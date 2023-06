El próximo lunes arrancan las proyecciones enmarcadas en el ciclo que la Filmoteca Regional de Murcia ha querido dedicar al cineasta David Wark Griffith con motivo del 75 aniversario de su muerte. Será con The fall of Babylon (1919), una versión reeditada de un episodio del filme Intolerancia (1916), quizá uno de los más destacados de su larga carrera, con el permiso de El nacimiento de una nación (1915). Esta última, gracias a la cual D. W. –como así se le conoce mayoritariamente– es considerado el padre del lenguaje cinematográfico, no se encuentra entre la selección de películas programadas, pero si la citada Intolerancia, con la que se dará por clausurado este monográfico los días 25 y 27 de julio (a las 20.00 y a las 18.00 horas, respectivamente.

Griffith es, para los grandes historiados fílmicos, el creador del cine tal y como lo entendemos hoy día: no como una obra teatral grabada, sino como un arte con un idioma propio. Y es que el de La Grange (Kentucky, Estados Unidos) fue el primero en usar técnicas como el primer plano y el flashback, recursos solo concebibles entendiendo la cámara como una herramienta que va mucho más allá de un utensilio con el que registrar historias, sino como un elemento con el que contarlas. El nacimiento de una nación, como se ha señalado, es la película sobre la que pivotó esta nueva forma de entender el medio, pero se trata de una cinta caída en desgracia debido a que promueve abiertamente el racismo, apoya sin ambages la supremacía de la raza blanca y describe en sus escenas el supuesto heroísmo de los miembros del Ku Klux Klan. El ciclo Así, el gran filme de Griffith no está entre las cintas seleccionadas para este ciclo, pero a lo largo de su carrera realizó más de medio millas de películas, con lo que no ha debido ser difícil cuadrar un buen homenaje. Como se ha señalado, The fall of Babylon será la primera en ocupar la sala principal de la Filmoteca el día 26 (20.00 horas), pero también se podrá ver el viernes 30 (21.00 horas), y, tras ella, Las dos huérfanas (1921), cuyos pases se han previsto para el 4 y el 6 de julio, en idéntico horario. Después llegarán La culpa ajena (1919), el 11 y 13 del mes próximo; La madre y la ley (1919), que se proyectará los días 18 y 20, e Intolerancia (25 y 27), un filme muy ambicioso para su tiempo, que resultó ser uno de los más caros de la historia del cine y también muy influyente en directores posteriores. Las entradas, como siempre, a un precio de 2,5 euros la sesión.