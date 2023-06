A finales de mayo de 2008 se celebró la primera edición del Jumillita, un evento que, con el sobrenombre ‘Un festival con muy buen humor’, fusionó música y, claro, comedia. Se trataba de una propuesta cultural ambiciosa, pero de carácter local –regional, si acaso–, así que en aquel momento nadie podría imaginar que aquello fuera el germen de la que es, quizá, la productora más importante del país en términos de stand up. Hablamos, por supuesto, de Ninona, compañía que esto días celebra su decimoquinto aniversario y que en la actualidad representa a Martita de Graná, Juan Dávila, Ángel Martín, Pantomima Full, Comandante Lara..., vamos, los cómicos más en forma del panorama nacional. Aprovechando la efeméride, hemos querido hablar con su fundador y director, el jumillano Abilio Gilar, que desde la sede de Ninona –en la murciana Plaza Joufre de la calle Platería– trabaja en busca de nuevos talentos y proyectos ambiciosos como el próximo Filla Comedy Fest, el «más importante del mundo» en términos de humor.

Quince años ya..., nada mal para una productora en un sector tan competitivo y maltratado como es el de las artes escénicas. Supongo que no ha sido fácil.

Nada fácil... Porque además nuestro sector, las artes escénicas y los espectáculos, ha sido uno de los más castigados por las restricciones de la pandemia. Pero nuestra trayectoria es sólida y al contar con un expertise bueno nos ha sido más sencillo sobrellevar estos envites; más que a otras empresas similares a las que esto les ha pillado recién creadas y no han podido crecer como tenían prevista. En cualquier caso, cuando el viento no ha soplado a favor, en Ninona hemos remado muchísimo, no solo nos hemos limitado a ajustar las velas. Todo es fruto de muchísimo trabajo.

Pero también entiendo que haber llegado hasta aquí es motivo de orgullo, ¿no?

Muchísimo, por supuesto, especialmente porque Ninona está reconocida como la productora de comedia y humor más importante del país, fundamentalmente por los artistas a los que representamos (todos de primer nivel). Por destacar algunos: Martita de Graná, Juan Dávila, Pantomima Full, Comandante Lara, Agustín Durán, Ángel Martín…, y son unos cracks absolutos en lo profesional, pero también en lo personal. De verdad que son unos tipos estupendos. También podemos presumir, por ejemplo, de haber sido la primera empresa en introducir un festival de humor en un festival de música, caso del Sonorama. En fin, que orgullo sobre todo porque se reconoce el buen hacer y la excelencia profesional de este equipo. Pero si de algo puedo presumir es de que me lo paso fenomenal trabajando, y eso creo que es lo más importante en la vida; hay que intentar ser lo más felices posibles y pasárselo muy bien.

Más allá de eso, ¿cuál es la clave? ¿Qué ha sido lo que ha hecho a Ninona, no solo aguantar tanto tiempo en la brecha, sino convertirse en una productora de referencia a nivel nacional?

Pues me imagino que ha sido una mezcla de todo: talento para descubrir a los mejores, arte para convencerles de formar parte de nuestro proyecto... Porque en este trabajo hay un proceso de seducción importante, pero después también hay que saber demostrar en el día a día de qué pasta estás hecho; los artistas pueden fichar por tu productora, pero solo se quedan si la gente les gusta. Y, por otro lado, este trabajo exige grandes dosis de creatividad y sacrificio. Piensa que nosotros hacemos la producción integral de cada espectáculo. Nos devanamos la sesera para inventar los shows y festivales más atractivos, y hacemos todo lo posible para que la puesta en escena guste. Aunque el mérito es siempre de los artistas.

¿Ha cambiado mucho Ninona desde los inicios?

Sí, una barbaridad. Ninona nace en 2008 cuando con mis mejores amigos monto ‘Jumillita, un festival con muy buen humor’. Después, le compramos al representante de Ernesto Sevilla su gira y, desde entonces, ha sido un no parar. Ahora, con los mismos amigos y alguno más, montamos los mismos saraos, pero mucho mejor. Intentamos que la esencia sea la misma, trabajando de manera muy seria e intentando superarnos, pero haciendo los festivales a los que a nosotros nos gustaría ir.

¿Cómo se llega a las ‘estrellas’? A Martita de Graná, Juan Dávila, Ángel Martín, Pantomima Full... ¿Qué ven ellos en Ninona para apostar también por ustedes?

Pues lo que ves en la gente que te gusta: buen rollo y buena disposición. Nosotros estamos a su servicio, pero es que nos sale del corazón tratarlos así porque los queremos de verdad. Nuestra intención siempre es ponerles las cosas muy fáciles, desde elegir los escenarios donde su show va a funcionar mejor, según el público, a organizarles todos los detalles de la gira, la producción técnica, la logística, difusión... Se comen un arroz señorito con todo pelao’, no se merecen menos [Risas]. Son unos currantes. Y además, haciéndolo bien con ellos rendimos homenaje a nuestro público, que es el verdadero protagonista; ellos se merecen lo mejor, así que vamos a dárselo.

¿Cómo es trabajar con gente así? ¿Alguna anécdota? ¿Alguno que destacar en distancias cortas?

