El Good Vibes Festival de Las Torres de Cotillas celebra este fin de semana (hoy, viernes, y mañana, sábado) su segunda edición, ampliando una fecha respecto a la programación del año pasado. Y lo hace con un cartel de lujo encabezado por Sidonie, que continúan paseando su último trabajo, El regreso de Abba (2020). El trío formado por Jesús Senra, Axel Pi y Marc Rus se encuentra celebrando sus primeros 25 años en la música y, como empieza a ser costumbre, son una de las bandas imprescindibles si a festivales de corte indie nos referimos. Así, los catalanes están ahora iniciando esta particular parte de la gira, que durante los próximos meses les llevará por todo el país: pasarán por el Interstelar de Sevilla, el Sonora de Palencia, el Festival de les Arts de Valencia, el Antorchas de Albacete, el Tomavistas de Madrid, el Cruïlla de Barclona, el FIB de Benicàssim, el Sonorama de Aranda de Duero... Pero, antes, Las Torres. Actuarán mañana -el día grande- a partir de las 21.30 horas en el Campo Municipal de Rugby de la localidad murciana.

Pero Sidonie no serán los únicos que se suban al escenario este sábado. Merece la pena destacar la presencia de La La Love You, una de las bandas del momento, que acaba de publicar nuevo álbum, Blockbuster (2023), y están celebrando ya su cuádruple platino y su cuarta gira mexicana. También estarán los vascos Shinova; Sexy Zebras (el trío madrileño ha reiniciado el Liberación Tour) y, en representación regional, Carlos Vudú y El Clan Jukebox, Antes, el viernes, a las 22.00 horas actuará Ladilla Rusa, escoltados por Sedo DJ y Second DJ Set.

En este festival familiar de pequeño formato -con actividades de animación y mucha música en directo-, donde reinan las buenas vibraciones y el buen ambiente, la primera jornada es de acceso completamente gratuito. Mientras, el sábado, la entrada tendrá un coste de 20 euros y puede adquirirse ya anticipada en lastorresdecotillas.compralaentrada.com. Por cierto, Ley DJ, Sedo DJ y D’Akokan amenizarán los intermedios.

El Good Vibes Fest mantiene la filosofía de evento accesible y familiar con precios populares: desde los 7 euros para estudiantes de cualquier nivel académico, entrada gratuitas para menores de 18 años (los menores de 16 deberán ir acompañados de un adulto).