», apuntan desde el festival. En esta misma línea –centrada en el crecimiento psicológico y moral de los protagonistas– encontramos Beans (2021), de la directora Tracy Deer, que explora todo ese cúmulo de vivencias y experiencias que marcan el paso hacia la vida adulta, y que en el caso de esta cinta queda enmarcado dentro de la Crisis de Oka que vivió Canadá en el verano 1990, cuando varias comunidades Mohawk se alzaron contra el gobierno, luchando por sus derechos civiles.

Minorías y el primer amor

Y es que la Canadá actual no se puede comprender sin entender antes sus raíces indigenistas, pero tampoco sin las distintas olas migratorias que han ido sumando riqueza y diversidad cultural al país. En cierto modo, de eso trata Riceboy sleeps (2022), del director Anthony Shim, que aborda la integración de minorías raciales a través de la historia de un niño coreano criado en los suburbios canadienses. Y más sobre la infancia en I like movies (2022), de la directora Chandler Levack, todo un ejercicio de amor hacia la cinefilia, a través de la cultura de videoclub. Este filme, que clausura la programación el día 12, es la historia de un niño que sueña con irse a estudiar cine a Nueva York, mientras devora compulsivamente películas de sus ídolos estadounidenses. Se trata, pues, de un monumento a la mitología hollywoodense visto desde un prisma canadiense y, a su vez, de una reflexión profunda sobre el mito fundacional americano como nexo de unión entre ambos países.

Y en ese recorrido por la infancia, adolescencia, no podía faltar un film que mostrase esa magia electrizante del primer amor, como ocurre en la reciente Falcon Lake (2023). En ella, la directora Charlotte Le Bon demuestra su maestría para envolver a sus dos protagonistas en una atmósfera fantasmagórica, «esculpiendo cada paisaje en el tiempo y exhibiendo una poética visual arrolladora». Y tras la adolescencia, alcanzados los veinte, la incertidumbre por encontrar un lugar en el mundo continúa, algo que podría constatar cualquier millennial... Ellos se sentirán especialmente identificados con la protagonista de Something you said last night (2022), de Luis De Filippis: una veinteañera trans reivindicando su identidad sexual, en el marco de una sociedad que desproveyó a su generación de oportunidades.

Y dado que la juventud no es tanto una cuestión de edad como de espíritu, en Y llovieron pájaros (2019), la directora Louise Archambault mostrará que incluso en el ocaso de la vida, nunca es tarde para empezar de cero, dejando todo atrás y volviendo a amar con el mismo fulgor con el que lo hicimos en la adolescencia.

Nacho Ros, presidente del FICC y coordinador de La Mar de Cine, resume que «con esta selección de películas queda trazado un círculo vital en cuyo recorrido el público alcance un conocimiento íntimo de Canadá a través de lo humano y cotidiano. Pues, al final, todo país es mucho más que las cuatro imágenes que tenemos prefijadas de él, rebasando tópicos, pero también prejuicios. Y Canadá, más que un paisaje nevado, que el recuerdo de Leonard Cohen o un rodeo, es ante todo la suma de las pequeñas historias de las gentes que viven en él. Y es la historia de las distintas comunidades y colectivos que transitaron su pasado llegando a conformar un presente».