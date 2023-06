Dice el pintor Álvaro Peña –en este caso, comisario– que Pedro Sánchez Borreguero fue «un hombre del renacimiento»; un «homo universalis», un «polímata del siglo XX», añade el texto que presenta la muestra en cuestión. «Era una de estas personas que todos los palos que tocaba, los tocaba bien», apunta entre risas el murciano. Médico, cineasta y hasta jinete –fallecido en 2008 a los 78 años–, también supo expresarse con un pincel y sobre un lienzo, aunque no fuera esta una de sus facetas más conocidas... «Seguramente se le recuerde más como realizador en el ámbito del cine experimental, pero te aseguro que yo me he llevado una gratísima sorpresa al descubrir su obra plástica», apuntaba ayer Peña, en palabras para La Opinión, horas antes de la inauguración de El artista genuino.

La exposición, que puede visitarse hasta finales de la próxima semana en el Centro Municipal García Alix de Murcia, es una suerte de pequeña retrospectiva –consta de unas 25 piezas– que nace a instancias de los herederos del protagonista. «La familia quería hacer algo con las obras [de Sánchez Borreguero] que, a su muerte, habían decidido conservar, a modo de recuerdo. Y se ve que se pusieron en contacto con Manos Unidas, cuya presidenta, Consuelo Navarro, pensó en mí para coordinar todo este proyecto», recuerda Peña, quien, desde que recibiera aquella llamada, se ha metido de lleno en la producción pictórica del patiñero. «Reconozco que conocía, pero vagamente, algunas de sus obras, pero no ha sido hasta contemplarlas en directo, en casa de sus hijos, cuando realmente he descubierto que hay algunos lienzos brillantes», afirma. «La forma en que utiliza la mancha, el color... Ya sea una figura –un caballo, por ejemplo– o un paisaje, supo dotar a todas sus obras de gran movimiento», señala al respecto el comisario, que desvela que incluso tuvo que ‘pelear’ para llevar al García Alix algunas piezas que la familia no quería incluir en la exposición. Sin embargo, considera, buena parte de la culpa de que este proyecto haya acabado cristalizando en una muestra como esta reside en el «cariño» que le han dedicado los involucrados: sus hijos (todos), algunos sobrinos, amigos... «Ellos se encargaron de recopilar cuadros y yo hice la selección», cuenta. Cierto es que no fue fácil proyectar esta humilde exhibición –por las condiciones tan particulares de la sala–, pero el esfuerzo, cree, ha merecido la pena: «Es una muestra que va a llamar mucho la atención», asegura Peña sobre El artista genuino. Además, el proyecto tiene un componente solidario, ya que entre las obras que se muestran hay cuatro que se han puesto a la venta –con «precios simbólicos»– para poder contribuir con la causa de Manos Unidas, a quienes cederán los beneficios. Estas piezas se diferencian del resto en que están expuestas sobre caballetes, con lo que son de las primeras que encuentran al espectador una vez accede a la sala. Por cierto: avisa Peña de que, si alguien está interesado, que no tarde en ponerse en contacto con los organizadores de la muestra, ya que, cuando esta Redacción quiso recabar las impresiones del comisario –previo a la inauguración, insistimos–, ya había un lienzo adjudicado. Sobre el artista Para describir a Sánchez Borreguero, Peña utiliza –en una nota de prensa que anuncia la exposición– una frase del actor y bailarín Donny Kaye: «Me convertí en un artista no porque quisiera serlo, sino porque estaba destinado a ello». Dice que quizá fuera eso –y la libertad que demostraba en cada cosa que hacía, así como su arrolladora inquietud– lo que le permitió desarrollar tantas actividades diversas con tan buena nota. Y hacerlo con tamaña variedad de estilos, porque en esta muestra tienen cabida tanto la serenidad del trazo como la expresividad de la mancha. «Trabajó incansablemente para lograr, a veces, imágenes impactantes, pero también para facturar piezas sumamente relajantes en otras. Eso sí, todas con un nexo de unión: el desafío constante a la creatividad, una necesidad de seguir siendo humano gracias al arte», dice. Al fin y al cabo, en esencia, Sánchez Borreguero fue un «humanista», un «genio» que, ante todo, trató siempre de «exaltar las bondades del hombre, poner en valor las cualidades propias de la naturaleza humana y, sobre todo, cuidar a los que le rodeaban», cuenta Peña. Esa generosidad, dice, es la que le llevó a estudiar «la noble carrera de los que curan, la Medicina», lo que le obligó a dejar a un lado sus estudios en Arquitectura. «Yo no pude conocerle, pero mi padre sí. Y como el resto de personas que alguna vez me han hablado de Sánchez Borreguero, lo primero que me destacó de él fue su calidad humana», concluye.