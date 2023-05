Me pierdo en el misterio, los ensueños y las metáforas pintadas de la última exposición del Palacio Consistorial de Cartagena. Se trata de la mágica exposición de Rosa Vivanco, un soplo de belleza, un vendaval sereno que nos salva de la vorágine que nos arrastra en nuestros días. Quedo con la artista y Catedrática en la Facultad de Bellas Artes de Murcia, y me doy cuenta enseguida de que esta mujer emana un aura hermosa, invisible a los ojos amaestrados por las pantallas del sistema, como si ella hubiese salido de uno de sus lienzos. Me interesa su mirada llena de profundidad, sus personajes femeninos que te subyugan, su dominio del dibujo y la composición, su pincelada atmosférica, la sensibilidad de su obra… Luego, en torno a un té francés, me deja embobado, escuchándola, en la cafetería del Teatro Romano.

Nació en Malabo (Guinea Ecuatorial), sus padres son de nuestra Región, pero emigraron a trabajar al país Africano hasta que se independizó de España en 1968: «Volvimos cuando yo tenía apenas un año, nunca he vuelto allí, pero conforme pasa el tiempo siento una especie de llamada interna para regresar. Mis padres vivían en un acantilado, junto al mar, estoy segura de que ya en el vientre de mi madre yo escuchaba las olas romper contra la orilla. Esas cosas se quedan grabadas, por eso, aunque vivo en Murcia, me gusta tanto venir a Cartagena, a Cala Cortina, por ejemplo, a sentir el Mediterráneo». De pequeña no paraba de dibujar y de moldear con barro: «A mi madre le aconsejaron que me llevase a clases. Un verano me hice el curso de pintura por correspondencia de CEAC y luego me matricularon en la Escuela de Artes y Oficios, pero mis padres querían que estudiase «algo más útil» y empecé Psicología en Murcia y luego en Valencia. Fue una desilusión, no encontraba mi sitio en esta carrera».

"Pasé de ser creyente a no creer en nada, pero luego empecé a sospechar que la divinidad la podíamos encontrar en nuestro interior"

«Algo me empujó, un día, a acercarme a la Facultad de Bellas Artes, sentí como que llegaba a la tierra prometida: vi a los estudiantes por los pasillos, me asomé a las clases y los vi trabajar, y enseguida me encontré como en casa y me dije que eso era lo que yo quería. Como yo sabía mecanografía, pronto me salió un trabajo de secretaria en una galería de arte, así que les dije a mis padres que me independizaba y que me dejaba definitivamente la psicología. Me especialicé en la rama de pintura, aunque últimamente vuelvo a sentir la necesidad de reencontrarme con la escultura, de modelar la materia con las manos». De la facultad me cuenta de algún profesor que le marcó, pero «en general el profesorado era muy distante y se implicaba poco». «Yo hice el propósito de enseñar de otra forma. Durante unos años estuve de profesora en Maristas y, después, dando cursos por centros culturales, trabajé con mujeres y con niños, a los que me gustaba sacar a la calle a pintar o dejar que se pusieran en el suelo… No concebía que tuviesen que estar callados e inmóviles en mis clases», cuenta.

Pasamos a hablar de la mujer en el arte: «Se ha silenciado a grandísimas artistas que han quedado en el anonimato u ocultadas detrás de los hombres, como Camile Claudet, a la sombra de Rodin o Hilma af Klint, de la que no se contó, hasta hoy, que fue la verdadera precursora del arte abstracto, mucho antes que Kandisky». También me habla de su experiencia personal, su proceso de búsqueda: «Yo soy muy introspectiva: busco algo, me busco a mí, saber quién soy, reencontrarme conmigo misma. Pasé de ser creyente a no creer en nada, pero luego empecé a sospechar que la divinidad la podíamos encontrar en nuestro interior. Hay cosas que escapan a lo evidente y lo constatable y reconozco que siempre me ha interesado la Teosofía y la espiritualidad, buscar respuestas a los problemas existenciales que la vorágine de la vida actual intenta ocultar. Vivimos en la ansiedad permanente, nos aterroriza la soledad, el silencio, la reflexión y la introspección. Las nuevas tecnologías se han apoderado de nosotros, nos distraen, merman la capacidad de concentración hasta de los niños, que necesitan una hiperactividad permanente. Un niño tiene más contacto con la máquina que con los seres humanos. La gente se deja llevar por impulsos irreflexivos, por emociones descontroladas, huimos de cualquier complicación pero el dolor existe, y hasta con el dolor se aprenden lecciones. ¿Qué nos pasa? Estoy muy preocupada porque nos abocan a ceder nuestro potencial cerebral al Metaverso y a la Inteligencia Artificial».

Y añade, inspiradísima: «Hay que poner nuestro cerebro a funcionar, si lo dejamos todo en manos de las máquinas, el cerebro humano irá a menos. Conforme nos atrae lo virtual, perdemos el contacto con la realidad y con la naturaleza. Lo espiritual viene del contacto con la naturaleza y con nosotros mismos. Somos más que materia, somos energía, somos intuición, somos creatividad, somos luz y también somos oscuridad. Debemos conocer nuestra parte oscura, integrar nuestros miedos, descubrir nuestros egos… Al final todos estamos en lo mismo, a todos nos afectan las mismas cosas, el problema es que nos quieren distraídos y controlados, que no les demos vueltas a las cosas importantes, que nos perdamos en las banalidades. Pese a que hay mucha verborrea, a que se habla sin parar, en realidad no hay conexión con el otro…».

Hablamos de estilos, de técnicas, de su proceso creativo: «No me gusta explicar mis obras, no quiero coartar la lectura que de ellas pueda hacer cada persona que las mire. Mis lienzos están llenos de mensajes, de símbolos, de lecturas diversas abiertas a nuevas miradas. No me gustan las etiquetas: mi obra puede ser figurativa, onírica, simbólica, surrealista… Pero a mí me puede atrapar el arte diverso: He llorado ante La oración de Millet y ante una abstracción de Kandinsky. Me interesa el arte que te toca el alma. El arte es lo único que nos salva, el mundo está muy jodido, menos mal que hay artistas, en la pandemia lo hemos podido constatar». Y concluye: «Con la guerra seguimos metidos en el miedo al Apocalipsis. Al poder le interesa que la población esté asustada, por eso no les interesa el arte ni la cultura que despiertan ni la gente que sueña con aquella edad dorada de Ovidio, un mundo sin guerras y en armonía con la naturaleza». Y para colmo, Rosa pinta escuchando jazz y clásica.