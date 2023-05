Marea ha iniciado su gira “Sin riendas 2023” para celebrar sus 25 años en la música. El Auditorio Marina Sur de València será una de las 24 paradas de este tour. El grupo, que actuará el 20 de mayo, presentará su nuevo disco “Los potros del tiempo”, que ha recibido el disco de oro y el premio Odeón a mejor álbum rock 2023. El vocalista y compositor Kutxi Romero hace un repaso por el cuarto de siglo de vida del grupo.

¿Cómo nace este disco?

Nace como todos los discos de Marea. Nace cuando sus cinco miembros están en una buena situación personal, tanto individual como colectiva. Como no tenemos otra virtud que la de juntarnos y hacer buenas canciones, cuando se dan estas circunstancias, nos juntamos y las hacemos. Luego toca grabarlas y salir de gira. Así de sencillo. Me gustaría contar un proceso de inspiración divina, pero no lo hay. No teníamos pensado sacarlo tan pronto, pero como vino la pandemia, no teníamos otra cosa que hacer y, cuando nos dimos cuenta, el disco ya estaba preparado. No era nuestra intención salir de gira porque entre gira y gira nos tomamos dos glaciaciones.

¿El grupo prefiere estar de concierto o en el estudio grabando?

Yo soy más de hacer canciones, es lo que me gusta. Grabarlas tiene su cosa. Enseñar a la gente el niño que has parido tampoco es que me haga especialmente ilusión. Sin embargo, la familia tiene que conocer al nieto. Yo por mí me lo quedaría para mí.

La crítica define el disco como el menos oscuro…

No creo que nuestros discos sean muy oscuros. Lo único oscuro es la portada. Lo demás es un reflejo del vivir el ahora; algo fácil de predicar y difícil de practicar. Es un disco en el que las canciones hablan del paso del tiempo, sus consecuencias y el inevitable final.

La muerte al final asusta.

La muerte no tiene ni puta gracia, pero es mejor reírse de ella ahora que se puede.

El 24 de diciembre de 1997, los cinco se juntaron por primera vez en unos locales de ensayo a las afueras de Pamplona. ¿Pensaban que les iba a pasar todo lo que han vivido en estos 25 años?

Eso no lo piensa nadie. Ningún grupo piensa en eso, lo que quiere es montar canciones, que es algo mágico. Cuando nos dimos cuenta, ya éramos profesionales. Estábamos siempre pensando en hacer canciones, tampoco estábamos en nada más. Ahora nos pasa con más compromiso porque, inexplicablemente, cada vez viene más gente a vernos. La raíz sigue siendo la misma. El árbol se ha podado de distintas maneras, pero la raíz es la misma, que es hacer buenas canciones.

¿Hay más presión?

No, porque no he empeorado ni he mejorado mucho escribiendo. Una melodía mía de hace 25 años es muy miliar a la de ahora y la letra también. Cuando sacamos un disco, la gente ya sabe lo que se va a encontrar. Intentamos hacer un disco nuevo, pero, afortunadamente, no lo hemos conseguido. Llevamos haciendo la misma canción desde hace 25 años. Creo que cada día mejor, así que el día que palmemos, igual lo tenemos.

¿Cuál cree que es el éxito para que os hayáis convertido en uno de los grupos de rock más sólidos y seguir llenando estados?

¿Secreto? El rock and roll son tres acordes y la verdad. Es un desnudo integral. Mis letras son tan desnudas…

Las canciones llegan a un público bastante amplio...

Cada vez nuestro público está más calvo y más viejo, pero es más resiliente. Todavía se ven chavales en las primeras filas, pero cada vez son menos filas. Nos gustaría que fuese todo gente joven. Hay gente a la que le interesa, pero es una mínima parte porque les interesan otras cosas. Somos de otra generación. Me gustaría que fuese de otra manera. Pero también me gustaría la paz mundial.

¿Más que un grupo son amigos?

Pasamos más tiempo juntos que con nuestras familias. No hay una relación de conveniencia. Si no nos aguantáramos, no habría grupo.

Como en cualquier amistad, ¿habrá peleas?

No ha habido peleas. Nunca. Ha habido diferencias de opiniones, pero nunca una falta de respeto ni una voz más alta que la otra. No existe nada tan importante para destruir esta amistad.

¿Qué cambios ha experimentado el grupo en estos 25 años?

Nuestra amistad cada vez es mejor. El acorde que antes nos costaba un día, ahora nos cuesta medio. En la furgoneta, en vez de hablar de la noche loca, hablamos de hijos y de medicamentos. Ese es el cambio.

¿Qué le diría a aquel Kutxi de hace 25 años?

Le daría unas cuantas fechas en las que va a tener unos cuantos accidentes, que no lo van a matar, pero lo van a dejar más tonto de lo que está. Por lo demás no le diría nada. No lo curaría de su torpeza, pero le evitaría bastantes ingresos en urgencias. No me arrepiento de nada. Me llevo bien con mi pasado, ya que no he hecho daño a nadie conscientemente. He sido el mejor padre, marido e hijo que he podido ser. No quiere decir que haya sido bueno, pero he sido lo mejor que he podido.

¿Cómo han llevado estos 25 años en su casa?

Llevo con mi mujer 30 años. Me conoce de antes. Lo han vivido conmigo. Empecé en la farándula cuando tenía 16 años. No me acuerdo de cómo era mi vida sin música ni quiero esa vida. Toda mi vida está relacionada con la música. Tendría que aprender a vivir de nuevo sin música.

En ocasiones, ha comentado que no tiene redes sociales.

No tengo redes sociales porque no me interesan, pero no tengo nada en contra. Seguro que son muy útiles. Tampoco tengo Whatsapp. No me interesan las nuevas tecnologías ni las viejas, soy muy analógico. No tengo tanto mundo interior para estar subiéndolo cada 15 minutos. Debo ser un pobre de alma.

¿Cree que se habría metido en alguna polémica?

Seguramente estaría en la cárcel. Hay un 100% de posibilidades. Si las tuviera, estaría en el calabozo seguro. Ni lo dudes. Tendría causas judiciales abiertas en distintos frentes. En vez de estar ensayando, ahora estaría en el despacho de abogados.

Tampoco tiene Whatsapp, ¿le gusta más llamar?

Me gustaría dar un mensaje y es que también se puede llamar por el móvil. Hay una opción en la que se puede hablar en tiempo real. Si la peña se esfuerza, en un minuto, encuentran el botón. Luego ya depende de si el interlocutor te lo quiere coger o no. Eso es lo que hago yo. Es más fácil que escribir un Whatsapp, pero mi inteligencia está sobrevalorada.

¿Marea se ve en la música dentro de 25 años?

Si estamos vivos los cinco, sí. Y con nuestras facultades. Para la voz que tengo, tampoco hace falta mucho. Siempre hay una posibilidad de seguir tocando.

¿Habrá que reducir conciertos?

Dependerá de nuestras facultades. Hay giras que hemos hecho más de 70 conciertos en ocho meses y esta es de 24 conciertos en siete meses. Ha sido una decisión nuestra porque las articulaciones ya empiezan a fallar.