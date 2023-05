Los responsables del Festival Internacional de Jazz de San Javier, con el concejal de Cultura, David Martínez, a la cabeza, presentaron hace unas semanas el cartel completo de su próxima edición, la vigésimo quinta de su historia. Sin embargo, y pese a que la programación, concierto a concierto, día a día, hace días que es pública, los aficionados todavía no han podido certificar su asistencia al Auditorio Parque Almansa este verano. ¿Por qué? Pues porque las entradas y abonos del festival todavía no están disponibles; aunque eso no tardará en remediarse… Y es que el próximo lunes, día 15, arrancará la venta de localidades. Será, como siempre, a través de la Oficina de Festivales, ubicada en los bajos del Ayuntamiento de San Javier (teléfonos: 968 191 588 y 968 191 568) y en la web www.festivalessanjavier.com.

Las entradas sueltas tienen un precio variable que va desde los 15 euros que cuesta disfrutar del Scott Hamilton Quartet (5 de julio), del quinteto de Paolo Fresu (12 de julio) o del concierto de Matthieu Saglio (14 de julio), hasta los 40 de la jornada inaugural, con el brasileño Djavan (30 de junio), o los 35 que cuesta ver a Dianne Reeves (7 de julio) y a The Waterboys (22 de julio). No obstante, y como siempre, también existe la opción de comprar un abono que incluye todos los conciertos y que cuesta 171 euros. En total, son quince noches de música en vivo con veintidós conciertos en total y que se extienden, efectivamente, desde el 30 de junio hasta el 23 de julio, cuando tendrá lugar el concierto de The Anthony Paule Soul Orchestra.