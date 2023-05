Volvía el Warm Up en su segunda jornada y lo hacía con la necesidad de superar las cambiantes condiciones meteorológicas que han dominado el fin de semana en la Región de Murcia. Es por ello que la organización se encontraba con el reto de dar un pasito más. Y sí, lo han hecho. Porque el festival murciano es más que un evento musical. Al encanto de la ciudad y sus facilidades se unen una serie de actividades complementarias relacionadas con la música y la cultura.

La responsabilidad de hacer retornar la normalidad al festival recayó sobre la figura de Carlos Sadness. El cantante e ilustrado catalán arrancó con un punto de energía que no iba a perder en ningún momento de la actuación. Sadness volvió a moverse como pez en el agua en letras siderales, de sus mundos musicales mezclados con “papayas” y momentos más amorosos. Su música atrapa por su lucidez, es a lo que juega. Sonidos tropicales y estribillos a veces más emocionales.

El músico entregó a los festivaleros su pop tan delicado como en realidad inofensivo, aunque bien construido en torno a ideas que parece tener claras. Así, deleito a los asistentes con canciones de corte romántico, apostando por un ambiente ensoñador y apuntalado con una ligera tecnología capaz de motivar el efecto pegadizo de las composiciones. Sin embargo, conviene saborear sus canciones en pequeñas dosis para evitar un posible empacho de dulzura.

Otros de los nombres que llamaban la atención al aparecer el cartel fue el de Yo la tengo. El trio formado por Ira Kaplan, Georgia Hubley y James McNew llevan mucho tiempo consagrados como institución que supera ese indie clásico en el que despuntaron hace ya décadas atras. La banda estadounidense, sin duda, es un reclamo en cualquier festival pues sinónimo de diversión. Fallout, Apollogy Letter o This Stupid Wold fueron algunos de los temas más celebrados. Pese a todo, el grupo suena más apaciguador que apocalíptico, transmitiendo un deleite con sus recursos como músicos.

Por su parte, Vetusta Morla, que salía al escenario con puntualidad británica, fue es punto de inflexión que necesitaba la noche. Un indie de los de verdad. En ocasiones con actitud pop y en otras, casi cercanos al folk. Los madrileños dejaron un gran sabor de boca y Murcia demostró que conocen sus temas y que los días son menos raros cuando actúa la banda liderada por Pucho. El momento álgido de la noche se vivió con canciones como Cophenague o Maldita dulzura.

El comienzo fue arrollador y, durante todo el concierto, consiguieron tener al público entregado. Quizá fue una de las actuaciones más esperadas del fin de semana. Sus letras fueron coreadas enérgicamente y su show, su puesta en escena, celebradísimos. Ellos estaban muy felices de que, por fin, tuviesen un festival a su gusto, un festival en Murcia.

Los de Tres Cantos solicitaron la colaboración de la cantaora, Rocío Márquez quien aporto su toque flamenco a la actuación más esperada de la noche. La onubense, quien había actuado previamente sobre las tablas del escenario ENAE, lleva más de una década labrándose una carrera que desborda el panorama flamenco. La ganadora de la Lámpara Minera en 2008 sorprendió al público con una propuesta que rompe con el concepto de canción, ese tópico del pop, por no hablar de cante, este tópico de lo jondo, para presentarse en una sucesión sin apenas solución de la continuidad.

Un flujo musical continuo, una manera que nos desborda desde el sonido, la luz y los textos. Cada cambio de luz hace más transparente la escena y lo mismo sucede con el ritmo de la actuación. La voz es poderosa, madura, sutil… Matices que quedan plasmado en su último trabajo Tercer Cielo. El principal objetivo de Márquez y Bronquio era que el público bailara. Y bailo.

En las mismas coordenadas se sitúa Dorian, la calidad de la banda no se estanca y se vale una vez más de recursos rítmicos, beats latinos y sonidos caribeños gracias a una ruptura completa de las fronteras. Lo que es evidente es que Dorian sumergió a todo el público en sus pensamientos más íntimos. Una Cualidad de sobra conocida por todos, pero que ha pulido y perfilado con los años. Lo que la convierte en una de las grandes esperanzas del indie nacional.

Evidentemente, siguen llevado como bandera esas importantes letras de crítica social y lucha que mantienen su esencia intacta. Al igual, que una rebeldía y frescura más propia de la industria americana que de la nuestra.

Lo que ya no es una prometedora promesa, sino más bien una consolidada realidad es Varry Brava. Y es que hay pocas cosas que se acoplen mejor que el grupo liderado por Óscar Ferrer y el Warm up. La banda murciana no se dejó nada en el tintero y desde el minuto uno echaron toda la carne en el asador, creando un set list meticulosamente seleccionado para asegurar que la gente no parara de bailar y saltar de principio a fin. Con un gran protagonismo de su último trabajo, 'El amor de la clase que sea', el concierto transitó por los terrenos de la euforia y la fiesta. Especial mención, merece la clausura pues consiguieron que todo el recinto se agachara para acabar saltando ante un final frenético.

En ese mismo nivel de intensidad podemos situar la actuación de Hot Chip, figura clave en la evolución de la indietrónica europea. La banda británica fue canonizado en una de las grandes citas del indie patrio. Y es que, aunque algunos de sus temas pueden resultar obsoletos, el encuentro con los londinenses tuvo sus momentos más valiosos a través de clásicos como Over and over, Down o Eleanor. Ni rastro de óxido sobre las tablas, el grupo creado por Alexis Taylor y Joe Goddard sigue siendo una apuesta segura para levantar cualquier festival.

La nota negativa de la jornada estuvo protagonizada por The Kooks. La banda de Brighton decidió no actuar tras la reanudación de la jornada festivalera. Un desplante para todos aquellos warmers que esperaban reanudar la fiesta con uno de los cabezas de cartel de la clausurada edición.

De esta manera, se ponía fin a la quinta edición de un festival salpicado por los chubascos y el viento. Sin embargo, podemos afirmar que el Warm Up está aquí y ha vuelto a demostrar que goza de buena salud. Un éxito organizativo y de público, un festival que crece y crece, pese a las inclemencias meteorológicas. Un festival que ha conseguido acaparar la atención de muchas zonas del país demostrando, así, que su repercusión va en aumento.