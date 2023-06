La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (ÖSRM) no sustituirá a Virginia Martínez. Al menos, no por el momento. La directora molinense anunció a finales del pasado mes de marzo que, al término de la presente temporada, dejaría la batuta de la formación tras más de diez años en el cargo; tiempo suficiente como para que, a su marcha, deje un vacío difícil de rellenar. Y desde la dirección de la fundación que gestiona el proyecto tienen claro que no quieren precipitarse con esta difícil decisión.

«Después de darle muchas vueltas junto con los músicos y la comisión artística de la ÖSRM, hemos entendido que decantarnos ya, en este momento, por un sustituto, podría traer más consecuencias negativas que positivas. Piensa que en nuestros veinte años de historia, solo hemos tenido dos directores: el maestro José Miguel Rodilla y la propia Virginia, con lo que somos perfectamente conscientes de la importancia crucial del vínculo que existe entre la orquesta y quien lleva la batuta, y no queremos cometer errores», asegura, en palabras para La Opinión, Carlos Blázquez, gerente de la Sinfónica. «Por eso –continúa–, hemos decidido apostar este año por la figura de los directores invitados». La nueva programación funcionará como una suerte de casting, aunque no necesariamente vinculante Así, durante el curso 2023/24, la ÖSRM no contará con un director titular, sino que se tratará de un puesto rotatorio por el que pasarán diferentes músicos, algunos, quizá, para presentar su candidatura ante la vacante dejada por la molinense. «Este es un recurso que últimamente se está utilizando mucho por formaciones en nuestra situación. Por un lado, la participación de directores de prestigio contribuye a reforzar el sentimiento de excelencia artística de la formación, al tiempo que genera una positiva inquietud en el sector. Y, por otro, claro, en el proceso de selecciones de directores para la nueva programación hemos tenido muy en cuenta el contar con invitados que puedan ser, en potencia, directores de futuro para nuestra orquesta», explica Blázquez, quien, no obstante, aclara: «Eso no quiere decir que entre ellos vaya a estar el sustituto de Virginia, pero es una opción». De hecho, el gerente de la Sinfónica insiste en que el tiempo y las ‘urgencias’ no van a condicionar la decisión final del equipo de administración. «Si al final de la próxima temporada entendemos que sería beneficioso alargar esta fórmula, no es en absoluto descartable que este sistema de directores invitados se prolongue en el tiempo. Nuestro objetivo principal ahora mismo es tener los recursos necesarios para elegir al director o directora que la ÖSRM merece», señala. «Además –agrega–, también queremos saber la opinión de nuestro público. Queremos que ellos también participen en esta decisión, que nos escriban en redes qué invitado les gustó más o a cuál ven con la batuta de su orquesta. Lo que ellos tengan que decir siempre es importante, pero ahora más, si cabe». ¿Regreso a Lorca? De esto, solo queda esperar a la presentación de la nueva temporada para conocer quiénes dirigirán a los músicos murcianos el próximo curso. Blázquez asegura que el ‘Ciclo Sinfónico’ del Auditorio Víctor Villegas de Murcia se presentará «muy pronto», mientras que para el resto de programas de la ÖSRM habrá que esperar un poquito más. «La idea es hacer, aprovechado el inicio de la próxima temporada, un rueda de prensa en la que desgranemos todo el plan de actividades de la fundación, lo que incluye, no solo a Murcia y la Sinfónica de la Región, sino también otros municipios u otras formaciones», señala el gerente. Y es que el proyecto global de la dirección incluye otras dos formaciones –la Orquesta de Jóvenes y la de Aspirantes–, diferentes ciclos –ahí están los ‘Conciertos en Familia’, por ejemplo– y, por supuesto, recitales más allá de la capital del Segura. Entre las novedades del nuevo curso se plantea la posibilidad de retomar el ciclo de conciertos de Lorca y una gira fuera de nuestra comunidad «Nosotros tenemos que cumplir con una serie de objetivos estatutarios y eso implica llevar nuestra música por toda la Región, no solo a Murcia. La cuestión es que, a pesar de que la ÖSRM es ágil –porque puede convertirse en orquesta de cámara o dividirse en secciones para actuaciones puntuales–, contamos con una limitación espacial muy importante: en muchos teatros y auditorios no cabemos, así de siempre», apunta Blázquez. Por eso, durante el ejercicio recién clausurado, la Sinfónica solo tuvo ciclos fijos en el Villegas, el Auditorio El Batel de Cartagena y el Auditorio Infanta Elena de Águilas, aunque eso podría cambiar la próxima temporada... «Nosotros tuvimos hace un tiempo un ciclo de conciertos en el Teatro Guerra de Lorca, pero el escenario nos limitada un poco... Sin embargo, hace unos días estuvimos visitando el nuevo Auditorio Margarita Lozano y nos parece el lugar idóneo para recuperar nuestro programa de conciertos en la Capital del Sol, cuyo público siempre ha respondido muy bien a la llamada de la ÖSRM», desvela el gerente. De modo que la comisión artística de la Sinfónica se encuentra a la espera de que «se fijen los cargos públicos» para poder presentar una propuesta al Ayuntamiento de la localidad. «Nosotros estamos en disposición de aprovechar algunos de los proyectos en los que ya estamos trabajando para ofrecer allí cuatro o cinco conciertos la próxima temporada. Creemos que es una aspiración realizable, pero dependerá de la idea que tengan ellos para la programación del nuevo curso», asegura Blázquez. Por último, cabe mencionar que la Sinfónica tienes planes para salir este año de la Región. De momento, son solo eso, planes, pero desde la fundación se trabaja para cerrar una gira que permita a la Orquesta mostrar su nivel fuera de la comunidad. Así que, aunque la temporada ya haya finalizado, en las oficinas del Villegas –sede de la ÖSRM– siguen trabajando para preparar una temporada que se antoja diferente, pero sumamente emocionante, y que puede marcar el futuro de la formación. Se abre, pues, una nueva etapa en la Sinfónica, la era post-Virginia Martínez.