Nicki Parrott, contrabajista y cantante australiana, es una de las artistas más demandadas y respetadas dentro del jazz internacional. Ha trabajado con el mítico guitarrista Les Paul, ha participado en los mejores festivales del género -desde Newport a Montreux- y ha colaborado con músicos de las más diversas disciplinas, como Tony Bennett, Paul McCartney y Wynton Marsalis. Asimismo, su discografía, como líder o sesionista, es increíble, sumando varios centenares de grabaciones a la largo de tres décadas. Su último álbum, If you could read my mind (2021), es una mirada retrospectiva a sus canciones pop favoritas de los sesenta y los setenta.

Esta vez acude nuevamente a Jazzazza como invitada de un trío con cuyos componentes comparte una gran afinidad musical y una buena amistad. Son músicos bien conocidos en la escena de jazz clásico internacional: el baterista francés Guillaume Nouaux, el saxofonista alicantino Enric Peidro y el pianista londinense de origen polaco Richard Busiakiewicz; una combinación de intérpretes capaces de producir jazz de alto voltaje.