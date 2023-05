El cantautor gallego estrenó en febrero su noveno álbum, número uno en ventas: Viaje de vida y vuelta (2023), producido por Tato Latorre, Ricky Falkner y Pablo Cebrián. Antes decidió tirar un disco a la basura porque estaba "lleno de pérdidas", y se puso a trabajar con cuarenta músicos y hasta diez productores durante dos años y medio. "Quedaba prohibido hablar de muerte y de dolor", dice sobre el origen de Viaje de vida y vuelta, lleno de vitalidad, que presenta en el Auditorio Víctor Villegas este sábado.

Viene Andrés Suárez con energía renovada. Viaje de ida y vuelta es seguramente la apuesta más luminosa y pop de su carrera, un canto a la vida. Hemos compartido una agradable charla con él, en la que cuenta cómo está viviendo este nuevo disco.

¿Qué tal, Andrés?

Feliz de hablar con mi familia murciana. Después de quince o dieciséis años cantando ahí, ya es familia. Feliz de cómo está yendo el concierto de este sábado: no sé si es ‘sold-out’, pero vamos, hay mogollón de entradas vendidas. En fin, feliz.

Noveno álbum, diez canciones que han producido Tato Latorre, Ricky Falkner, Pablo Cebrián, grabado en varios estudios. Te ha llevado un buen tiempo este disco, y tiraste uno a la basura porque casi te lleva a una depresión.

Sí, es que no quiero ocupar casi nada de tiempo en esta entrevista para hablar del año 2020, marzo de 2020, en que nos cambia la vida y, efectivamente, yo escribo una suerte de borrador de ideas, que eran tan depresivas y tan horribles, infernales, por decirlo de una manera sutil, como aquel paisaje que nos rodeaba. Eran canciones que hablaban de despedidas, de gente que estaba viviendo un auténtico infierno. Y de repente, en diciembre de 2020 yo saco este horrible bicho que ya quedó atrás y borro todas esas ideas. ¿El motivo? Muy sencillo. Me apetece hablar de mi vida. Yo puedo hablarte de desgracias, disgustos, separaciones y despedidas, pero no me apetece nada. Estamos, creo, todos nerviosos, soñando un nuevo futuro en el que no haya tantas malas noticias, tantos disgustos. Pues hago este disco, que tiene el amor como hilo conductor, en el que hago homenaje a mis padres, a mis amigos, mi Galicia, mi gente, desde un lado luminoso, y está funcionando y está sirviendo. En los conciertos, la gente, ves que se está descojonando, riendo, saltando. Iba de darle buen rollo y dar luz. De momento creo que es mi rollo y opino así.

Viaje de vida y vuelta supongo que, además de ser un disco más vivo, más dinámico que el que borraste, también es un reflejo de cómo te sientes en este momento.

Quedó lo malo atrás, o eso pienso. Ya no hago planes a largo plazo, y no sé qué nos depara el futuro. Parece que una gran sequía, un cambio climático; por desgracia, una guerra en Europa. No hay más que malas noticias. Ahora, poder hablar con tus padres si aún viven, disfrutar de un concierto y hacer lo que más amo, que es música, canciones; poder vivir y volver a hacer una gira con tu banda es un privilegio absoluto.

En este nuevo disco has trabajado con un montón de músicos, y además de los productores citados, han intervenido más productores durante los dos años y medio que ha llevado la grabación del álbum.

Sí, así es. Te agradezco que lo cites, porque vivimos tiempos extremadamente fugaces, ansiosos. Todo es ya, para ayer. La canción, los viernes, más publicaciones y series nuevas, obras nuevas… Ostras, macho, yo no sé lo que es hacer una canción cada viernes, o cada jueves, no sé cómo se hace un disco cada tres meses; hay compañeros que lo hacen. ¡Yo no puedo, no sé, no tengo ni idea, no sería capaz! Lo que puedo hacer es pausar, descansar. Hemos vivido muchísimas cosas que nos han marcado. Quería leer, ver nuevo cine, volver a México, viajar. Y eso hice, le dediqué dos años y medio, mano a mano con muchos productores y finalmente con Ricky Falkner, Tato Latorre y Pablo Cebrián, deshaciendo canciones, rompiéndolas, empezando un boceto, rompiendo la idea, volviendo a cero, cambiando una estrofa, cambiando un tono. Así creo que se hace lo que para mí es un buen disco (repito, para mí al menos), que es Viaje de vida y vuelta. No sé si me dará muchas alegrías o no, pero el máximo premio que me va a dar es el haberlo trabajado tanto y el haberlo hecho con mucho mimo, mucha paciencia, ninguna prisa. Yo creo que ese es el modo de trabajar.

