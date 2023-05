Chumilla-Carbajosa suelta una sonora carcajada cuando se le pregunta por su última ‘película’, entre comillas porque, de momento –y solo ‘de momento’–, no es un cinta, sino una aventura cinéfila que le ha llevado a recuperar una «escena fantasma» con mucha historia: la que supuso la única y, por el momento, inédita incursión de Federico Fellini en el mundo del western. Además, la trama de este relato –el del cineasta cartagenero– tiene algo de mágico, incluso de paranormal: «Casi que, más que a vosotros, debería ir a Cuarto Milenio a contarles todo esto», apunta entre risas el feliz realizador.

Lo suyo ha sido una «pirueta del destino», una cosa «como fantástica». Nos remontamos a febrero de 2020, apenas unas semanas antes de que la covid-19 hiciera acto de presencia. Juan Manuel Chumilla-Carbajosa (Cartagena, 1961) se encontraba pasando unos días en Roma, ciudad capital en su biografía debido a que fue allí donde se formó como cineasta, en el Centro Sperimentale di Cinematografia. Había regresado a la capital italiana como parte de un proyecto con el que pensaba abrir para sí las puertas del cine del Oeste, y, claro, qué mejor sitio que aquel para documentarse al respecto (no se le llama ‘spaghetti western’ por casualidad). Pero una proyección tentadora se cruzó en su camino.

«Un amigo me llamó y me dijo que en la Casa del Cinema iban a poner una versión restaurada de Toby Dammit (1968), y no me pude resistir a verla de nuevo en pantalla grande», recuerda el autor de películas como El infierno prometido (1993), Amores que matan (1996) y Zapping (1999). Y es que aquel mediometraje, dirigido por Fellini, es especial para él. «Lo tengo entre mis favoritos desde que lo vi en la Escuela de Roma. Tiene algo que lo hace diferente, es hipnótico. Sin duda, un Fellini en estado de gracia. Acababa de salir de una enfermedad que casi se lo lleva por delante y aquello le supuso un chute de energía que acabó trasladándose a la cinta», señala Chumilla-Carbajosa. «Además, está libremente inspirada en un relato de Edgar Allan Poe, otro de mis autores fetiche», recuerda el cartagenero, que en sus inicios rodó un par de cortos basados en historias del poeta romántico (L’uomo della folla y Berenice, ambos del ‘85).

De hecho, Toby Dammit pertenece a una trilogía bautizada como Historias extraordinarias que llevó a Louis Malle, Roger Vadim y Fellini a adaptar tres cuentos de Poe: William Wilson, Metzengerstein y el que nos compete. «La suya –la del cineasta italiano– es la que más se aleja del relato original, pero, y aunque suene contradictorio, es también la más fiel al universo de Poe, a ese terror psicológico que impregnaba sus historias», apunta el realizador murciano. Además, y a fin de convencer al lector sobre su visionado, Chumilla-Carbajosa resume el disparatado argumento del filme: «Un actor inglés (Toby Dammit) viaja a Roma porque una productora vinculada al Vaticano le contrata para protagonizar una película sobre el regreso de Jesucristo, pero en clave western, y él llega allí hasta arriba de LSD –eran los años de la psicodelia– y empujado por la promesa de que le van a regalar un Ferrari».

La «escena fantasma»

La cuestión es que, en un momento del filme, se habla de que Toby Dammit –interpretado por un magistral Terence Stamp– debe ir a visitar un plató similar al de Tabernas, en Almería: la recreación de un pueblo del far West que sirvió como escenario de un buen puñado de películas del spaghetti western de aquellos años. Pero la trama avanza y aquello acaba pasando desapercibido para el espectador, pero no para Chumilla-Carbajosa. «A mí siempre me había llamado la atención porque, claro, la historia es muy potente: una película del Oeste inspirada en los Evangelios y rodada por Fellini. Pero me obsesiono de verdad con aquello cuando un amigo me habla de un reportaje de la RAI, la televisión pública italiana, en el que se veía cómo esa escena sí llegó a rodarse, aunque luego se cayera del montaje final», explica el cartagenero. El problema es que, entonces, no había DVD ni se llevaba lo de comercializar el material extra o las escenas eliminadas, así que la que fue la primera y única incursión en el género de los ‘indios y vaqueros’ por parte de Fellini se perdió, seguramente, para siempre.

