India Martínez, una de las voces más reconocibles y respetadas del pop español, está de doble celebración. Por un lado, reivindica la libertad de la mujer en su noveno álbum, 'Nuestro mundo' (Sony Music, 2022), y, por otro, debutó como actriz en el último proyecto del director de cine Carlos Saura, 'Lorca por Saura', una obra de teatro donde se mete en la piel de Federico García Lorca.

La cantante cordobesa, que posee 3 nominaciones a Grammys Latinos y un Goya a Mejor Canción Original en 2015 por 'Niño sin miedo' (de la película 'El niño'), ha firmado su disco más versátil, musicalizando los textos de su libro 'Verdades a medias, con ritmos de bachata, reguetón, baladas como la titular 'Nuestro mundo', y pop como el de 'Si ella supiera', con la colaboración de Melendi, que se implicó en este proyecto como letrista y productor junto Andy Clay y la propia India.

El #TourNuestroMundo, que arranca este viernes en Murcia, presenta un espectáculo a lo grande en el que, además de sus nuevas canciones, interpretará también algunas de las más conocidas.

Este viernes, 9 de junio - Las Noches del Malecón de Murcia. 22.00h. 30/50€

Has estado ultimando ensayos estos días. ¿Resultan duros? ¿Qué pasa en estos ensayos?

Pasa de todo, la verdad. Hay muchas ganas, mucha energía, deseando ver el resultado en el escenario, que es donde todos lo disfrutamos muchísimo, y lo que nos da la vida cada día. He hecho muchos proyectos. Últimamente, el disco, varios singles. Esa experiencia tan grande que he vivido como actriz, debutando, me ha alimentado muchísimo, y me ha encantado la experiencia, y ahora ya con la gira, claro. Aquí no se para.

Los ensayos, además de resultar duros, serán también muy creativos y servirán también para desvanecer supuestos miedos escénicos y dar más seguridad.

Claro. A base de ensayos, al final es como uno despierta la espontaneidad y la improvisación. Cuando algo está muy, muy ensayado parece que no lo está; esa es la idea. Hay que currárselo. Son 3 semanas muy intensas, además preparándome físicamente también, entrenando todos los días para después aguantar en el escenario esas dos horas y pico.

Como Mick Jagger.

Claro, claro. Además en esta gira hay muchas cositas nuevas, una escenografía diferente, mucha frescura, canciones de siempre, readaptadas algunas, o aprendiéndonos las nuevas, que hasta que tú no las cantas en un escenario, no sabes cómo van a funcionar o cómo las va a recibir el público, pero ya se va viendo la cosa.

En 'Nuestro mundo' has musicalizado las palabras de tu libro 'Verdades a medias', dando paso a canciones en las que narras historias propias, y lanzas mensajes importantes.

Sí, me ha encantado este proceso. A diferencia de otros años, de otros discos, nunca lo había hecho así, como al revés, empezar primero por la letra, y después la música. Y ha sido un trabajo superbonito, porque me ha hecho sentirme muy libre a la hora de hablar de lo que yo quería, pero a veces como que me reúno en grupos y hablamos de unas cosas y otras, de lo que está pasando en el momento, pero no había tirado de historias que ya tenía escritas, ya sean autobiográficas, reflexiones, anécdotas, preocupaciones, fantasías, un poco de todo. Todo eso ha nacido en mi absoluta soledad, es muy especial, muy mío, y prácticamente muy literal como se han contado las cosas. Yo pensaba que a lo mejor me iban a rimar, me iban a caber en una estructura de un puente, un estribillo, una estrofa, y de repente me ha sorprendido que se pueden hacer las cosas así, y me ha encantado, le he cogido el gustillo.

'A ti mujer' lanza un auténtico mensaje de empoderamiento. En la expresión “calladita estás más guapa” subyace una mentalidad que desgraciadamente perdura.

Si vieras, cuando llega ese momento en los ensayos, cómo se nos pone a todos la piel de gallina y no podemos seguir… Es emocionante. Esta canción tiene una fuerza… Lleva una gran verdad detrás, y eso te llega cuando hay realidades que todavía duelen, y estamos en el camino de trabajarlas, llegan al final, y de eso se trata, de convertir en música esos mensajes importantes que nos hacen evolucionar y crecer como personas. Si uno puede poner ahí su granito de arena, pues ahí está.

Has contado con Melendi para la producción de este nuevo disco, en la que tú también has participado.

