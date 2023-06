La cuenta atrás está llegando a su fin. El viernes arranca la segunda edición del Rock Imperium Festival de Cartagena y los organizadores –la promotora murciana Madness Live! y el Ayuntamiento de Cartagena– ya tienen prácticamente todo listo para recibir a unas 20.000 personas por día. De hecho, ya han comenzado los cortes de circulación en el entorno del Parque de El Batel, donde desde hace días se levanta el imponente escenario que acogerá los principales conciertos de este segundo round: Kiss, Deep Purple, Helloween, Europe...

Así pues, y con la idea de evitar grandes aglomeraciones, el festival abrirá mañana las taquillas –un día antes de que dé comienzo el festival– para recibir a quienes quieran canjear su entrada por la pulsera de acceso y así evitar colas el mismo viernes. En concreto, el horario de atención a los visitantes será de 17.00 a 21.00 horas.

No obstante, quienes no puedan pasarse por allí este jueves, también podrán hacerlo los días de conciertos: el viernes, desde las 10.00, y el sábado y el domingo, desde las 11.00 horas. Hay que tener en cuenta que los conciertos arrancan en el escenario tres a las 14.15 horas, con lo que se recomienda acudir con algo de tiempo. También conviene no perder de vista la hora de cierre de las taquillas, para evitar sorpresas desagradables entre quienes acudan a última hora. Los dos primeros días no habrá problemas (se cierra, como los conciertos, a las 02.00 horas), pero el domingo se bajará la persiana a las 23.00 horas.