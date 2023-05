Quedo con la periodista y gestora cultural María José Cárceles Hernández en la sede de la Fundación SoyComotu. Ella es una mujer incansable, inmersa en mil actividades culturales y artísticas, comisaria de exposiciones y siempre comprometida en causas solidarias, culturales y artísticas. En esta fundación realiza una importante labor como voluntaria y es responsable de un interesante taller: Un paseo por la Historia del Arte en Murcia. Se vuelca, además, en uno de los temas que más le preocupan: la igualdad de la mujer, organizando charlas, exposiciones y publicaciones. Tras la fotografía, nos bajamos al restaurante La Malquerida y hablamos largo y sabroso.

Siempre ha vivido en el barrio de Vista Alegre, donde nació, aunque ahora se ha trasladado al de Santa María de Gracia para estar cerca de su hija y de su nieto. Sus padres eran de Cabezo de Torres y de Molina de Segura, y su marido es Rafa Hortal. Con él lleva 50 años y no solo es su compañero de vida, sino que con él comparte muchos proyectos y buenas causas. «Desde niña -me dice- siempre me ha gustado leer, escribir y la fotografía. Mi primera cámara era tan pequeña que parecía una cámara espía. Mi padre era aficionado a la fotografía, escribía poesía y era agente comercial. Él me influyó en mucho de lo que luego he sido, me inculcó el amor por los viajes, disfrutábamos mucho cuando nos íbamos con él, recorriendo España, y nos llevaba a ver los museos, las catedrales y los monumentos. Yo creo que aquello era un poco insólito en aquella época, la prueba es que nunca teníamos que hacer colas. Recuerdo con mucho agrado aquella infancia en que nos inculcaron valores tan positivos».

«Si echo la vista atrás, estoy muy satisfecha del camino y, ahora, con mi nieto, estoy mejor que nunca. Pero soy positiva, siempre, en el mundo hay mucho dolor y cosas que mejorar, pero sigo pensando, pese a todo, que lo mejor está aún por llegar». Y me cuenta cosas de su adolescencia y juventud, sus estudios de Empresariales, al lado de su casa, su formación en Medios Audiovisuales y después en Periodismo, su vocación, desde siempre, por ser libre y autónoma… Cuando conoció a Rafa, él llamaba la atención, tan «vacilón» con su moto, pero ella disimulaba para que sus padres no la controlasen. «Mis padres siempre han sido muy trabajadores, gente especial, muy buenos con la familia y con los vecinos, tan serviciales que tenían el primer coche y la primera televisión del barrio y siempre estaba al servicio de los vecinos. Mi amor a la lectura me viene de ellos, en mi casa había muchos libros y eso que ellos aprendieron a leer por su cuenta, porque tuvieron que dejar el colegio muy pronto para ponerse a trabajar. Recuerdo especialmente, que teníamos la revista Reader’s Digest y que me encantaba perderme en sus artículos igual que en los libros de geografía, de historia y, sobre todo, en los mapas, que siempre me parecían muy éxoticos y me hacían soñar con viajes sin fin».

Con los años, María José se implicó en la Sociedad Geográfica de la Región de Murcia: «La había fundado un grupo de hombres, pero enseguida llegué yo y aporté otra visión y forma de trabajar. Realizamos toda una serie de actividades que incluyen excursiones y viajes, conferencias, cursos o exposiciones…, y editamos un almanaque que cada vez tiene más repercusión, y estoy muy contenta porque ya tenemos un grupo de unas 350 personas que nunca fallan». Y añade: «Siempre me ha ido la marcha de implicarme en las cosas sociales y culturales y en la lucha por causas justas. Cuando tenía 14 años y estaba en el Instituto, mi heroína era mi hermana universitaria, yo seguía sus pasos: me enteraba de que ella se iba de manifestaciones, en aquellos años de la Transición, y yo calentaba a mis compañeros para irnos a enfrentarnos a los grises».

Agradezco estas conversaciones que me posibilita esta sección porque conozco a María José desde hace años y hemos colaborado en diversos actos artísticos, y nunca habíamos tenido tiempo de disfrutar de una conversación como esta, en las que aprendes de las gentes a las que admiras y aprecias. «Yo nunca he creído en la suerte, sino en el trabajo. He de confesar que, si piensas un poco y eres empática, una nunca puede ser feliz del todo, porque no vivimos en un mundo justo e igualitario. Así que me considero una luchadora de batallas que aún están por ganar. Tal vez no soy todo lo fuerte que quisiera, pero tampoco me voy a rendir nunca, espero. Tenemos que seguir empeñados en que la libertad y la igualdad se hagan efectivas en la sociedad y en las mujeres». Y hablamos de algunas de las exposiciones que ha organizado con el tema de la mujer y la igualdad, como aquella en que había un burka para que el público pudiese sentir lo mismo que las que lo sufren. Y añade: «Es un horror que la gente crea que ya no hay que seguir luchando por mejorar nuestro mundo, que la mujer ya tiene todos los derechos… En el arte o en la cocina, por ejemplo, la mayoría de las creadoras son mujeres, pero las estrellas y el reconocimiento se lo llevan los hombres, y así con todo. No parece que yo vaya a ver la igualdad real en mi vida, pero ahí seguiré hasta el final».

Seguimos hablando de sus libros preferidos, de los que le han marcado en su vida, de los que está leyendo ahora… Pero a esta mujer le voy a tener que dedicar otro artículo. Me cuenta que su momento creativo es la noche, que padece insomnio desde que tuvo a su hija y es entonces cuando escribe y organiza las revistas que dirige. Terminamos hablando de su preocupación por el Mar Menor y el cambio climático: «Damos un paso adelante y tres atrás» y le muestro mi admiración por su labor como cineasta: la primera mujer, que se conozca, que hizo cine en nuestra Región, tal como recoge una tesis a punto de publicarse. Y me confiesa: «Desde la crisis, la cultura está herida, pero estoy enamorada de Cartagena y de lo mucho y bien que estáis haciendo allí por la cultura». La verdad es que sí, maestra.