De vida (no 'de ida') y vuelta, porque este disco, además de que llevas su símbolo tatuado en el brazo, es todo un canto a la vida.

Totalmente. Si yo estoy hablando contigo, es porque somos supervivientes. Por resumirlo mucho, tú y yo hemos sobrevivido. Entiendo que ha habido gente que se ha quedado en un halo depresivo por desgracia, en un halo negativo de todo lo vivido. Me parece lógico y me parece lícito. Yo creo que tenemos más que celebrar hoy en día, y en los conciertos hay un poco de todo: melancolía, acústico, bajar un poquito la luz, intimidad, suavidad, pero casi todo el concierto es de rock, donde a la gente la estoy viendo saltar, disfrutar, reír, y me quedo con esa imagen.

Aunque quieres mirar hacia delante, también quizás la canción más conmovedora sea Pienso en ti, que recuerda toda aquella pesadilla. ¿Cómo la viviste?

Te agradezco que la cites porque me da muchas alegrías y muy buenos recuerdos. Dar las gracias todavía a los sanitarios es para mí el más hermoso recuerdo. Una cosa es que quiera mirar adelante, al futuro, que quiera dejar lo malo atrás, y otra el alzhéimer selectivo que, por desgracia estoy viendo, muchas personas viven a día de hoy. Me llama la atención cómo hay gente que se ha quedado en un 'yo, mí, me, conmigo', en un olvido absoluto de la gente. Por eso el disco está dedicado a la gente que dio la vida por nosotros literalmente, y por supuesto voy a reivindicar la figura de los sanitarios y de la gente que ya no está ahí, y por eso escribo Pienso en ti. El disco es luminoso, vital, jocoso, un disco de vida; ahora bien, tengo memoria, y hay gente que nos ha salvado entregando su vida a cambio. Ya casi en confianza, me abruma esa suerte de casi alzhéimer de algunos que no se acuerdan absolutamente de nada. Me parece que debemos estar muchos años dando gracias a los sanitarios y a gente que nos salvó.

"El año que no hubo verano ni fiestas de pueblo, yo solo pensaba en ti". Eres hijo de una sanitaria. A Teresa y Andrés (tu madre y tu padre), ¿qué les ha parecido esta canción y el disco?

Yo creo que les ha gustado, y digo "creo" porque ellos siempre me apoyaron, me defendieron, me cuidaron desde que yo salí de casa con una guitarra camino de Madrid o de Santiago de Compostela. Ellos siempre me dijeron: "A por ello si tú puedes". Ahora bien, tienen mucha clase, mucha elegancia, mucha humildad, son dos personas que admiro con locura. Nunca han querido estar en el foco; de hecho se cabrearon un poco cuando salió esta canción, porque no quieren ser citados. Son gente muy poderosa, muy tímida, que lo que quieren es ir a apoyar a su hijo al concierto, pero no buscan el aplauso, el reconocimiento, en absoluto. Ellos me aconsejan, me guían, me ayudan, y nada más. Yo creo que les gustó, pero me echaron una pequeña bronca cuando vieron sus nombres en el CD diciendo: "Aquí estáis".

Has hecho también una canción a los haters (Por no decir tu nombre), lo que no es muy habitual. La has convertido casi en una historia de amor, aquello de devolver bien por mal. ¿Qué remedio hay para todo esto?

No soy psicólogo, sociólogo, psiquiatra, no tengo ni idea.

¿Cómo vas de haters? Te ha sentado muy bien soltarla, ¿no?

