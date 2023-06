El festival Rock Imperium se celebra en Cartagena los días 23, 24 y 25 de junio. Miles de asistentes vivirán en la Cuesta del Batel y los aledaños de la antigua Plaza de Toros los directos de Kiss, Europe, Deep Purple o Helloween. El festival abre su recinto los tres días a las 13:30 horas. Los últimos directos concluyen cada noche a las 2 de la madrugada. Quedan las últimas entradas y abonos disponibles en la web del festival, ya que se ha vendido ya el 90% del aforo.

Cómo llegar

Los que acudan al recinto podrán llegar de diversas formas. El Ayuntamiento de Cartagena coordina junto al festival un dispositivo especial de transporte en el que se contará con las frecuencias habituales de las líneas urbanas de autobús Alsa, que se unirán a los buses lanzadera que ha fletado la propia organización desde Murcia, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y La Manga. También estará operativa casi la totalidad de la flota de taxis durante los tres días de conciertos, con cerca de 180 vehículos prestando servicio con parada fija junto a la Estación de Autobuses, situada a pocos metros del recinto. El servicio lo complementan también los viajes regulares de la línea de autobús y de Renfe Murcia-Cartagena, así como del servicio de Renfe del tren ancho métrico, antiguo Feve, que une Cartagena con Los Nietos pasando por sitios como Alumbres, Llano del Beal o la localidad de La Unión. El viernes el último tren saldrá desde la costa hacia Cartagena a las 21:20 horas; y el sábado y domingo a las 21:30 horas.

Dónde aparcar

Aunque es recomendable hacer uso del transporte público o colectivo para llegar al recinto, los que se desplacen en su vehículo particular podrán hacer uso del aparcamiento gratuito habilitado junto al antiguo centro comercial Eroski de La Rambla. Desde allí habrá bus lanzadera de ida y vuelta al recinto cada 20 minutos hasta las 2:30 horas de la madrugada. Cuesta un euro por trayecto y se paga en el mismo bus. La parada será junto al recinto, en la plaza Puerta de San José. Los aparcamientos aledaños al recinto de la Cuesta del Batel o el Campus de la Muralla del Mar no estarán disponibles para su uso por parte del público.

Zona de acampada

Rock Imperium tiene el Villas Caravaning de La Manga como camping oficial del festival. En la web de este establecimiento se pueden reservar aún parcelas con descuento para pernoctar durante el festival. Los asistentes que allí se alojen podrán viajar de forma gratuita en el bus lanzadera que la organización fleta desde este recinto ubicado junto al Mar Menor y a escasos 20 minutos de la ciudad.

Dentro del recinto

El recinto del festival Rock Imperium cuenta con consigna de pago para dejar objetos. Dentro de este gran espacio habrá baños, puestos de bebida y comida, también con oferta para celíacos, vegetarianos o veganos. Si bien, se podrá acceder al recinto con bocadillo y botella de agua de 50 centilitros sin tapón. Habrá operativas fuentes de agua potable. También hay habilitadas zonas de sombra. Se puede acceder con mochila pequeña tipo de tela, bolso, riñonera o totebag. También se podrá entrar con protector solar que no sea aerosol y cámaras de fotos compactas no profesionales. No está permitido el acceso de animales, instrumentos, palos de selfie, patinetes, bicicletas, cascos de moto, sillas, linternas o punteros láser, entre otros objetos.

Hay zonas habilitadas para que las personas con movilidad reducida puedan seguir los conciertos. Los menores de 0 a 12 años (inclusive) tienen acceso gratuito al festival. Los menores de 13 a 15 años deberán pagar entrada a precio completo y hasta 15 años sólo podrán acceder al recinto acompañados del progenitor o tutor legal, rellenando el formulario que se puede cumplimentar AQUÍ o rellenando el día del festival una autorización de menores en taquilla.

Pulseras y taquillas

El festival Rock Imperium vende en taquillas del recinto entradas de día y abonos. El acceso incluye una pulsera que debe mantenerse puesta en buen estado para entrar al recinto. Para canjearlas es suficiente con llevar la entrada en formato digital en el teléfono móvil. El horario para canje de pulseras de abonos, entradas de día, y taquillas es el siguiente: Jueves, día 22 (17-21 horas); Viernes, día 23 (10-02 horas), Sábado 24 (11-02 horas) y Domingo 25 de junio: (11-23 horas). Dentro del recinto la comida y bebida se abona con el pago a través de la recarga de pulsera, que se podrá hacer mediante tarjeta o efectivo.

Qué hacer en Cartagena y dónde comer

El recinto del festival Rock Imperium se encuentra junto al centro histórico de Cartagena. A pocos minutos a pie se puede encontrar una infinidad de bares y restaurantes, así como los museos más relevantes de la ciudad: el Teatro Romano, la Muralla Púnica, el Barrio del Foro Romano, los Refugios de la Guerra Civil, el Castillo de la Concepción, el Museo Naval dónde se encuentra el primer submarino de propulsión eléctrica creado por Isaac Peral, entre otros. Desde el recinto también se puede hacer una caminata de 25 minutos para llegar a la playa urbana de Cartagena: Cala Cortina.