Marisa Valle Roso lleva el folclore astur a otro nivel. Apasionada de sus raíces, desde muy pequeña la artista de Langreo se interesó por la tonada asturiana con una inquietud que la ha llevado a probar otro tipo de músicas tradicionales, géneros y estilos. Su álbum Consciente (2017) recibió el Premio AMAS en el apartado Mejor Canción Folk por el tema Cómplices; en él colaboran Rozalén y Víctor Manuel, también autor de una canción inédita para ella.

En su tercer álbum, Lo fugaz (2022), Marisa Valle Roso sigue explorando el folk convergiendo con el pop y la electrónica. En ese disco retoma su canción Cantemos para recrearla junto a Rozalén, Diana Navarro, Sole Giménez y Maria Rodés.

Ahora, Marisa se encuentra recorriendo las salas y festivales del país dentro de la gira GPS (Girando por Salas), y hace escala por estas tierras a las que ya vino para participar en el Cante de Las Minas.

¿Qué estás presentando actualmente? ¿En qué punto estás ahora mismo?

Actualmente le sigo dando vida a mi último proyecto, Lo fugaz, intentando que llegue a todos los rincones posibles, a la vez que me encuentro inmersa en el proceso de creación de lo que será mi siguiente disco. Tocar en directo alimenta mis ganas de crear y me sirve de inspiración, por lo que me encuentro en un punto de motivación máxima.

Eres una de los veintiséis artistas seleccionados por Girando por Salas. ¿Una buena oportunidad para mostrar tu obra por todo el país?

Totalmente. Es de agradecer que existan este tipo de iniciativas que nos dan la mano para poder cruzar fronteras y llegar a lugares que de otra manera se nos complicarían. Y es un gusto, además, poder hacerlo con la banda al completo.

Lo fugaz es el primer disco que escribes y compones íntegramente. ¿Qué ha sido lo más difícil de sacar adelante?

Lo más difícil fue quitarme el complejo y dar el paso para comenzar a escribir y componer mis propias canciones. A partir de ahí, fue todo rodado. Rodearse de gente que te facilita el trabajo también ayudó a no encontrarme con dificultades. Tenía bastante claro cómo quería que sonara el disco, al igual que ocurrió con la imagen. Darle más vida a las canciones y que cada una tuviera su propia imagen fue un capricho que tenía. Llevó tiempo conseguir todo lo que tenía en mi cabeza, pero disfruté del proceso.

¿En qué género musical podría cuadrar Lo fugaz? ¿Por qué ese título?

No me gustan las etiquetas; creo que provocan que la gente ponga límites y no dé oportunidad a nuevos artistas porque cree que van a sonar a algo que no les gusta. Busco que mi música suene a mis experiencias, a mi vida y a todas las aguas de las que bebí y bebo. Por eso suena a varios géneros y por eso está en constante cambio.

Tus nuevos temas parece que te sitúan dentro de esa revolución del panorama del folclore astur. ¿Desde cuándo te interesaste por la música asturiana?

Para nada me siento que esté revolucionando el folclore asturiano. El folclore me encanta y forma parte de mí. Podría decir que comencé a caminar con él, y por eso está tan dentro de mi voz y de mi manera de componer. No busco revolucionar, solo que no me abandone y siga presente en mi música de cualquiera de las maneras. Comencé en la tonada asturiana con 12 años, arrastrada por mi hermano Fernando, que fue a quién le llamó la atención primero. Desde que nacimos acompañábamos a mi padre a los concursos de escanciadores de sidra que había por toda la región -mi padre fue campeón de Asturias, de hecho-, y siempre había folclore en torno a estos certámenes, por lo que llevamos escuchándolo desde siempre.

Tu nombre se suma al de otros como Rodrigo Cuevas o Nacho Vegas en esta reivindicación de la cultura asturiana. ¿Ya no quedan restos del Xixón Sound?

Marcó la música en Asturias y claro que queda mucho de aquello. También sirvió de inspiración para que ahora existan diferentes iniciativas en la región para el público más alternativo. Hay mucha gente en Asturias haciendo cosas superinteresantes y muy ligadas a nuestra tierra, bien sea al folclore o a la llingua.

En España existen algunas lenguas minoritarias en peligro de extinción, como el aragonés o la fala extremeña. ¿Temes que al asturiano le ocurra lo mismo?

Sí, ese temor existe y por ello se llevan tanto años de lucha. No reconocer y valorar una lengua propia me parece absurdo e incoherente. Es nuestra identidad, lo que nos diferencia, lo que nos une. Puedes usarla en mayor o menor medida, pero nunca darle la espalda. Escribir canciones en asturiano es algo que me apetece mucho hacer también. Creo que me lo debo.

Algunas de tus referencias parecen provenir de la canción latinoamericana. ¿A quién mencionarías?

Violeta Parra, Chavela Vargas y Mercedes Sosa me marcaron musicalmente desde que indagué en su respectivas discografías hace unos siete u ocho años. Mujeres poderosas, con ganas de cambiar el mundo y muy ligadas a sus raíces, no puede haber mayores referentes que ellas.

En este disco tratas temas actuales, como la reivindicación del feminismo, precisamente en un tema que has titulado Tonada. ¿Es otra forma de innovar y evolucionar el género?

Llevamos muchos años cantando la tonada exactamente igual y contando las mismas historias, las historias de nuestras abuelas. Hoy tenemos que cantar también las nuestras propias y con nuestro propio lenguaje, el que utilizamos ahora musicalmente. La música tiene que evolucionar de la misma forma que lo hacemos nosotros. El folclore está ahí, para conocerlo y jugar con él.

¿Ha dejado la minería poso en tus canciones?

¡Claro! Al igual que en mi carácter, como habitante de la Cuenca Minera que soy.

En tu canción Cantemos colaboras con grandes voces femeninas del panorama pop o indie como Rozalén, Diana Navarro o Sole Giménez. ¿Qué ha supuesto para ti esta colaboración?

Un sueño cumplido, y no solo por cantar con ellas, sino por poder escuchar mi canción, la que salió de dentro, en otras voces. Son artistas a las que admiro mucho, y no saben el regalazo que me hicieron con su participación.

Viniste al Festival del Cante de las Minas de La Unión. ¿Qué recuerdo guardas?

De las mejores experiencias de mi carrera. Me abrieron las puertas en dos ocasiones. Pude llevar mi folclore al templo del flamenco, y sentí muy buena conexión con el público y la organización del festival. Ojalá pueda volver, aunque solo sea para disfrutar del gran ambiente musical que se vive en torno al festival. Ahí aprendí a dar palmas.

¿Hay nuevo disco previsto? ¿Qué te inspira? ¿Estás presentando nuevas canciones?

Siempre hay nuevo disco a la vista, y llevo meses en pleno proceso creativo. Me inspiran las pequeñas cosas, mi día a día y, sobre todo, los obstáculos que me encuentro en el camino. En la adversidad encuentro siempre la mayor inspiración.

¿Qué dirías que es lo más especial para ti de tu proyecto musical?

¡La emoción! Provocar cualquier tipo de emoción en la persona que me escucha es siempre mi mayor prioridad. Por eso intento hacer música que me emocione a mí; sin eso sería imposible llegar a los demás.

¿Qué se va a encontrar la gente que acuda al concierto?

Mi historia, que es la de muchos, con mucha alma en cada canción.