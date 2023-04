Conozco personalmente y sigo a Claudio Enrique Aldaz Casanova desde hace más de una década, cuando fundamos AVARM, la Asociación de Artistas Visuales de la Región que presidía Ángel Haro. Ya entonces, pese a su juventud, destacaba entre los creadores más activos, inquietos, maduros y sinceros de este rincón mediterráneo, aunque él siempre ha sido un hombre de mundo, de mentalidad abierta y viajera, cercano a las mejores y más recientes tendencias artísticas globales y, a la vez, enraizadas en su entorno. Estos días tiene una exposición que tenéis que ver: Otros apöpcalipsis, en el Museo Cristo de la Sangre, junto a la iglesia del Carmen de Murcia, como siempre muy potente, plena de impulsos pictóricos, gráficos y literarios, llena de guiños, claves y reflexiones, una gozada para los ojos y la inteligencia, comisariada nada menos que por el gran Cristóbal Belda que le ha hecho un texto de antología.

Me enseña la exposición y nos vamos a la glorieta donde nos tomamos un café y hablamos durante un par de horas en torno a su última propuesta, a su trayectoria y también sobre la situación de la cultura y el arte en nuestro entorno y en el mundo. Descubro que, como la mía, su familia materna proviene de Baza, de donde la conocida Dama ibera. Su familia paterna es de Burgos, donde mi padre trabajó en su juventud, otra coincidencia. Tuvo un abuelo delineante y un tío abuelo que fue pintor y acuarelista, hoy Claudio tiene enmarcados unos dibujos suyos que recopiló del legado familiar. «Siempre me ha gustado el dibujo, desde niño, y yo iba para arquitecto, de hecho hice la prueba de ingreso, pero finalmente, aunque había hecho Ciencias puras en COU, estudié Bellas Artes en Granada. De adolescente había ido a clases de pintura con Manuel Fernández Delgado, que un día me dijo, delante de mi madre: ‘Tú mismo, si quieres pasar hambre ya sabes, puedes ser artista que para eso vales’, y ahí he estado siempre, intentando no pasar mucha», me dice con amable ironía. «También estuve en Roma dos años, de Erasmus, una gran época de aprendizaje que me tomé con gran responsabilidad. Yo siempre he sido buen estudiante, la verdad. También estudié en Florencia y, sobre todo, en Lisboa, con otra beca, donde terminé la carrera. La verdad es que, con diferencia, en la ciudad portuguesa fue una maravilla, empezando por las instalaciones, en pleno centro, un gran edificio palaciego, inmenso y muy cuidado, no como en Roma ni como en Granada, donde Bellas Artes había pasado de La Cartuja a lo que fue un manicomio, en el extrarradio, donde nos sentíamos como exiliados y, por supuesto, tratados como locos», se ríe.

Me cuenta que hizo la especialidad de Escultura, que tuvo de profesora a Soledad Sevilla, que fue Premio Nacional de Artes Plásticas. «Aquél año fue fundamental en mi formación, se cumplía el Centenario del nacimiento de García Lorca e hicimos una serie de performances y exposiciones en Valderrubio, en la casa en la que escribió Bernarda Alba». Yo hice una instalación con vestidos, muy teatral, y me marcó porque luego siempre me ha interesado la escenografía. Con el tiempo descubrí que lo importante es tener ideas y que cada una de ellas te lleva a unos lenguajes y unas técnicas distintas y todas me han interesado siempre: la pintura, la escultura, la música, las instalaciones…». Y me sigue contando: «Cuando volví a Murcia, con la carrera recién terminada, gané un Creajoven y después fundamos Corporación Bacilö, un laboratorio de ideas y de creación artística que surgió de treinta personas en torno a Pedro Guirao». Y la conversación nos lleva a la época en la que fundó, con otras cuarenta y cinco personas, el colectivo La Fragua: «Todo esto ha sido un gran proyecto formativo tan importante como mi carrera, proyectos independientes, arriesgados y libres, autofinanciados, nunca subvencionados. Es verdad que en aquellos entonces hicimos convenios con el Centro Párraga, que no tenía sede, ellos hacían actividades en nuestro local y a nosotros nos ayudaba a pagar el alquiler de algunos meses».

Disfruto la conversación con Claudio porque es tan locuaz como yo, que ya es decir, y toca temas que me interesan y preocupan muchísimo: «Yo siempre he querido ser libre y crear en total libertad, tener mi voz propia y crítica ante el sistema, sin recortarme. Estuve algunos años impartiendo clases de pintura en la academia de José Manuel Peñalver, e incluso montamos Delado, una heladería para autofinanciarnos, con un grupo de colegas. He pasado épocas muy hermosas y otras muy duras pero igual de interesantes, lo mismo hemos practicado lo del Arte por Alimentos que nos han contratado proyectos y acciones las administraciones, como el Ayuntamiento de San Javier, en la Sección Off, Punto y Aparte, donde conseguimos poder pagar 450 euros a cada artista por su participación. Siempre me ha preocupado defender la subsistencia y estabilidad de los artistas plásticos y, sobre todo, el respeto y dignificación que se debe tener a su trabajo».

Y sigue: «He estado siete años como profesor asociado de Plástica en la Facultad de Ciencias de la Educación. Las condiciones de un profesor asociado son vergonzosas, indignas de una Universidad Pública, el cuarenta por ciento del profesorado temporal cubre el sesenta por ciento de las necesidades docentes. Admiro la lucha contra esto de gentes como mi hermana, pero yo, al final, me lo he dejado por desesperación».

Aldaz es un luchador y nunca pierde su lado reinvidicativo. Terminamos hablando de la situación laboral e impuestos del gremio: «Es imposible para la mayoría de los artistas plásticos pagarse el autónomo todo el año, se vive en precario, nadie tiene asegurada la jubilación a no ser que se haga un plan privado de pensiones. Me da rabia que aquí no se aprenda de países como Francia, tengo colegas que se han marchado allí, donde los artistas están más considerados y más justamente tratados: hay un autónomo específico para los plásticos, se puede dejar de pagar si no has facturado ese mes, puedes pagar con obra… En fin, no como aquí, donde es casi imposible ser artista y a la vez reproducirse. Yo he pensado que uno puede sortear las dificultades de la vida, pero que no podemos traer hijos al mundo para someterlos a una vida en precario. Si tanto se preocupan de la natalidad, el colectivo que necesita más apoyo es el de los artistas plásticos, mucho más que los del mundo de la escena o la música». Artista, luchador y tan buena gente.