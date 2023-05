Alejandra Hernández (Murcia, 1990) es una historiadora y profesora que, actualmente, trabaja en Madrid dando clases y que además cuenta con 71.000 seguidores en la aplicación TikTok, cuyo usuario es @tcuentounahistoria. Ha pasado también por diversas revistas académicas y por el mundo del podcast. Pero, lo que probablemente más le ha sorprendido es que, antes del lanzamiento de su primer libro titulado Esta historia apesta, consiguió colocarse como top 1 de productos en la preventa en Amazon.

Pregunta: Ahora que el lanzamiento del libro está cerca, ¿cómo lleva los nervios estos días?

Respuesta: Nervios tenía más para el tema de preventa. La verdad que una vez que ya lo veo en las principales plataformas, la cosa está ya más calmada. Pero sí que estoy como impaciente para que la gente lo tenga en sus manos y que puedan empezar a leerlo.

¿En qué se ha inspirado para hacerlo desde un punto de vista diferente?

Pues un poco lo que hago en redes sociales. Al final yo a la historia le doy el punto cómico, me alejo de lo académico y me acerco más a lo divulgativo, a lo social, a la historia de las personas, de las épocas y del costumbrismo. Entonces, he bebido un poco de lo que a mí me gusta realmente y lo que creo que a la gente que no es especialista en historia le puede gustar más para sacar esta historia de la higiene. Así, hice un poco de investigación bibliográfica para ver que encontraba, y es verdad que estas historias relacionadas con la higiene las hay muy académicas, es decir, enfocadas a los historiadores, pero no a un público en general. Por eso, quise darle ese punto de salseo, con personajes más de humor.

¿Qué se van a encontrar los lectores en este libro?

Los lectores encontrarán una historia de la mierda atípica, centrada en el humor y el costumbrismo, al mismo tiempo que humanizarán a aquellos royals que se las dieron de pijos, pero que en realidad sufrían los mismos problemas de higiene que el resto de los mortales.

¿Cómo definiría el libro en pocas líneas?

Un divertido recorrido histórico por el aseo personal que pondrá en duda nuestras propias prácticas higiénicas.

¿Cuál fue la civilización más limpia de la historia?

Como civilización más limpia, los egipcios. De hecho, empiezo el libro con ellos y les doy el Globo de Oro y todos los premios que se nos ocurran. Cuidaban muchísimo su higiene personal y su apariencia. Incluso, el libro de los muertos habla de con qué cuidados higiénicos debían de pasar a la otra vida para estar en condiciones de limpieza.

¿Y la más cochina?

Esta es un poco difícil de decir, pero para los que nosotros consideramos higiene, los siglos más cochinos serían el siglo xvii y xviii.

¿Qué personajes ganarían el cum laude de los más apestosos?

Me quedo con los que he puesto en el libro. Enrique IV de Francia es el que está por encima del resto, aunque creo que es el menos conocido o del que por lo menos en España tenemos menos noticias en temas de higiene, y Felipe V, que fue víctima de su propia mente porque sufría trastornos diversos que le hicieron descuidar mucho su higiene.

¿Qué anécdota respecto a la higiene remarcaría de aquellos siglos?

A mí me gusta contar mucho el tema de la menstruación. Es verdad que ahora la tenemos muy normalizada; aunque es algo molesta y quien diga lo contrario miente, pero sí que tenemos medios a nuestro alcance para hacerla más llevadera. Aun así, en nuestros tiempos pasados no fue así. Y no sé, yo me imagino a las mujeres del siglo xviii y xix viendo su vida truncada durante una semana por este problema. Encima, sobreviviendo a base de paños gordos y súper gruesos puestos para intentar que no traspasase la sangre, y aparte de que esto era muy poco higiénico, tuvo que ser muy incómodo para las mujeres. Podemos considerarnos hoy en día unas privilegiadas.

¿Y tiene algún referente para explicar la historia de esta manera tan original o para haberte aficionado a escribir?

Bueno, yo estudié Historia del Arte y la manera de enseñarla con respecto a la historia son diferentes aunque parezca que no. Por esto, mi inspiración a la hora de divulgar la historia ha sido más a posteriori. Para mí, mi "crush" de novela histórica es Nieves Concostrina. También Julián Casanova. Hay bastantes, aunque Concostrina hace ya años marcó un antes y un después de la manera en la que yo divulgo y cuento la historia. En cuanto al aficionarme a la hora de escribir, tengo a uno de mis tíos que sí es escritor, aunque más por hobbie.

En vista de que el libro comprende distintas épocas y lugares, ¿ha querido hacerlo así para no centrarlo en una fecha en concreta y ofrecer algo más extenso en relación a la higiene?

Sí que es verdad que he querido hacer un recorrido cronológico. Y también es verdad que no hace falta leer un capítulo para seguir el hilo; puedes leerlos independientes, pero he tratado de seguir ese orden tradicional de la historia. Empiezo en el antiguo Egipto y el último periodo que toco es de primeros del siglo xx con la Primera Guerra Mundial.

¿Ha adquirido alguna manía durante este tiempo en el que has estado escribiendo el libro?

Más que manía, es que me mi propio horario me imponía escribir en una hora en concreto. Sí que es verdad que en algún momento libre de instituto leía algo o me llegaba algo que me interesaba, y me daba rabia porque no podía ponerme a ello y tenía que esperar a la tarde. Pero sí que, por ejemplo, los fines de semana eran sagrados para ponerme en el despacho a escribir.

