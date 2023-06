El día ha llegado. Cuatro chavales de Cartagena se subirán esta noche al escenario del Murcia On Festival, que se celebra en la Plaza de Toros de la capital del Segura. Jota, Pepe, Dani y Antonio. Son los mismos que hace ahora justo dos años conquistaron esas mismas tablas, solo que, en esta ocasión, el público –mucho más numeroso que aquel día– no estará sentado ni con mascarillas. Así que el concierto de hoy también es, en cierto modo, una pequeña revancha contra la adversidad; para ellos, pero también para los fans que abarrotarán el coso de La Condomina. Porque, pese a que en un primer momento tenían serias dudas de que lo fueran a conseguir, van a rozar el sold out. Normal, por otra parte; al final, hablamos de Arde Bogotá, la banda de moda.

El cuarteto –a menudo quinteto cuando se trata de directos–presentará por todo lo alto su segundo elepé, Cowboys de la A3 (2023), un álbum en el que refuerzan su apuesta por el «rock de guitarras» y que, siguiendo la estela de su predecesor, supone un paso adelante de Arde Bogotá como banda, tanto a nivel compositivo como de sonido. Así lo ha reconocido el público, colocándolo desde su lanzamiento entre los discos más vendidos del país y asistiendo en masa a los (pocos) conciertos que han ofrecido desde su publicación. De hecho, hoy será la primera vez que lo presenten en la Región, en su tierra, lo que añade un punto de emotividad a la cita. "Hablamos de las cosas que nos pasan a nosotros y a nuestra gente; del amor, de la vida, de la muerte" El concierto está previsto que arranque a las 21.30 horas, hora a partir de la cual los murcianos Claim comenzarán a caldear el ambiente. Este es otro de los motivos por lo que el 8 de junio es una fecha marcada para el sector, porque para la banda liderada por Adrián Riquelme también es una cita tremendamente importante. Y es que será, de alguna manera, la cita en la que griten bien alto que están de vuelta, después de una pandemia que les dejó durante meses en fuera de juego. De hecho, su esperanzador álbum debut, Sofá Paraíso (2018), tiene ya cinco años y, de momento, no tiene sucesor; aunque..., bueno, está en camino. De hecho, la semana pasada presentaron Bengala, segundo single del que será el disco de su regreso y que se espera para después del verano. La Plaza de Toros se convierte, por tanto, en el escenario idóneo para presentar su nueva propuesta. Claim: "Si hacemos música es porque nos genera algo que no encontramos en ningún otro lugar" Así pues, se avecina noche para el recuerdo en Murcia. Solo cabe esperar que el cielo respete y no obligue a una actuación pasada por agua. De todas formas, y para tranquilidad de aquellos que han tenido la suerte de hacerse con una entrada, las previsiones meteorológicas no son particularmente catastróficas: la Agencia Estatal de Meteorología da apenas un 10% de probabilidad de lluvia. Y, en cualquier caso, Arde Bogotá ya demostró este mismo fin de semana en Toledo que se necesita algo más que un chaparrón para frenarles. En fin, lo dicho: que es la banda del momento y no es fácil frenarles. Velocidad y rock and roll.