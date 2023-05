Este jueves, mañana, arranca la segunda edición del Luperock, un proyecto que en este 2023 no solo se consolida en la agenda cultural de la región –y en especial en la de los aficionados a la música más guitarrera–, sino que, además, crece. Y es que serán cuatro días de conciertos en la pedanía murciana de Guadalupe con los guipuzcoanos Leize como cabeza de cartel y entrada gratuita, aunque salvo para la jornada de sábado –que es de acceso libre– se requerirá invitación, y están volando. De hecho, las entradas anticipadas ya están agotadas, y solo se podrá disfrutar de los directos de cualquiera de los otros tres días si se acude a la taquilla, que permanecerá abierta desde dos horas antes de que arranquen las actuaciones y mientras todavía queden butacas disponibles.

El Luperock, que nació durante una cena entre amigos, vecinos de Guadalupe, consiguió reunir en su primera edición a setecientas personas, lo que ha animado a los organizadores a dar uno pasado adelante que no solo se hace notar en una programación más extensa y en el nivel de las bandas participantes, sino también en la inclusión e importantes novedades o propuestas. Quizá la más destacada es la ‘Semana Solidaria del Rock en Guadalupe’, que impregnará prácticamente todas las actuaciones; actuaciones que arrancarán mañanas a las 20.30 horas en el Auditorio Municipal de la mano de Santiago Campillo, ex de M-Clan y uno de los guitarristas más reconocidos del país, y Emilio Chicheri, de Acequia y los Bluesfalos, entre otros, «exponentes ambos del rock murciano y leyendas, no solo vivas, sino también activas del rock and roll y el blues», apuntan desde la organización.

Un día después, el viernes, desde las cinco de la tarde, en el Parque Avenida de la Libertad se llevarán a cabo actividades musicales y medioambientales, y numerosos colectivos pondrán su granito de arena contribuyendo a la igualdad y a la cultura. La jornada se cerrará a partir de las ocho y media con la actuación de Alto Voltaje, una de las bandas tributo a AC/DC más en forma de todo el territorio nacional. Mientras que el sábado se celebrará el denominado ‘Día Grande de la Semana Solidaria del Rock’, protagonizado por Leize, una banda de referencia en términos de rock y metal nacional. Actualmente, el cuarteto vasco se encuentra celebrando su cuarenta aniversario, y han querido invitar a unos amigos para conmemorar la efeméride en Guadalupe. De este modo, les acompañarán en la pedanía los murcianos Vendetta FM, de metal y hardcore; Hard, Love, otra banda de rock de la tierra; los cartageneros Etxale Apio, de estilo metal-punk, con toques de thrash, y los anfitriones de la Asociación Amigos del Rock Táder, Snake, que mantienen la esencia del hard rock de los años ochenta.

Para cerrar estas intensas jornadas musicales y culturales, el domingo 7 de mayo se celebrará en el Auditorio de Guadalupe, a partir de las doce de la mañana, el Luperock Infantil, para el que se ha organizado un concierto con Rock in Planes y Decovers.