Lo de Madness Live! con el Rock Imperium Festival de Cartagena -cuya segunda edición tendrá lugar del 23 al 25 de este mes- es algo más que un puñado de bandas que coquetean con la categoría de ‘leyendas’ (aunque, si hablamos de Kiss o Deep Purple, quizá estemos pecando de humildes). Desde luego, la zona noble del cartel es de impresión, con -además de los citados-, grupos como Europe, Helloween, Blind Guardian, Skid Row..., pero en el ‘Escenario 3’, el más pequeño, el que el año pasado estaba en el puerto y este año se acerca al recinto principal, se mostrarán este año una treintena de bandas, nacionales e internacionales, que, en el fondo, son la esencia del festival. Porque es ahí donde se hacen los descubrimientos. ¿Quién no conoce 'Rock and roll all nite' y 'Smoke on the water'? Pues eso.

El caso es que, entre estos conciertos -en concreto, entre los del sábado- aparece el de los murcianos The Black Tree, una de las propuestas más interesantes de la escena metalero-alternativa murciana, pero también una de las más esquivas. De hecho, su principal compositor y guitarra principal, Andrés Pestana, nos reconocía el pasado jueves que, por cuestiones personales, no son muchos los conciertos que tienen agendados para este año, y eso que están de estreno... Porque sí, este viernes publicaron Turning black (2023), su segundo EP, un trabajo de cuatro temas de difícil catalogación, pero con una pegada de impresión (mención especial a las voces de su cantante, Dolores Mateo). El que fuera líder de Demised nos habla sobre estos nuevos temas y sobre la actuación que ofrecerán durante la segunda jornada del festival cartagenero. Mañana [por el viernes pasado] lanzan, por fin, Turning black, su nuevo EP. Supongo que, aunque ya han desvelado buena parte del track list, estarán nerviosos y con ganas de que vea la luz en su integridad, ¿no? Por supuesto. Es como si a un niño le das la oportunidad de revelar un secreto: lo va a soltar con toda la ilusión. Y nosotros no solo lo vamos a revelar, si no que tenemos la oportunidad de presentárselo también a muchísima gente en directo. ¿Cuál era la idea de este trabajo? Porque sí creo que hay una evolución con respecto a Any light? (2021). Diría que es... más directo; menos ambiental y más ‘guitarrero’. Exacto. El concepto es algo más minimalista en cuanto a número de instrumentos, pero mucho más directo. Por esto, lo que escuchas en el EP es lo que vas a tener en directo. Además, los temas tienen más dinámica y son más cañeros. ¿Es premeditado? No, no había nada planeado; ha ido saliendo así. Pero, como podéis comprobar, a Loly [por Dolores Mateo, vocalista] le sienta mucho mejor y se ha soltado que da gusto. La verdad es que escuchando estos tres últimos temas e intentando encontrar influencias..., no he tenido mucho éxito, lo que supongo que es algo bueno y que dice mucho del sonido de The Black Tree. Pero..., dígame, ¿se han mirado en algún espejo a la hora de plantear este ‘nuevo’ sonido? Nada. Ya te digo que no había ningún plan en este sentido. Además, no nos gusta fijarnos en otros grupo en plan: «Oye, vamos a hacer un tema que suene como este grupo». Simplemente esto es lo que ha salido. Seguimos metiendo partes limpias, pero el riff es el que manda. Para el que no les conozca: googleando un poco vi que les han puesto todo tipo de etiquetas: post metal y rock, dark folk, doom... yo diría que hay ramalazos black, incluso grungeros... ¿Ustedes con qué se quedan? Pues, la verdad..., ni idea [Risas]. Sí que es cierto que hay un poco de cada. Nos encanta el doom, el black…, pero también nos gustan cosas más alternativas, como Alice in Chains. No sabríamos muy bien definir el estilo, así que estamos deseando ver qué piensa la gente. De momento, no te has equivocado con lo del black y el