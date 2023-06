«A veces, mis hermanos me dicen: ‘Te tomas mucho afán en cosas que ella ya no va a poder disfrutar’, pero para mí esto es una obligación; y lo es como hija, pero, sobre todo, y fundamentalmente, como escritora». Quien habla es Marisa López Soria, heredera natural de la poetisa albaceteña –aunque murciana de corazón– Josefina Soria (1926-2010), y el entrecomillado viene a responder a la siguiente pregunta: «¿Por qué? ¿Por qué hace esto?». El interrogante apela a lo personal, pero también, efectivamente, a lo profesional: «Ella –por su madre– es una poeta maravillosa, de una talla inmensa, y quizá no ha sido lo suficientemente reconocida; seguramente, por su propia forma de ser», reconoce Marisa, también autora y, por supuesto, principal instigadora de la publicación de Dormidos quedaron los sueños (Creotz, 2023), libro que se presenta esta tarde (19.00 horas) en la calle del Carmen de su querida Cartagena, en el banco de Carmen Conde.

El lugar elegido no es azaroso, por supuesto. «Estoy encantada con el sitio que se ha escogido: en plena calle y junto a su amiga Carmen [Conde]. Pero, eso sí: te diré que estamos todos casi que poniendo velas a no sé quién para que no llueva mañana...», apunta entre risas Marisa López Soria, quien, fiel a su carácter jovial, añade: «Aunque..., bueno, si es así será porque ella así lo mande. Porque amaba la lluvia, ¿sabes? De hecho, si pasa y me dejan , leeré algún poema suyo al respecto», advierte. Y sobre la ‘presencia’ de Conde..., es que la académica cartagenera no podía faltar a la cita. Para empezar, porque la primera parte de Dormidos quedaron los sueños está dedicada a ella, y, para continuar, porque fue ella quien, de alguna manera, ‘tiró’ de Josefina, quien la motivó a seguir escribiendo y la introdujo en los círculos poéticos de la época.

«Carmen era una persona muy querida en casa. Siempre que venía a Cartagena intentaba sacar un hueco para venir a comer con mis padres (porque Marcelo, mi padre, también jugaba un papel muy importante como escanciador de vino). Mi madre era la que cocinaba. Y en la mesa y sobremesa se hablaba de Madrid, de otros poetas, se recitaban versos... Y, mientras –señala Marisa–, mis hermanos y yo dábamos vueltas por allí a ver qué pillábamos». De esos y otros encuentros habla, efectivamente, el primero de los dos relatos de este libro, que lleva por título Carmen Conde. «Es un texto muy bonito y que no está narrado... al uso, digamos. Tiene ese aire poético tan particular de Josefina y es, de verdad, una preciosidad; y es un gusto tremendo leerlo porque, aunque casi siempre se la recuerde como poeta, era una gran narradora», señala López Soria.

Es más, el segundo de los textos también es un pequeño cuento en prosa; este, inédito. Se llama Vendimia y su publicación es un viejo anhelo de su hija. «Ella le tenía muchísimo amor a este texto. Ya intentamos sacarlo en alguna otra ocasión, pero ha tenido que ser ahora, de la mano de Creotz», apunta. Su agradecimiento –en especial a su editora, Teresa Zataraín– es palpable. «Cuando le ofrezco a alguien (amigos y poetas) escritos de mi madre se quedan maravillados; alucinan con que no sea más conocida. Y Teresa, además de ser una gran conocedora de la generación del 27, tiene un gusto exquisito, así que en cuanto conoció a mi madre no hubo que animarla mucho para involucrarse en este proyecto...», recuerda.

Es más, Dormidos quedaron los sueños –titulo, por cierto, en base a un verso de Josefina y elegido por la propia editora– es el libro que abre la colección Ellas vuelan, dedicada a esta hornada de grandes escritoras a veces olvidadas (pese a contar en su tiempo con un gran reconocimiento, no solo en forma de galardones, sino también de respeto entre los colegas del gremio). «Mi madre mantuvo correspondencia con algunos de los grandes del momento –como José Hierro, por ejemplo– y, cuando lees esas cartas, te das cuenta de la profunda admiración que despertaba», señala Marisa, para quien este inédito es –insistimos: pese a estar escrito en prosa– un gran ejemplo de esa poética suya. Es, según López Soria, «un cuento sobre una niña que narra cómo es la vendimia manchega, que cuenta como llegan los vendimiadores, cómo se saludan, cómo se asientan en la casa grande, cómo recogen las vides... Para mi gusto es un poco ‘azorín’. Bellísimo».

Presentación y memoria

El acto de presentación de Dormidos quedaron los sueños estará dirigido por la propia Zataraín –«que viene expresamente desde Vigo»– y por «una poeta maravillosa y que conoce muy bien la obra de Josefina, Natalia Carbajosa», explica Marisa. ¿Y ella? «Ya te digo que si llueve y me dejan... Pero mi intención es no aparecer. Mi labor no es esa, sino estar empujando. También porque alguna vez me han pedido escribir algo sobre ella y... soy incapaz», asegura López Soria, quien, en cualquier caso, sigue trabajando por mantener vivo el legado de su madre.

Desde 2017, la biblioteca del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena lleva su nombre, y hace aproximadamente un mes que en Joven Futura (Murcia) –«el barrio en el que viven sus bisnietos»– hay una calle Josefina Soria. Además, su hija tiene intención de que la obra de la añorada poeta vuelva a encontrarse en librerías –«no solo en Internet»– y próximamente se anunciará la cesión de toda su documentación al Archivo Municipal de la ciudad portuaria. «Soy de las que piensa que las personas mueren cuando la gente deja de recordarlas», y, desde luego, por Marisa no va a ser: «Mientras tenga aliento, eso corre de mi cargo».