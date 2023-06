‘La ciudad parece un mundo cuando se ama a un habitante / y hoy la ciudad nos enseña que no somos ni seremos nunca los de antes’, cantaba Ismael Serrano y plasma el pintor Antonio Codina en las nueve obras que, desde el 15 de junio y hasta el 30 de julio, permanecerán expuestas en La Luz (Alejandro Séiquer, 2, en Murcia), en el marco de la muestra El color de mis calles.

El autor explica a La Opinión que su finalidad con este trabajo («el más profesional» hasta la fecha que ha llevado a cabo, considera) pasa por acometer «una deformación arquitectónica» en lugares de sobra conocidos por los murcianos.

En este sentido, Codina retrata a su manera «un conjunto de lugares emblemáticos» de la capital de la Región, tales como la Catedral, la Plaza de las Flores y el Cuartel de Artillería. Asimismo, forma parte de la exposición «una obra inédita que va sobre una historia de desamor, obra que no está dentro del conjunto, pero que es muy simbólica», manifiesta.

Su objetivo con los pinceles pasaba por captar «el sentido ácido y divertido que tiene la ciudad». Algo que ha perpetrado con «un estilo muy personal que yo me he forjado: me baso en la experiencia que he tenido con el arte».

El artista, natural de El Palmar y criado en Murcia, ya había participado anteriormente en muestras colectivas. En esta quiere mostrar «sobre todo, mediante el color y la forma» lo que él llama «la vitalidad de la ciudad».

Antonio Codina tiene claro que «hay una simbiosis entre la ciudad y sus gente», y resalta que «ahí he visto el potencial para expresar cómo veo yo la ciudad y cómo la he vivido».

Desde la galería La Luz explican que el autor presenta «una exposición que trata algunas de las vistas más emblemáticas de la ciudad de Murcia, donde el artista muestra su punto de vista, mediante color plano y ácido utilizando tonos muy vivos, y resolviendo los entornos de forma creativa, con una tendencia ‘cartoon’ a un estilo personal muy marcado, captando la reminiscencia que nos trae a la mente estás calles y respetando la limpieza que ofrece un lienzo en blanco». Este jueves, a las ocho de la tarde, tendrá lugar la inauguración oficial de la muestra.