Yo me he quedado a gusto, y sobre todo, por conocer casos de gente que ha sufrido bullying, necesitaba soltar en un tono irónico y jocoso el '¿qué coño nos pasa?' y 'Te voy a dar las flores que no te dieron nunca' como único bote salvavidas, como única solución a esta falta de protección que vivimos hoy en día. Uno estudia los casos que hay en Europa solamente de suicidios en menores de edad por eso llamado 'cyberbullying' y veo cuál es la respuesta, la protección que tenemos, y te lo voy a decir ahora: cero. Ninguna. Yo me puedo crear una cuenta falsa ahora mismo e ir a por el que creo que es el más débil, y no me va a pasar nada, o casi nada, o va a tardar mucho en que pase algo. Me quedo alucinado. A mí ya me da igual lo que diga JJ25 de mi disco, que no sé quién es. No puedo dedicarle tiempo porque no lo tengo. Me importa lo que diga mi madre, mi hermano, mis amigos, no esta gente. Cuidado, que estamos hablando de suicidios en menores de edad, que la cosa es muy grave. Yo hice una canción hace tiempo de odio, y me puse a su altura y le explicaba a esa gente que era una basura y una escoria, que eran lo peor. Hostia, me habían ganado, Ángel, me habían llevado a su terreno, me habían convertido en un hater, y yo no quiero eso. Lo único que voy a hacer es darles amor. De hecho, te confieso que en redes sociales, en mis redes (que por supuesto llevo yo), muchas veces a esta gente les das amor y se bloquean. Les das el cariño que no les dieron y no saben cómo reaccionar.

Por cierto, Nuestra generación quizá sea una de las canciones más reivindicativas que has publicado.

Es una deuda pendiente que tenía con mi amiga Almudena Grandes y con mi amigo Luis García Montero. Yo tenía que mojarme mínimamente. No tiene que ver con política ni con nada. Tiene que ver con que cada año, al menos mi monte, mi hogar, mi casa, que es Galicia, lo incendian, lo destruyen, y no sucede nada. Llevo desde mi infancia viviendo esto. Estoy viendo cómo matan a golpes a un ser humano en Galicia hace un año por ser homosexual. Fin. No estoy metiéndome en algo que no sea más que, para mí, el sentido común: la paz entre nosotros. Estoy hablando de un cambio climático evidente. Estoy hablando desde Madrid donde estamos ahora a 30 y pico grados en mayo. Estoy hablando de cosas que para mí son necesarias. Si por hacerlo hay gente que no me escucha, no va a entrar a mi concierto o no le sienta bien, yo tranquilo. Ahora, con 40 años, nueve discos y dos libros, aprendí bien a decir lo que necesito para dormir a gusto.

Has afirmado haberte dejado el corazón en estas canciones. En Valientes hablas del parkinson, y la publicaste precisamente el 11 de abril (día mundial de esa enfermedad).

Sí, así es. Es un alegato, una canción basada en hechos reales. Almudena es una chica de Salamanca. Vino a un concierto y hubo una suerte como de trifulca entre su familia, ella, y la gente del recinto, que quería cerrar, quería marcharse, y ella no podía levantarse de la silla, no podía irse. Ellos entendían que era porque no quería o porque quería saludar al cantante. No podía porque es una chica con parkinson. A mí esa noticia me llega y yo me bloqueo, me quedo en shock, no entiendo muy bien cómo una persona tan joven puede tener parkinson. Empiezo a averiguar un poco sobre el tema, y a darme cuenta de que ninguna persona que me rodeaba sabía lo que era el parkinson, como yo hasta entonces. Yo lo que hice únicamente es amplificar su historia. Si por mi trabajo, el de cantante o cantautor, puedo hacer que se conozcan más casos como el de Almudena y amplificar la historia del parkinson, cuenten ustedes conmigo.

Has hablado de pérdidas, y una irreparable fue la de Aute. ¿Qué significó para ti, qué aprendiste de él?

