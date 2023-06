La familia murciana del rock se encogía a finales del pasado mes de octubre con la noticia del fallecimiento del vocalista local Carlos Felipe, más conocido como Carlos Singer, cantante de The Electric Band y del proyecto en solitario de Santi Campillo, entre otras bandas. La muerte le llegaba a los 54 años y como víctima «de una larga enfermedad». De hecho, con afán de dejar buena muestra del cariño que sus compañeros le profesaban, pocos días antes de su muerte se publicaba el tema Carretera otra vez, una versión de una de las composiciones más conocidas del rockero (Carretera) en la que participaron una treintena de músicos, entre ellos Carlos Tarque (M-Clan) y Emilio Chicheri.

Sin embargo, la sombra de Carlos Singer es alargada y más de medio años después de su fallecimiento, sus amigos siguen honrando su memoria. Ayer lo hicieron en el Salón de los Espejos del Teatro Romea de Murcia, en una rueda de prensa cargada de momento emotivos y que sirvió para presentar la edición especial de un vinilo, de un CD y un concierto homenaje que tendrá lugar el próximos 17 de junio en la Sala REM. Victorio Melgarejo, Chema Espejo (Los Crudos), Rogelio Bernal (Necrópolis), Paco Ayala (Factoría Comix) y el propio Emilio Chicheri llevaron las riendas del acto, en el que no faltó una importante representación de la escena rock & blues regional.

También se han editado dos recopilatorios: uno con temas propios y uno de versiones

Según explicaron, el vinilo, de edición limitada y titulado también Carretera otra vez, supone una recopilación con algunos de los mejores temas escritos por Carlos Felipe a lo largo de su carrera. El CD, en cambio, reúne algunas versiones para el recuerdo, como Dreaming, de Yngwie Malmsteen, con David Muñoz; Highway to hell, de AC/DC, con la Electric Band de Santiago Campillo, y Proud Mary (John Fogerty) y Isn’t she lovely (Stevie Wonder), con el LCD Funk Collective, otro de sus grupos. Este se ha bautizado como Al límite, en alusión a uno de sus grandes trabajos (de 2010 e inédito).

Los beneficios del concierto se entregarán a Afacmur, la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Murcia

En cuanto a la gala del día 17, que estará presentada por el periodista Juan Máiquez, congregará en la REM a casi medio centenar de músicos que en algún momento de su carrera tocaron junto a Carlos Singer. Así, además de los mencionados (Chicheri, Espejo y Bernal), se subirán al escenario Dani Steele, Fito Galiana (Los Secretos), Javi Gómez (Cotton Blues, otras de sus bandas), José Filemón (Los Astrónomos), Miguel Bañón (Los Marañones), Tom Snakeson (Alto Voltaje), etc. Las entradas están a la venta en la web www.carlossinger.com y los beneficios recaudados se destinarán a Afacmur (Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Murcia).