alternativo. Este grupo nació... prácticamente con la pandemia, y fue germinando poco a poco hasta hacerse fuerte y empezar a contar para festivales importantes como el Rock Imperium. Pero la semilla de este proyecto venía bien regada de antemano por vuestra experiencia -la de todos- en otras bandas. ¿Qué tiene The Black Tree de diferencial? Bueno, supongo que, al final, cuanto más tiempo llevas en la música y más experiencia cargas a tus espaldas, mayor madurez tienen tus trabajos. Eso, obviamente, está ahí. Pero el incorporar en este caso otros puntos de vista muy diferentes al mío -como son los de Loly y Dani [Daniel Ros, guitarra]- creo que ha salido algo muy especial. Obviamente, la base de Demised está ahí, pero con ellos hemos conseguido algo muy bueno y muy compacto. También creo que la apuesta es, no solo novedosa (por esta mezcla de géneros e influencias), sino también bastante acertada al haber logrado colaros en una escena que está en auge en Europa: la del post. ¿Cómo veis el panorama? Bueno, el post siempre ha estado ahí, y sí que es cierto que tenemos influencias, pero no creemos que estemos en ese estilo, la verdad, salvo determinados pasajes de algunos temas. En lo personal, sí que es un estilo que me gusta mucho en casi todas sus vertientes. El proyecto, entiendo -también por el tema del idioma, tanto en las canciones como en las redes-, busca a un público internacional. ¿Están logrando salir de España (aunque sea vía YouTube y Spotify? El hecho de escribir en inglés es más porque nos gusta hacerlo en este idioma que en el nuestro, es simplemente un tema estético. Pero bueno, sí que es cierto que al hacerlo así puedes llegar a un público mayor, y hay gente de fuera de España que, es cierto, nos escribe mensajes y nos felicita por el trabajo. Pero es un añadido que nos encontramos haciendo el camino. "Hemos tocado mucho anteriormente, algunos en sitios grandes, pero el Rock Imperium son palabras mayores, estamos deseando subir al escenario" Hablamos de público, pero tengo la sensación de que la crítica -o los medios especializados- les han acogido bien desde el principio, ¿no? Hay de todo, pero en general son todo buenas críticas, sí. Lo que parece que ha gustado mucho es el hecho de que no nos sepan encajar en nada en concreto, etiquetarnos en ningún estilo. Bueno, y sobre todo Loly se está llevando un buen puñado de alabanzas por su voz. Volvamos a Turning black. Lo primero que tengo que decir al respecto: suena de maravilla. ¿Conformes con el resultado? ¿Se ha dado un pasito adelante con respecto al anterior? Me alegra mucho que te haya gustado. A nosotros nos encanta el sonido y creemos que sí, definitivamente hemos dado un buen paso hacia delante. Por cierto, han vuelto a recurrir -al menos para la mezcla y el mastering- a una pequeña leyenda, Dan Swanö. ¿Cuál es su relación con él? ¿Cómo valoran su aportación? Pues sí, y nos parece que ha hecho un trabajo impecable, porque no solo ha sacado un sonidazo, sino que ha sabido captar lo que buscábamos desde el primer momento, y más teniendo en cuenta que era diferente al anterior trabajo. La relación con él es bastante buena, aunque fuera de lo que es trabajo no tenemos trato. En lo profesional, es un tío con muchísimo talento. En el primer EP, llevó usted el peso de la composición, pero sé que el resto de miembros estuvieron también muy proactivos. En este nuevo proyecto, ¿cómo han funcionado? Pues hemos seguido en la misma dinámica: sigo haciendo los temas, pero la aportación del resto de miembros a la hora de entrar con sus ‘oficios’ tiene un peso muy importante. Ni de coña sonarían así los temas si yo hiciera el trabajo de ellos. Oye, ya que son pocos temas... Hábleme un poco de Gilda, Where all begins y Silent shelter, los tres adelantos de este nuevo EP. Pues a