La música tiene la habilidad de colarse en la cabeza, abrir la puerta de la memoria y trasladar a quien la recuerda a otro momento de su vida. Por ejemplo: Dime que me quieres, de Tequilla, traslada a Violeta a las fiestas que daban sus padres en las que su hermano Miguel y ella cantaban y luego pasaban la gorra. Dos raquetas hacían de guitarras. Por otro lado, cuando Isa escucha a Vinicius de Moraes se acuerda de que con un tema suyo se presentó con una amiga al concurso de la Canción Femenina de Cita en Sevilla, lo que les sirvió para ser contratadas como coristas. Actuaron con Pájaro, Juanjo Pizarro, Antoñito Smash… Tenía quince años y su madre le tenía que firmar los permisos para actuar. Y Mercedes dio su primer beso bailando Lady in red, de Chris de Burgh, en un local llamado Skipper. No volvió a ir más a ese bar y el chico en cuestión no fue el amor de su vida, pero escucha esa canción y se traslada a ese lugar y esa emoción instantáneamente.

Ellas, las tres -Violeta Hernández, Isa Ramírez y Mercedes Bernal- son las responsables, como autoras y directoras, de Una playlist. Memoria de lo cantado, la última propuesta del Festival Determinantes de Murcia, inspirado por la experiencia de diez personas, mayores de 70 años, con las que las dramaturgas emprendieron un «viaje en el tiempo» a través de las canciones. Con todas esas historias en la mochila y la colaboración de Javier Centeno, Raquel Madrid, Sebastián Orellana y Javi Mora, además de la participación especial de José Guapachá, construyen un relato artístico, social y emocional que nos sirve de vehículo para crear un espacio de conocimiento, comunicación y encuentro intergeneracional. ¿cuándo? Hoy, 20.00 horas ¿dónde? Teatro Romea, Murcia ¿PRECIO? 10/12/15 euros