Era un tipo que me cuidó mucho. No puedo decir que fuera un íntimo amigo o un padre para mí, pero sí un amigo, un consejero, una persona que me cuidó, a mí y a mucha gente. Lo quiero dejar muy claro, porque es algo que está apareciendo cada vez menos. Con los estúpidos egos, con Internet, parece que se pierde el contacto, el abrazo de antes. Estoy hablando de gente que empezaba como yo, que no teníamos pasta para un hostal para dormir en Madrid o que no llegábamos a fin de mes. Nos ayudó mucho, nos aconsejó mucho. Fue un tipo noble, honesto, bueno, bondadoso donde los hubiera, y yo eso me lo llevo. Coincide en aquellos días horribles de encierro domiciliario que se nos va. No por covid, pero sí se nos fue, y eso es algo que me marco, y yo creo que todos estamos un poco huérfanos desde que no hay más canciones de Aute.

Será está escrita a medias con Funambulista, buen amigo tuyo. Fue el primer single de este disco. Es una canción de futuro. ¿Pretendías al lanzarla mostrar cuál era el camino, el norte, el viaje de vida y vuelta que ibas a trazar en el álbum?

Hombre, mira, estás citando a uno de los que para mí es uno de los mejores escritores de canción de este país de largo: Diego Cantero, Funambulista. Es un tipo tan sabio, tan inteligente, tan buen autor hacedor de canciones que esa mañana hablábamos a propósito de Moraima en mis estudios acerca de que cada vez oímos más canciones ilusas sobre el amor, un amor waltdisneysiano que ya no nos interesa al cumplir 40. Nos vamos haciendo mayores y hablar de "te amaré toda la vida", "seguiré tus pasos", "serás mi luz siempre"… Oiga usted, que nos vienen los años, las hipotecas, los hijos, los cansancios, las arrugas, y a lo mejor va a ser muy jodido quedarse al lado, pero, a pesar de eso, lo vamos a elegir, lo vamos a decidir. Es un amor sabio, sereno, sabedor de que el paso del tiempo puede hacer mucho daño. Por eso será. Incluso interesa que sean mis padres, los cito sin ningún amor infantil, sino con: "Hostia, han echado a tres tíos, tres hermanos p’alante, currándoselo, sin quejarse nunca, apretando los dientes y tirando pa'lante". Eso me gusta mucho del disco, es el hilo conductor entre todas las canciones, pero un amor que se va haciendo mayor ya.

¿De dónde salió el título del disco exactamente? Está buscado, bien traído.

Tiene que ver con que mi amigo editor Gonzalo Albert, editor de mis libros, cuando le cuento que salgo del bicho, que vuelvo a la vida, que tengo unas canciones que voy a borrar porque no quiero hablar de muerte, quiero hablar de vida, de todo lo bueno, porque estamos aquí de paso no sé por cuánto tiempo, cuando las escucha, me dice: "Son canciones de vida y vuelta", y eso me marcó. O sea, que le debo el título, entre otras muchas cosas, y desde entonces quedó, creo, un título que a mí me estremece mucho, este viaje de vida y vuelta.

En este trabajo casi todas las canciones tienen una historia detrás, y por supuesto "un canto a Galicia, hey", que diría aquel. Todos tus discos son muy importantes, ¿pero este quizá más para ti por algún motivo?

Sí, yo creo que me marcó mucho todo lo vivido en el 2020, aquellos momentos en casa, la gente que ya no está. Si antes era intenso, Ángel, ahora más. Ahora disfruto mucho más de un concierto; no te imaginas cuánto. Acabo pegando saltos, sudando, gritando, disfrutando como un niño. Volver a Murcia, un lugar que conozco desde tiempos de Ítaca, de repente creo que va a ser más especial. El que paga una entrada la paga por 30. Así lo veo yo. Hace kilómetros, deja a sus hijos en casa para venir… Voy a brindar mi mejor parte, la otra podría elegirla: una parte depresiva, melancólica; estar cansado, triste, sentado en un escenario… No me apetece nada. Quiero que me vean muy vivo, y, quién sabe, tal vez les contagie esa vitalidad, ¡ojalá que sí!