ver... Gilda y Silent shelter quizá sean los más crudos en cuanto a historia. La primera habla de una mujer que vivía con demasiados miedos y complejos, y que cuando se dio cuenta de que estaba en lo más profundo del pozo, algo en su cabeza hizo clic: se dio cuenta de que ya nada podía ir peor, y de que ya había conocido el peor de los miedos y la más triste soledad. Cuando eso pasó, ya tenía una edad avanzada, pero su decisión era firme: viviría el resto de sus días con la mayor intensidad posible, queriéndose a sí misma. Por otro lado, Silent shelter trata una realidad cotidiana. Digamos que la narración corre a cargo de una madre que ayudaba a sus hijos a levantarse, que les cuidaba y les da lo que ella incluso no tenía; es una mujer que lo dio todo por ellos incluso cuando no tenía fuerzas. Ahora ella es anciana y, como dice el estribillo, «se encuentra cada atardecer sola, en su refugio silencioso, divagando en sus recuerdos, cada vez más difuminados». Y... ¿qué hay de los que quedan, de los que salen junto a estos tres este viernes? ¿Qué nos puede contar? Bueno, simplemente son cuatro temas, con lo que ya solo queda por descubrir el que le da el título al EP, Turning black. Es un tema musicalmente muy directo, con una dinámica que creo que va a ser muy resultona en los directos. Por cierto, vuestro anterior trabajo, Any light?, también fue un EP. ¿Prefieren este formato al elepé o simplemente las cosas se han dado así? ¿No se plantea The Black Tree lanzar un álbum completo? De momento, no. Creemos que una banda, mientras no tenga un gran público, no merece la pena que se meta a sacar un álbum completo. La mayor parte de la gente tiende a escuchar los primeros temas de un disco y listo, así que... Además, es un proceso económicamente muy costoso como para ‘tirar a la basura’ equis temas. Si llegamos a tanta gente como para que merezca la pena, lo haremos seguro, y con mucho gusto. Cuénteme, Andrés: este viernes sale Turning black y... ¿cuál es el siguiente paso de The Black Tree? ¿Hay gira prevista? Somos una banda que no se puede permitir girar (por nuestros trabajos, familia...). Por su puesto haremos conciertos, pero en fines de semana sueltos. Bueno, pero alguna cosa importante tenéis ya en agenda: a finales de mes tocan en Cartagena, en la segunda edición del Rock Imperium Festival. Supongo que una pasada estar en un festival así, ¿no? ¡Y tanto! Es algo que no esperábamos, la verdad. Hemos tocado anteriormente mucho, algunos en sitios grandes, pero esto son palabras mayores. Estamos deseando subir al escenario y darlo todo. Estamos ensayando duro para clavar un show de puta madre. ¿Lo van a disfrutar también como público? ¿Alguna banda a la que tenga ganas de ver? ¡Por supuesto! Y sí, hay muchos grupos a los que les tengo ganas. Sobre todo, estoy deseando ver a Kiss, Skid Row y Helloween. También la nueva banda Elegant Weapons: me ha gustado mucho su disco y pinta que van a dar un show cojonudo. ¿Necesitaba la Región un festival así? Desde luego. Esta Región es una de las mejores de España y es de una belleza que siempre sorprende al que no la conoce. Así que invito a todo el mundo que no la conozca a que se venga al festival: van a alucinar con los conciertos y con todo lo que tenemos por aquí, tanto a nivel turístico como de oferta cultural y gastronómica y, sobre todo, por la gente, muy abierta. A nivel musical, o de industria, ¿cómo cree que puede ayudar un evento así a las bandas y a la escena regional? A las bandas nos ayuda y mucho, porque como podéis ver en el cartel, la gente de Madness Live! ha hecho una buena selección de grupos regionales y nos está dando visibilidad. Esto para nosotros es muy importante, pero también para los amantes de estos géneros musicales, porque es una región muy rica en este sentido.