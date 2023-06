Jesús Nieto: sueños y mecánica poeta

No es el primer artista que se ha venido a vivir a este idílico lugar de Galifa. Jesús Manuel Nieto Esteban es todo un dios creador que nos abre, de nuevo, los ojos a los sueños que teníamos olvidados. Hace poco que se ha trasladado a esta casa de magníficas vistas que ha comprado a la viuda del pintor Alejandro Rosa. Me abre la puerta de la verja en una visión casi romántica, entre las nubes y la llovizna, con sus dos perras, Laica y Pina. El pequeño jardín muy cuidado y junto a la casa un taller donde trabaja y que aún conserva unos caballetes del pintor.

Lo escucho embobado, es un verdadero contador de historias, un impulsor de pensamientos siempre desbordante de imaginación y, por motivos de trabajo, un gran viajero al que conocen en más de 20 países del mundo a los que va con Onírica Mecánica, participando en festivales teatrales y artísticos o impartiendo cursos y talleres en universidades o centros culturales. Me habla de su infancia, de su nacimiento en Melilla, de sus años vividos en el norte de Marruecos a donde sus padres se trasladaron en busca de trabajo. Después se trasladó a Madrid hasta hace 15 años que vino, por amor, a establecerse en Cartagena: «Me costó adaptarme a esta ciudad ‘de provincias’ pero Cartagena se ha convertido en mi referente donde siempre vuelvo. Un día contactó conmigo Lola Nieto, que ya es como una hermana para mí, y me presentó a su círculo de amigos, que ya son los míos».

Llevaba tiempo deseando este encuentro con Jesús Nieto y he aprovechado la buena excusa de que estos días es uno de los organizadores, junto a Cristina Roca, en El Algar, del proyecto Utópolis, una Feria de Artes Imaginarias que ha revolucionado y revitalizado las calles y los escenarios de localidad y atraído a gentes de toda la Región. Nieto ha hecho, cada vez que se le ha reclamado, cosas muy interesantes en Cartagena, aunque menos de las que, sin duda, podría hacer. Realmente, con su trayectoria y trabajo internacional, creo que está un poco desaprovechado. Este año ha participado en Mucho Más Mayo con un proyecto titulado Ensayo General de Ciudad, e inolvidable e impresionante fue, además, el de Ronen Ram (Mar Menor) que instaló en los túneles de los Refugios de la Guerra Civil, una especulación sobre un planeta dañando, en la que introdujo a los espectadores como actores en esta ficción llena de magia, imágenes, música, sonidos, luz y, como siempre, imaginación y ensoñaciones: «La imaginación es el único mecanismo para afrontar las incertidumbres, los conflictos y la amenaza de catástrofe del futuro».

Me cuenta que, durante años, su primera vocación fue el cine: «Hice cursos en Madrid y me cambió la vida cuando conseguí una beca del Ministerio de Exteriores para estudiar en la Escuela de Cine de Cuba. He sido auxiliar de dirección y he realizado muchos cortometrajes. Tengo el defecto que enseguida me aburro y me gusta el cambio, así que después empecé en Televisión, haciendo programas culturales como No sólo música, que me permitió viajar por el mundo en busca de temas artísticos y culturales. También hice publicidad, siempre en mi línea de experimentar con la creatividad y también sentí la necesidad de ir a otra cosa. Un día alquilé mi casa a parte del equipo del Teatro de los Sentidos, que participaban, con El Hilo de Ariadna, en el Festival de Mérida bajo la dirección de Enrique Vargas. Me enrolé con ellos y me sumergí en la línea que después he ido trabajando de experimentar con los sentidos y de utilizar la tecnología como fórmula para mejorar la percepción. Luego hicimos proyectos como el de Teatro en el Aire, creando La nave de los locos y en 2007 fundé Onírica Mecánica. Reconozco que disfruto con lo que hago. Lo que más me interesa es la innovación en las artes escénicas: cada día, al levantarme, me cuestiono sobre lo que hago y por qué lo hago. En el mundo del Arte hay un postureo que no me interesa. Yo tengo que vivir con lo que hago, coqueteo con las artes plásticas, me gusta la hibridación con artistas y con científicos, pero lo mío sigue siendo una experiencia dramática. Yo vengo del Teatro Clásico, pero me dedico a ir más allá. Yo he pasado por mil festivales, pero siempre me ha obsesionado pasar del público de festivales al público en general».

«Utilizo la tecnología para acercar mi trabajo a la gente y busco financiación en proyectos gubernamentales y europeos. Ahora estoy menos en festivales y más en la investigación, en nuevas fórmulas escénicas, en la búsqueda de nuevos públicos, en cómo llegar a los jóvenes o a zonas que nunca han tenido acceso al teatro, como en algunas zonas de América del Sur», y añade: «Soy muy crítico conmigo mismo y con las instituciones. Me pregunto desde qué lugar hago mi trabajo y para qué y, sobre todo, intento no dejarme llevar por el ego (que lo tengo y mucho), ni por el escaparate. Mi compromiso es con la creación y defiendo un teatro abierto, una representación que comparte el tiempo y el espacio entre el público y los actores. Pueden haber artes escénicas sin que haya un edificio teatral al uso».

Me cuenta que Ronem Ram fue una profecía que surgió mucho antes de la anoxia y me habla de nuevos proyectos que han salido de la pandemia, como Teatro Confinado, con Teatro La Abadía, que llevaron por todo el mundo con el apoyo del Ministerio.

Imposible dar cuenta aquí de decenas de proyectos que lleva en marcha, incluso con facultades de Filosofía de todo el mundo. Y concluye: «Las artes pueden colaborar en la transformación social y en la urgencia de comprender al otro. Hay mucho por mejorar, incluso en lo pequeño. ¿No te parece un disparate que el Centro Cultural de Cartagena cierre los fines de semana y que su salón de actos tenga solo dos altavoces viejos, que no funcionan? ¡En la ciudad de La Mar de Músicas o el Rock Imperium! Sólo quedan migajas para las artes plásticas y las artes escénicas. Creo que hay que decir lo que uno piensa, siempre. ¿Lo que no me interesa? La ideología, la política partidista se ha llenado de ruido, paja y escaparate. Hay cosas que no comprenderé nunca, como que voten ultraderecha los mismos que se manifestaban por el Mar Menor. Algo no funciona. Me he venido al campo para seguir creando, alejado del ruido». Beatus ille.