¿Hay algún capítulo con el que se haya divertido especialmente al escribirlo?

Bueno, hay muchos, pero tengo una preferencia por el capítulo dedicado a las letrinas romanas y al de Versalles, ya que la visión que tenemos de la vida de este lugar es totalmente errónea. Para mí son los dos capítulos estrella del libro.

¿Por qué en el de Versalles y esa imagen errónea?

Quizá el imaginarme a todos esos grandes personajes de la realeza francesa que tradicionalmente nos han presentado en Hollywood como muy pijos, muy bien vestidos y todo muy pulcro; pero en realidad, pensar en esa situación en la que están haciendo cacas por las esquinas de Versalles y pis conforme pasaban de una estancia a otra, me pareció maravilloso. Es como cuando dicen que, si quieres humanizar a una persona te la has de imaginar cagando, pues eso me pasó a mí con Versalles. Quise humanizarla y me los imaginé así porque en realidad era lo que hacían en las grandes fiestas.

¿Cuándo decide comenzar con TikTok?

Yo creo que un poco como todos los profesores que nos dio por las redes sociales fue durante la pandemia. Al empezar el confinamiento, se hizo muy complejo que a los alumnos no les resultase súper aburrido estar delante de una pantalla del ordenador seis horas. Por ello, decidí abrir el canal de TikTok, y sí que vi que era una red social que a ellos les gustaba. Yo realmente no la conocía, pero sí que vi que ellos la usaban bastante. Y, por un poco conocer el contexto en el que ellos se movían también, me creé el canal de @tcuentounahistoria. Al principio solamente era explicar pequeñas partes del temario que les subía al Aula Virtual para que les resultase más familiar. Sin embargo, la cosa se fue de madre porque yo tenía la cuenta pública y empezaron a subir los seguidores. Ahí fue cuando yo me separé del instituto para hacer divulgación en general.

Y, sabiendo esto, ¿en qué vídeo nota que se inició tu crecimiento de seguidores?

El vídeo en concreto fue uno que hice sobre consejos para realizar la EBAU. Como yo era tutora de segundo de bachillerato, y es verdad que les tocó vivir un año complejo a los alumnos por el confinamiento y la selectividad por delante, les preparé un vídeo de consejos básicos y eso se viralizó, empezando la cuenta a subir.

Hay gente a la que no le agrada TikTok, pero el uso que le da como creadora de contenido es positivo. ¿Cree que puede ser una herramienta de aprendizaje y educativa?

Sí. Yo tomo las redes sociales con pinzas, es decir, yo soy usuaria y me encantan, pero como usuaria soy conocedora de los peligros que tiene y que suponen para adolescentes sobre todo que todavía a nivel madurativo pues todavía no saben controlar bien su uso. Pero me escudo mucho en las últimas estadísticas que se han hecho, donde los adolescentes y la gente joven ahora mismo buscan más información en TikTok que en Google. Al final es una realidad a la que nos enfrentamos los adultos, entonces, una buena idea sería intentar que esa información que se les da a los jóvenes, sea de calidad y verídica, porque muchas veces no saben filtrar lo que están viendo. Por esto, mi intención es que lo que les llegue sea contrastado, les resulte ameno, divertido y que les pueda ayudar con las clases.

También pasa por el mundo del podcast, ¿piensa que TikTok es un buen complemento al ser vídeos más cortos?

Yo creo que sí. De hecho, en todos los podcasts de distintas plataformas cuentan con sus redes sociales y suben como pequeños clicks de la grabación del podcast. Así que, creo que sí es un buen complemento para dar a conocer el podcast.

Viendo que cuenta la historia de una manera diferente, ¿animarías a los docentes a que hicieran algo similar?

Yo creo que cada uno tenemos nuestro estilo a la hora de dar clase y creo que también se debe de separar un poco la red social de lo que es tu trabajo en el aula. Es verdad que en mi caso es muy similar porque es mi forma de ser, pero creo que si hay profesores que no se sienten a gusto con las redes sociales, no tiene por qué hacerlo. Yo creo que debe de independizarse una cosa de la otra, pero sí es verdad que considero que la historia en los institutos se debe de dar de otra manera, y salir un poco del academicismo al que estamos acostumbrados y al que casi todos recordamos del instituto porque es una asignatura muy chula. Entonces, creo que hay que presentarla un poco más atractiva, pero es algo con lo que el profesor se debe de sentir cómodo para hacerlo realmente bien.

¿Qué otros géneros lee?

Soy muy fan de la novela negra y policíaca. Y tengo que reconocer que ensayos, que es lo que yo estoy escribiendo, no soy muy lectora. Y esto es algo que sorprende cuando lo cuento porque me encanta escribir ensayo, pero luego consumirlo no tanto como novela pura y dura.

¿Tiene algún proyecto de futuro?

Por el momento esperar. Disfrutar de este momento que creo que ahora empieza lo segundo mejor. Lo primero ha sido escribirlo, por supuesto. Y ahora, el tema de darlo a conocer, firmas, presentaciones, conocer a seguidores que llevan mucho tiempo siguiéndome en redes sociales y descansar un poco. Y ya, después, a ver cómo sale todo esto.