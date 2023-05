No podía ser. No podía ser que Second se fueran de esta manera, casi sin despedirse. La banda tenía previsto –al menos oficialmente– despedirse de sus seguidores murcianos durante el concierto que la banda debía ofrecer en la jornada inaugural de la quinta edición del Warm Up, pero el temporal obligó a cancelar los conciertos a media tarde y Sean Frutos y los suyos (y su público) se quedaron con las ganas. Pero el grupo ha puesto solución (y por partida triple).

Second dice adiós: 'Crudas noticias que quieres obviar, pero la banda no deja de tocar' Porque el año de la despedida de una de las bandas más influyentes de lo que va de siglo en nuestro país –y, por tanto, en Murcia y alrededores– se cerrará con tres conciertos muy especiales en el Teatro Circo de la capital del Segura. Así lo anunciaron este martes Sean, Nando Robles y los hermanos Jorge y Fran Guirao durante una rueda de prensa celebrada en la Sala de Catas de Estrella de Levante, donde se reunió un importante número de medios de comunicación con la idea de conocer esa noticia tan «importante» que el grupo había prometido en sus redes sociales. En concreto, las fechas elegidas son el jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de diciembre, y las entradas ya están a la venta en www.second.es. Pero, ojo, porque no son simplemente tres fechas con las que poder recibir en el TCM a todo su público, sino tres conciertos diferentes y especiales, cada uno con un concepto. En el primero, por ejemplo, titulado Llevo tu pulso, mostrará la vertiente más elegante del grupo. Será una oportunidad única para disfrutar de la música de la banda en un ambiente cargado de emoción. En cuanto a los conciertos del viernes 29 y el sábado 30, el primero de estos dos ha sido bautizado como Todos se divierten y estará marcado por la presencia de un buen puñado de invitados especiales, que acompañarán a los murcianos en este penúltimo baile para gozo de sus fans. Prometen «colaboraciones históricas». Y el tercero, el de la víspera de Nochevieja, se ha llamado Para todo el universo y será retransmitido en streaming, «para que todos los fans puedan disfrutarlo en cualquier parte del mundo». La premisa es que nadie se quede sin despedirse de ellos. Una dilatada despedida Second anunciaron su separación en octubre del pasado año. Lo hicieron poco después del lanzamiento de su último trabajo, Flores imposibles (2022), que todo apunta a que quedará para la historia como el último álbum de estudio del cuarteto murciano. En Murcia lo presentaron con un par de fechas en el Romea en mayo, antes incluso de que el disco viera la luz en su integridad. Pero, desde entonces, y al margen de alguna pequeña actuación puntual, la banda no ha vuelto a tocar en Murcia. Es el momento, pues, de revisitar su extensa discografía y preparar una despedida de altura.