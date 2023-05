ICA Lanzadera, el proyecto del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes para apoyar los inicios de la carrera musical emergente de tres grupos de la Región, ha recibido un total de 38 solicitudes. Las bandas inscritas son Andy Dubman & Jim Morrisound; Álamo 51; El Chico Más Triste del Mundo; Fanfarrones; Archetype of Disorder; Amago; Drunkskull; Presa; Mi Ángel; Getnico; Barder; Labouns; Karlan; Celtic Seas; Hombretuerca, Noa Caleo, y Mario Cyrus. También aspiran a ser elegidos La Conjura de Jac; Blackloft; Clara Martín; Ruto Neón, Boria, Una Noche Fuera, Bosnio, Karmacadabra; Goblin Circus; They Came From Mauritania; Marss; Mono a Cero; Raul MC; AIXA; Bea Navarro; Fonoporta; Adiós Noviembre; J Days; Atientas; Cutre, y NoReasonClub.

El nombre de los elegidos será anunciado el 14 de junio; fecha a partir de la cual arrancará un proceso que incluye la grabación, lanzamiento y promoción de fonogramas.