El fin de semana del puente del Día de la Región de Murcia, que se celebra este 9 de junio, está cargado de planes para toda la familia, pero sobre todo, de música. Te dejamos aquí algunas de las propuestas.

India Martínez, su versión más reivindicativa y feminista

India Martínez está de doble celebración. Por un lado, acaba de debutar como actriz en el último proyecto de Carlos Saura: una obra de teatro con la que se mete en la piel de Federico García Lorca, y, por otro, este viernes arranca en Murcia su nueva gira de presentación de Nuestro Mundo (2022), su último trabajo discográfico, en el que reivindica la libertad de la mujer.

En él hay bachata, reguetón, baladas como la titular (Nuestro mundo) y pop como el de Si ella supiera, con la colaboración de Melendi, que se implicó en este proyecto como letrista y productor junto a la propia India y Andy Clay.

No obstante, la mayoría de estas canciones adaptan los textos de Verdades a medias, un libro de la cordobesa con historias propias y denuncias de desigualdad, enfocadas a la mujer y al amor en todas sus formas.

Viernes, 9 de junio. Las Noches del Malecón de Murcia. 22.00h. 30/50 euros.

Lola Tovar, una heredera de Johnny Cash debuta en La Yesería

El escenario de La Yesería recibe mañana a una cantautora local: la murcina Lola Tovar, que acaba de lanzar el que es su primer EP, Where It takes us (2023). El álbum lo conforman seis canciones propias, compuestas a guitarra acústica y cantadas con una voz dulce y emotiva, que reflejan la pasión de su autora por el country, fruto del descubrimiento de una leyenda del género como Johnny Cash.

El disco cuenta con interesantes colaboraciones, y ha sido producido por Juan Tae, que también realiza la dirección musical del show y se sube al escenario para acompañar a Lola al bajo. Junto a ellos, otros músicos experimentados que intentarán trasladas la esencia del disco a las tablas

El de este sábado será el primero de los conciertos de presentación de la artista, mietras que la semana que viene actuará en Alicante.

Sábado 10. La Yesería: 21.30 horas .8/10€

Los Van Van, todos a bailar

Los Van Van, una de las bandas más influyentes en la música tropical y la salsa, encabezan este fin de semana el I Festival de Música Latina de Corvera. Nacieron en tiempos de entusiasmo revolucionario y llevan casi seis décadas haciendo bailar a varias generaciones de cubanos. «¿Qué tiene Van Van?», se preguntan ellos mismos en una canción. La respuesta: un sonido inconfundible, distinto al de cualquier otra orquesta latina, y letras que reflejan la vida cotidiana («La Habana no aguanta más», «El negro no tiene ná»...).

De la mano de Juan Formell, fundieron los violines de las charangas con trombones, bajo eléctrico y sintetizadores para convertirse en una de las orquestas más importantes de Cuba. Fueron pioneros en el ‘songo’, un híbrido de son cubano y música gogó que ahora se puede encontrar en el jazz latino. También desarrollaron el estilo conocido como ‘timba’. En el corazón de Los Van Van latían las inquietudes de Formell, que falleció en 2014. Entre las canciones más esperadas siempre están Sandunguera o Te pone la cabeza mala, compuestos por Juan Formell.

Completan el cartel de esta primera edición del Festival de Corvera Los 4 de Cuba y muchas horas de excelente música latina con la animación de Silvio ‘El Papi’ y DJ Batatán. Una fiesta al estilo latino con el ritmo como invitado principal.

Festival de Música Latina de Corvera. Viernes y sábado, 18.00 horas (apertura de puertas). Paseo de los Caballos, Corvera. 30 euros.

Rokka, el nuevo proyecto de Chicheri y Pepe Moreno

Pepe Moreno y Emilio Chicheri, guitarrista y cantante de la mítica banda murciana Acequia, se volvieron a reunir en Rokka, un nuevo proyecto, nacido del confinamiento, que estrenaron en directo en los Premios de la Música de la Región con motivo de la concesión del Premio Leyenda a Chicheri. Ahora presentan su primer disco, El viaje experimental (2022).

Rokka hacen rock alternativo con raíces americanas. El proyecto fue creado por Pepe Moreno; el que fuera guitarrista de bandas como Acequia, Farmacia de Guardia y LaMetro volvió a sentarse a escribir canciones aprovechando el encierro, y decidió juntar a un buen grupo de viejos amigos para debutar con El viaje experimental, quince temas cantados por Emilio Chicheri con el acompañamiento de la última formación de Los Trotacarreteras (Fiti Espejo, Paco Moya y Pedro Casanova), añadiendo a María del Mar Soto en los teclados, Norma Hamilton a los coros y Pepe Moreno como guitarra adicional. Los murcianos Fanfarrones abren el evento con un rock urbano deudor de grupos como Ramones o Porretas. Les toman el relevo Eclypsse, banda con una larga trayectoria, que incluye un par de álbumes de melodías hard rock.

Sábado, 22.00 horas. Sala REM. 10/12 euros

Los Marañones en El Malecón

Los Marañones se vuelven a juntar este domingo con Javi Chou para una representación especial del musical para toda la familia Cruzando las galaxias, con canciones de los propios Marañones y libreto de Javier González Soler y Román García Albertos, música de Ricardo Perpén y Miguel Bañón, y letras de Román García, Miguel Bañón y Pedro Jiménez. Los Marañones tocarán las canciones de la obra mientras Javi cuenta las aventuras de Lucas y Lucy con ayuda de Raquel Túnez y la aparición estelar de Dana (Inma Alcázar).

Domingo, 11.00 horas. Murcia Río. Entrada libre (consumición mínima)

Comic Sans, adolescencia ingenua y afilada

Comic Sans es una banda de veinteañeros donostiarras con influencias de American Football, Tiny Moving Parts o Marietta. Pura y vibrante urgencia juvenil. Tras un álbum debut autoproducido, Jon Lee (2021), decidieron pasar al castellano y al estudio Ultramarinos Costa Brava, resultando Éramos felices y no lo sabíamos (2023), bajo el prestigioso sello BCore, en coedición con varios sellos underground. Punk-pop e indie rock en clave midwest emo relevando generacionalmente a The Unfinished Sympathy y Nueva Vulcano. Adolescencia ingenua y afilada.

Bernal y Dunaviva también subirán al escenario.

Sábado, 21.30 horas. Sala Spectrum. 10/12 euros