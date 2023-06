Un fin de semana más, la Región cuenta con una oferta variada y rica en planes para el fin de semana. Entre las propuestas, destacan los conciertos y festivales que se celebrarán este finde. Aquí hay una lista de algunos de los mejores.

Jim Rotondi Quartet, el mejor trompetista post-Hubbard

Escuchar la trompeta de Clifford Brown hizo caer rendido a un joven Jim Rotondi (Butte, Estados Unidos, 1962), que hoy está considerado como el mejor trompetista de la era post-Hubbard. En busca de nuevos caminos (no solo jazzísticos) y procedente de la escena jazz de Nueva York, su sonido, feeling y sentido del swing, con solos que reúnen fuerza, sutileza y discurso ordenado, han convertido a Rotondi en un solicitado sesionista (Ray Charles, Lou Donalson, Lionel Hampton, Toshiko Akiyoshi, George Coleman…), epro también en un líder. De hecho, ha grabado bajo su nombre quince álbumes para sellos como Criss Cross y ocho como sideman. Cuando está en la Gran Manzana, no para entre actuaciones, grabaciones, composición y docencia, pero ha sacado un hueco para visitar esta noche el Jazzazza Jazz Club de Algezares. Actuará con su cuarteto, junto a Fabio Miano (piano) Ignasi González (contrabajo) y Jo Krause (batería): una velada que promete.

Viernes 16. Jazzazza Jazz Club, Algezares, 22:30h. 15/18/25 euros.

María Peláe: una Lola Flores del siglo XXI

María Peláe admira el poderío y el talante de las grandes folclóricas. Desde pequeña. Su madre era bailaora y su bisabuela, cantaora. De hecho, ella iba para médica, pero un buen día se subió a un escenario casi por casualidad y..., bueno, primero cambió el fonendoscopio por el Trabajo Social, después por la Antropología y, poco a poco -aunque dejando patente su formación en letras con tintes de retrato social, incluso lorquianas en cierto aspecto-, la música fue ganando terrero a sus otros desempeños profesionales.

Esta Lola Flores del siglo XXI, que aúna perfectamente el sonido más actual y la esencia más flamenca, publicó en 2017 su primer disco, Hipocondría, para después iniciar un proyecto innovador que acabó cristalizando en La Folcrónica (2022), en el que igual te canta una copla que un fandango, o entona ritmos urbanos. Con nuevo single recién salido del horno, El grillo, que avanza el que será su tercer disco (saldrá antes de que acabe el año), esta noche llega a Las Noches del Malecón.

Viernes 16. Las Noches del Malecón, Murcia Río (Murcia), 11.00h. 25/28 euros.

Marc Jonson & Víctor Ramírez: talento intergeneracional

La de Marc Jonson y Víctor Ramírez es una conjunción de talentos intergeneracionales que raramente se dan. La unión de sus virtudes, de hecho, ha sido una de las grandes noticias del underground. Marc Jonson es un compositor norteamericano de culto que llegó a abrir una actuación para el mismísimo Dion Di Mucci en el Upper East Side allá por los años sesenta. En 1972 publicó el soberbio Years, un álbum exquisito de psych folk a la altura de otros trabajos de la época de artistas como Tim Hardin y Sixto Rodríguez. Tardó dos décadas en volver a publicar canciones nuevas, pero su regreso fue de campanillas: 12 in a room (1992) está considerado por esa biblia del coleccionismo que es Goldmine como uno de los 50 mejores álbumes de Power Pop de todos los tiempos.

Por su parte, Víctor Ramírez ya se ha hecho notar a través de tres álbumes en solitario que rebosan talento, clase y melodía. Ha colaborado con Ken Stringfellow (The Posies), Richard Lloyd (Television) y Brian Young (Fountains of Wayne, Ivy, TJ&MC), y junto a Marc Jonson se ha embarcado en la maravillosa aventura de Turning on the Century (2022), del que acaban de publicar un segundo volumen. Lo presentan esta tarde en Ítaca.

Viernes 16. Cafetería Cooperativa Ítaca (Murcia), 20:30h. 10 euros.

Nunatak y la esperanza de descubrir algo excepcional

Los Conciertos del Fuerte, organizados por Cartagena Puerto de Culturas, cumplen una década. Lo celebran, degustación de tapas incluida, con Nunatak, Quique González y Depedro en el Fuerte de Navidad, una fortaleza del siglo XIX a la que se accede mediante un barco turístico que sale del puerto. Los conciertos de Nunatak (esta noche) y Quique González (30 de junio) ya han colgado el cartel de completo.

Nunatak, que han cumplido diez años como banda, sorprendieron hace unas semanas con su quinto álbum, producido por Paco Loco: Nunatak y la isla invisible (2023), el mejor y más personal de su trayectoria, fundiendo lo íntimo y lo épico, sentimientos contrastados en delicadas historias posmodernas y hedonistas, con un desconcierto existencial reflejado en el entusiasmo de las interpretaciones y en los tres singles de adelanto, cada uno con un estilo y una temática completamente diferente.

Nunatak y la isla invisible, cuyas canciones serán las que presenten este particular concierto, representa la esperanza de volver a descubrir algo excepcional manteniendo influencias y sensibilidades.

Viernes 16, Fuerte de Navidad (Cartagena). 22:00h. Entradas agotadas.

Talí Murcia Fest: O'Funk'illo, con la comunidad gitana

La sexta edición del Talí Murcia Fest, un encuentro musical organizado por la Fundación Secretariado Gitano de Murcia, tendrá lugar esta tarde en el Auditorio Parque Fofó. En esta ocasión, el cartel estará encabezado por los creadores del ‘funky andalú embrutessío’, O’Funk’Illo, banda mítica que regresó el año pasado a los escenarios con el reputado bajista Pepe Bao como líder (y sin Andreas Lutz, su carismático vocalista). Así, la formación sevillana presenta (necesariamente) un nuevo show, con nuevos músicos, un DJ en directo y varias voces. En su repertorio, canciones que revolvieron el funk/rock/metal español y que les han llevado a tocar en los festivales más prestigiosos del país.

Completan el cartel Antuán Muñoz Band, proyecto del que fuera cantante de los legendarios Persona Non Grata; Rocket Monkey, y Javi Jaleo.

En la Fundación Secretariado Gitano trabajan por una sociedad cohesionada, intercultural e igualitaria, y uno de los objetivos del Talí Festival es la recaudación de fondos que permitan la continuidad de los programas educativos propios de la fundación en la Región de Murcia.

Viernes 16, Parque Fofó (Murcia). 20:00h. 12/15 euros.