Acumulamos anécdotas y no todas se pueden contar… Además, te puedo asegurar que nuestros artistas son aún más divertidos en las distancias cortas; son realmente geniales, muy cachondos. Yo soy muy de apostar y esto me ha costado hasta quedarme en el escenario en calzoncillos por culpa de Comandante Lara... Luego, a Pantomima Full los convencimos para representarlos cuando los echaron del Teatro Alfil en Madrid porque no llegaron ni a treinta entradas. Les prometí que llenarían teatros y me tomaron por un auténtico pirado. Fui una Nochevieja a Madrid ida y vuela solo para eso y nos salió bien. Y Martita era profesora de Inglés y hacía vídeos amateurs cuando la encontré por redes; ahora acumula éxitos –todos más que merecidos, porque es completísima y todo lo hace bien– y hasta tiene su propia serie en Atresplayer.

¿Y Juan Dávila? Le vamos a tener pronto por aquí...

Juan Dávila, que es un currante absoluto, era policía, y esta misma semana [por la pasada] recibió el premio al Mejor Humorista Nacional. Y no me extraña, porque su show es una auténtica locura: improvisa con el público, hace crowd work…, y agota entradas en minutos. Lo vamos a tener en Cartagena, en el Batel [5, 6 y 7 de julio], y en las Noches del Malecón de Murcia [8, 9 y 11 del mes que viene], y ya veréis vosotros mismos la que se va a liar... Pero podría hablar de todos porque todos nos han sorprendido y siempre para bien.

También han sabido adaptarse lo suficiente como para poder llevar a cómicos veteranos como Goyo Jiménez o el propio Comandante Lara con los ‘fenómenos de Instagram’ que son Martita de Graná y David Puerto, por poner algunos ejemplos. ¿Las redes han cambiado el panorama del humor en nuestro país?

Sí, por supuesto. Nosotros descubrimos muchos talentos a través de ellas y el público acude a nuestros espectáculos porque le gusta mucho el contenido de equis artista al que sigue y que ve cada día en Instagram. Pero, una cosa voy a decirte: la experiencia de ir al teatro es insuperable.

¿Hay diferencia entre las viejas y las nuevas generaciones?

No tanta. Reírnos nos gusta a todos. Hemos tenido grandes humoristas que todo el mundo recuerda, aunque es cierto que con un solo canal de televisión y giras por carreteras tradicionales con las que no era fácil llegar a tantos sitios como en la actualidad. Ahora el alcance es mayor y, además, todos vamos teniendo conciencia, afortunadamente, de que es más importante coleccionar momentos que cosas. Y la cultura nos hace felices.

Se lo pregunto como experto que es en detectar el talento, ¿Cómo se sabe que un artista es bueno?

Como todo en la vida, hay personas que transmiten y tienen un buen rollo y una energía descomunal. De todas formas, la gracia, el duende y el salero son dones casi divinos: o los tienes o no. Y, además, tienes que tener esa capacidad para no hacerte pequeñito cuando te subes a un escenario (que impone, y mucho). Son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Tanto mi equipo como yo tenemos el ojo muy afinado, educado a base de consumir mucho humor, mucha comedia y mucho espectáculo. Me imagino que en todas las profesiones pasará igual: hay que leer mucho, investigar y escribir mucho para hacerlo cada vez mejor.

Cierto. Por suerte, tengo la sensación de que, tras el boom que supuso en su día Paramount Comedy y demás, vivimos el mejor momento para el stand up nacional. ¿Es así?

Sin duda. Todo va como la seda, y es un poco por lo que te digo: porque cada vez tenemos más claro que queremos disfrutar de momentos de ocio. Además, reírte solo aporta beneficios a la salud. Es terapéutico; los profesionales de la salud deberían recetar asistir a espectáculos de humor.

Supongo que eso y la experiencia que le dan estos quince años es lo que les ha llevado a plantear el Filla Comedy Fest, que dicen que va a ser «el festival de humor más importante del mundo». Cuéntame un poco en qué va a consistir.

En breve iremos desvelando cosas, pero será en Madrid, en diciembre –en el puente de la Constitución, para que lo pueda disfrutar cuanta más gente mejor– y será una oportunidad de oro para disfrutar del mejor humor internacional de habla hispana, con caras nuevas que nunca antes han actuado en nuestro país. Y estamos preparando algunas actuaciones de carácter solidario con las empresas patrocinadoras y sponsors que se animen a sumarse a esta primera edición. Estamos seguros de que muchos serán murcianos, porque el tejido empresarial de la Región es notable y se vuelca con las mejores iniciativas.

De todas formas, aquí también hacen un festival, Murcia Sonríe.

Murcia Sonríe es una fantasía. Un festival que convierte a Murcia en capital del humor durante tres meses cada año. Suele empezar a finales de enero, y lo llevamos haciendo desde 2014. Ya ha tenido más de 150.000 asistentes –y subiendo– y cuenta con una Summer Edition. La verdad es que es un festival al que le tenemos especial cariño porque Ninona es murciana y el público de nuestra región es supergeneroso y disfrutón. Además, los profesionales del Teatro Romea y el Teatro Circo nos lo ponen muy fácil (ya son amigos).

¿Cómo se presenta el futuro?

Yo soy un optimista por naturaleza, y más con el equipazo que tenemos en Ninona; son una garantía, así que tengo la tranquilidad de que va a salir bien. Haremos cada vez más cosas, por supuesto, y creceremos, estoy seguro. Estoy muy ilusionado con todos los proyectos, los que ya están asentados y gozan de reputación y una buena acogida, y los que vamos a crear.