Nos juntamos para hacer una canción, y de repente nos gustó tanto, fluyó tanto la canción “”Si ella supiera” (que también la llevaba escrita en el libro), que decíamos de broma: “Vamos a hacer un disco entero”. Con la broma con la broma, empezamos a trabajar, “venga, nos juntamos otro día”, otra vez sacamos otro par de ideas, de arreglos, ya pensando en los arreglos y en todo, y me ha acompañado en este camino y ha sido maravilloso tener un pedazo de artista como él. Estaba también Andy Clay; hemos estado los 3 a piñón fijo, y hemos sacado un proyecto muy especial. Estoy súper agradecida de que haya estado ahí conmigo.

Muy especial y muy versátil también. Hay palos como la bachata.

Sí, claro, hay de todo, canciones más electrónicas, otras más orgánicas, íntimas, rítmicas, balada, aflamencao… Hay un poco de todo, para todos los gustos.

¿Qué reseñarías tú del mundo de India Martínez?

Sobre todo verdad, y vida, y ganas de disfrutar de las pequeñas cosas, que la vida se nos va y a veces no nos damos cuenta y estamos más preocupados de cosas que realmente no deberían ocuparnos tanto. Es más simple. Nosotros nos complicamos la vida a veces. Yo creo que “Nuestro mundo” va de eso, de historias que pueden pasar desapercibidas, pero en el fondo son las cosas más importantes y más bonitas con las que nos tenemos que quedar.

También te has subido a un escenario para interpretar en tu piel a Federico García Lorca. ¿Cómo ha sido, cómo has acabado en las tablas de un teatro? Deben ser bastante diferentes a las de un escenario de conciertos.

Sí, sí, ha sido una locura; de hecho, todavía está dentro de mi Lorca, se ha quedado, porque impregna mucho su figura. Ha sido para mí un reto importante, porque yo nunca me había subido a hacer una obra de teatro, me he tenido que poner las pilas. He tenido que trabajar junto a una coach incluso hasta la proyección de la voz, cómo decir las cosas, cómo lo diría el personaje…. Al principio pensé: “Dios mío, dónde me he metido”, porque no es nada fácil. Yo en el escenario tengo mis canciones, con las que me defiendo, pero aquí tenía que hacerlo a través de un texto, y de poesía, de diálogos. Es verdad que mezclaba algunas canciones populares, y algunas musicalizadas de Lorca, pero me ha encantado la experiencia. Llegó el día del estreno, fluyó todo tan bien y tan boncito que es una herramienta más que me da la vida. He tenido esa suerte de que el maestro Saura contara conmigo, y ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, la verdad.

Estuviste también en la despedida en la capilla fúnebre de Carlos Saura.

Llevo la pena. Justo cuatro días antes se nos fue Carlos, y eso nos rompió a todos, y a mi en concreto cada vez que me acordaba de él se me hacía un nudo en la garganta . Pero al final, tenía 91 años, llegó su momento y nadie podía hacer nada. Se fue feliz, satisfecho, contento y con proyectos que estaban saliendo. Y todavía no había estrenado “Lorca”.

- En TVE han estrenado un programa, 'A este paso (no) estrenamos', donde participan personalidades destacadas como actores no profesionales, y lo mismo tienen previsto contar contigo.

Ah, qué bonito. De momento no, yo estoy liada con la gira, he aprovechado para hacer la obra como en paréntesis, dejando todas mis cosas a un lado y dedicándome expresamente a eso. Pero ahora me toca retomar la gira, no solo por España, incluso por Europa y Latinoamérica, así que de momento vamos a dejarlo aparcado, y cuando se pueda, yo encantada, ¿eh?

A punto de arrancar la gira, lo mismo tienes cosquillas y mariposas.

Sí, sí es ya mismo. No se termina de sentir preparado nunca, y mira que llevamos todo el mes ensayando. En realidad. lo que una quiere es ponerlo ya en marcha, porque ahí es donde coge vida todo lo que hemos preparado.

¿Y cómo afrontas esta nueva gira? Supongo que también incluirás tus grandes éxitos.

Yo creo que va a ser de los conciertos más extensos que he hecho nunca, porque hay canciones que no puedes dejar fuera, ya me empieza a pasar eso. Y estas canciones nuevas hay que cantarlas sí o sí. porque el disco está lleno de singles y de canciones supercantables en los conciertos para disfrutarlas, y yo no me quiero quedar con la espinita de que se me queden fuera. Entonces estamos por encima de las 2 horas; 23, 24 canciones.