Claim (Adrián Riquelme, Ramón Gómez, Gonzalo Magaña, Juandi Pascual y José López) irrumpieron con fuerza en el panorama musical murciano. Corría el año 2015 cuando comenzaron a lanzar canciones, pero no fue hasta 2016 cuando publicaron su primera referencia, Barbados. Aquel EP de seis temas les sirvió para tocar a la puerta, pero Sofá Paraíso (2018), su primer largo, les hizo tirarla abajo. Se hicieron un nombre a nivel regional y comenzaron a girar por todo el país con un indie pop con tendencia al optimismo que les diferenciaba. El futuro era prometedor. Pero la pandemia les sumió en un mar de duda; de hecho, reconocen, notaron poco a poco cómo iban dejando de ser relevantes. Sin embargo, se han propuesto remediarlo; hasta el punto de que 2023 será el año del lanzamiento de Bengala, su segundo disco. Es más, ya han publicado un par de adelantos –El Dorado y la canción que da título al álbum– y este jueves abren para Arde Bogotá en la Plaza de Toros de Murcia. Hablamos con Ramón y Adrián sobre esta nueva etapa, que les tiene la mar de ilusionados.

¿Cómo están? Supongo que emocionados con lo que viene...

Emocionados es poco... Después de tantos meses calladitos, ya podemos contarle al mundo en lo que hemos estado trabajando. Además, los lanzamientos se viven con mucha pasión en esta banda.

El Dorado, Bengala... El regreso de Claim es una realidad; y no solo para ustedes, sino también para sus seguidores.

Sí. Es lo más chulo de todo esto: mucha gente nos está escribiendo diciéndonos que gracias por volver a hacer música, que nos habían echado mucho de menos. Nos llegan un montón de mensajes de cariño y eso no tiene precio.

Sé que me van a decir que no ha habido un parón ‘real’ –que han estado haciendo bolos y que en los últimos años la covid tampoco lo ha puesto fácil–, pero... ¿qué ha sido de Claim desde Sofá Paraíso?

Entre 2018 y 2019 estuvimos de gira por España, y en 2020 ya estábamos preparando nuevo material y trazando un plan cuando nos pilló la pandemia. No supimos bien qué hacer y cometimos varios errores de estrategia... De hecho, grabamos algunos temas, pero no nos llegaron a encantar. Es algo muy extraño: tenemos la sensación de no haber parado de currar durante dos o tres años de cara a este disco, pero sí que hemos visto que poco a poco, sin nuevas canciones, estábamos dejando de ser relevantes en el panorama musical.

¿Qué fue lo que volvió a encender la mecha?

En 2021 nos dimos cuenta de ese error de cálculo, y en una cena entre nosotros decidimos volver a la esencia, volver a lo que nos hacía felices y quitarnos de todo lo que nos pudiera generar presión o un mínimo de ansiedad. Si hacemos música es porque somos amigos y porque nos genera unos sentimientos que no encontramos en otro lugar. En el momento en que alguna de estas dos cosas no funcione y aparezcan comparaciones, estrés por triunfar o comencemos a entender la música como una competición, dejaremos de ser Claim.

De momento, solo hemos escuchado un par de temas y se aprecian notables diferencias respecto al anterior, más fácilmente encasillable en el pop-rock indie. ¿Qué nos vamos a encontrar –a nivel musical– en Bengala (2023)?

Pues mira, Bengala, la canción, que lanzamos este viernes, es una buena síntesis musical de lo que es este disco; e el resumen del estilo que queríamos darle a este álbum: ritmos tribales muy contundentes, percusiones afrolatinas, guitarras juguetonas y, por encima de todo, una letra que te parta en dos.

¿De dónde viene esa vertiente afrolatina?

Por fin vivimos en una época libre de prejuicios musicales. Nosotros nos hemos criado escuchando a The Strokes, The Killers, Foals, Kings of Leon..., pero también, por nuestra tradición latina, con Calle 13, Santana y Bomba Estéreo. Y ¿con qué vertiente nos quedamos? Con ambas. Puede que La Mar de Músicas tenga parte de culpa...

¿Y en el apartado lírico? ¿De qué hablan estas canciones?

Nos gusta pensar que Bengala es un disco para ‘salir a flote’. Como te decía, atravesábamos como banda un momento importante de dudas, pero nos agarramos a la convicción de que, de aquello, iba a salir algo bueno, y esa idea es transversal en todos los temas. Pero hay otros elementos que conectan y brotan una y otra vez. Las referencias al fuego (aquello que quedó atrás y se esfumó, símbolo también de un nuevo comienzo), a nuestros errores recurrentes y frustraciones, a la voluntad de redimirse... En el disco hay también una reflexión acerca de la sociedad (española) y de sus defectos. Las letras de Claim tienen siempre un punto de oscuridad, pero como el grupo está formado por personas optimistas, terminamos reconduciendo el mensaje.

¿Hay fecha de lanzamiento?

Oficialmente, no.

Al menos, para amenizar la espera, supongo que el próximo jueves 8, en la Plaza de Toros, podremos escuchar alguna pincelada más de Bengala..., ¿es así?

Bueno... Lo que puedo decirte es que será un concierto con nuestras mejores canciones hasta la fecha. No nos vamos a dejar nada.

Entonces..., ¿con ganas de pisar el escenario? Imagino que será un día grande para el grupo y un escenario ideal para presentar estas canciones y gritar bien alto que Claim están de vuelta.

Sí. Sobre todo porque la Plaza de Toros es un sitio icónico para nosotros; tocar allí es algo que siempre habíamos soñado con hacer. Hemos visto cientos de conciertos allí y en esos bajos hemos hecho muchas cosas que no se pueden contar... Este concierto nos ha llegado casi de casualidad y... ¡qué carajo!, ya era hora de que nos pasaran cosas buenas de verdad.

Y en compañía de una de las bandas del momento y con la plaza a reventar. Supongo que un honor hacer de anfitriones para Arde Bogotá, ¿no?

Ellos son quienes nos han invitado a participar en el concierto, es su fiesta. Todo el éxito de Arde Bogotá nos llena de alegría, son unos chavales increíbles y se merecen todo lo bueno que les está pasando. La alegría es doble porque su equipo, que es el nuestro (Claudia, Tonny, Alberto…), lleva currando mucho años persiguiendo que una de sus bandas toque techo en el panorama nacional, y por fin lo han conseguido. Ojalá seamos nosotros los siguientes...

¿Cómo se presenta el futuro próximo para la banda? Tras el concierto... lanzamiento y, quizá..., ¿una gira de presentación?

El futuro pinta muy bien. Todo eso que comentas va a ser una realidad a finales de 2023 y 2024. Nuestra idea es clara: vamos a llevar a Claim lo más lejos y arriba posible.