Pero, volvamos a febrero de 2020: «Ver Toby Dammit de nuevo en pantalla grande fue un gozo tremendo, y, al salir, decidimos dar un paseo hasta la zona del Trastevere, donde nos topamos con una pequeña librería en la que tenían material cinematográfico. Colecciono carteles de cine, así que me metí a curiosear –recuerda Chumilla-Carbajosa–, pero lo que encontré allí fue algo que no me podía imaginar». Envueltos en papel cebolla, el cineasta encontró unas transparencias que resultaron ser negativos de una película de 35 milímetros: «Los miré al trasluz y me dio la sensación de ver a Fellini con un sombrero, caballos... Y, bueno, los compré, y cuando los revisé en casa con más tranquilidad, me di cuenta de que aquello era lo que pensaba que era».

Chumilla-Carbajosa había encontrado cerca de doscientas fotografías, todavía sin positivar, de aquel rodaje fantasma; capturas que, sin embargo, no pertenecían a ninguno de los fotógrafos habituales de Fellini. «No sabemos exactamente quién es el autor, pero seguramente fuera un ‘gráfico’ al que mandaron a hacer un reportaje. Aunque hay alguna imagen puramente testimonial, la calidad de otras es ciertamente destacable; era un tipo que sabía lo que hacía y que conocía el oficio del foto fija», cuenta el cartagenero, para quien el hallazgo es mucho más especial de lo que sería haber encontrado algo de La dolce vita (1960) o 8½ (1963). «Hablamos de una película que se conoce poco, de material inédito..., pero, sobre todo, de algo que tiene un valor emocional importante para mí. Es Fellini haciendo algo de Poe y es Fellini haciendo un western, género gracias al cual yo empecé a interesarme por el cine», asegura Chumilla-Carbajosa, que se siente reflejado en el pequeño Spielberg de Los Fabelman (2022): «Esa es mi vida –dice entre risas–: yo también era un niño de una familia de provincias al que su padre le regaló una cámara y empezó a rodar cosas en casa, en el barrio... La única diferencia es que él fue a ver a John Ford y yo, a Franco Zeffirelli».

Exposición y documental

La aparición de esas fotografías empujó al cartagenero a reavivar una investigación que llevaba años latente, a iniciar «una aventura» todavía inconclusa que ha dado lugar a nuevos descubrimientos. «Una de las cosas que más nos hacía dudar de esta escena es que no aparecía en el guion oficial. Empezamos a conjeturar sobre si había podido ser algo improvisado, pero requería de una producción compleja y un mínimo de preparación, así que no tenía pinta de ser un arrebato de última hora», cuenta el realizador. Por suerte, el guion de Toby Dammit está escrito a cuatro manos: las de Fellini y las de Bernardino Zapponi, y ha sido la hija de este último la que ha acabado certificando la existencia de aquel rodaje: «Rebuscando entre los papeles de su padre, ya fallecido, encontramos un manuscrito con el diálogo de aquella escena perdida», desvela el cineasta, que en esta empresa contó con la inestimable ayuda del periodista italiano Leopoldo Santovincenzo.

Ahora, Chumilla-Carbajosa trabaja con todo ese material en dos vertientes: por un lado, prepara una película documental que cuente toda esta historia –se titulará El diablo, el Ferrari y el western perdido–, mientras que, en paralelo, desarrolla junto a la filmoteca romana –y con la colaboración de la murciana– una exposición que muestre tanto las imágenes recuperadas como aquel guion olvidado hace ya más de medio siglo. Su intención es poder inaugurarla en torno al 31 de octubre, cuando se cumplirán treinta años de la muerte de Fellini, y que pueda verse simultáneamente en Roma y Murcia. Así que, a falta de más detalles –como lugar y fechas exactas–, ya se encuentra trabajando junto a los técnicos del Laboratorio de Investigación Fotográfica de la Universidad de Murcia (LIFUM) en la restauración de las diapositivas y, con sus colaboradores, en el diseño de un itinerario inmersivo que incluya también instalaciones y vídeos. En cuanto al filme..., poco a poco. Solo puede decir que se rodará entre Italia, Nueva York y Tabernas, como no podía ser de otro modo.