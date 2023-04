Desde Londres llega este fin de semana a Murcia la productora y cantante Hope Tala, «la nueva Lily Allen» (palabras mayores), una de las mayores sensaciones de los últimos años en la bulliciosa escena del R&B británico. Tala ha acabado captando la atención de medios como BBC Radio 1, Billboard o Rolling Stone. Tras ser recomendada por el mismísimo Barack Obama y actuar en festivales de prestigio internacional como Glastonbury o el Mad Cool de Madrid, la jovencísima compositora y productora –apenas tiene 25 años– presentará mañana en el ‘Escenario ENAE’ del Warm Up su cuarto álbum de estudio, que incluye el recomendado single Leave it on the dancefloor, un sensual medio tiempo de funky que prueba su versatilidad, compuesto junto a Greg Kurstin y MoZella, autora de algunos de los mayores hits de Miley Cyrus, que también echó un cable a Madonna en la era Rebel heart.

Licenciada en Literatura Inglesa por la Universidad de Bristol, Hope Tala se mueve con soltura entre el R&B y el neo-soul, combinación ganadora en su voz suave como el caramelo, pero que también demuestra habilidades para rapear. Pero la gracia es que también ha jugado con otros ritmos. Transmite un estado de flujo creativo donde se mezclan estos y otros géneros más alternativos, pop y hasta bossa nova, como en Cherries, junto a Aminé.

Hot Chip

Los londinenses Hot Chip han contribuido a definir el synthpop más reciente con los irresistibles loops de Over and over y Boy from school, así como con unos directos que actualizan la noche ochentera. Esta es su seña de identidad, la que les ha convertido en una referencia y la que les eleva hasta la zona noble del cartel de la quinta edición del Warm Up, festival en el que, como es lógico, tienen pensado presentar su último trabajo –el octavo–, Freakout/Release (2022), un álbum ecléctico facturado por Alexis Taylor y compañía en su nuevo estudio de la capital inglesa. En él, por supuesto, siguen ofreciendo corte tras corte un pop bailable de alta calidad con bases house y sofisticada complejidad sonora. La canción titular remite a Freak, de LFO: calca la intro en modo androide.

Hot Chip, que también actuarán en la próxima edición del Glastonbury, aspiran en sus conciertos a hacer algo «que sea divertido», un objetivo sencillo de formular pero no siempre fácil de conseguir, aunque ellos, que adoran a Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) –que, por cierto, actuarán en Murcia tras el verano, ya que forman parte del cartel del Visor Fest–, sabrán cómo lograrlo en la capital del Segura una vez más con su synth pop multifrecuencia.

Yo La Tengo

La actuación del grupo norteamericano de rock Yo La Tengo, integrado por la pareja que forman sus fundadores Ira Kaplan y Georgia Hubley y –desde hace treinta años– el bajista James McNew, es una de las citas más esperadas de esta edición del Warm Up. El trío hará enloquecer a todo el recinto de La Fica distorsionando melodías con sus guitarras frenéticas. En Murcia presentarán, como no podía ser de otra forma, las canciones de su nuevo álbum, This stupid world (2023), el decimosexto, recién publicado y autoproducido. El disco, que ha encandilado a la crítica, habla del desastre circundante y de la muerte inevitable, pero desde la aceptación y la contemplación de la belleza, y supone el regreso de la banda al indie rock, desmarcándose de su disco de pandemia, We have amnesia sometimes (2020), que se sumergía en el ambient. Este último trabajo de los de Nueva Jersey tuvo como adelanto Sinatra drive breakdown, canción impulsada por un ritmo hipnótico e intensas ráfagas de guitarra; bastante ilustrativa de lo que iba a ser el disco (que ha acabado abriendo, precisamente, este tema). Advertencia: en casi todas las pistas del álbum están los tres Yo La Tengo tocando a la vez, confiriéndole una notable sensación de ‘ahora’.

Temples

Temples son un grupo de Kettering (Inglaterra) fundado en 2012 por el cantante, guitarrista y productor James Bagshaw y el bajista Tom Walmsley. Tras unirse a ellos el baterista Samuel Toms y el teclista Adam Smith, debutaron con el single Shelter Song (2012), en el que mostraban influencias de los Beatles de la etapa Revolver, del jangle pop de Turtles y del pop lisérgico británico de finales de los sesenta, estilo Pink Floyd con Syd Barrett. Su primer álbum, Sun structures (2014), fue alabado por Noel Gallagher, de Oasis, y cosechó ventas notables gracias a temas como Mesmerise, uno de los mejores cortes del elepé. Luego Samuel Toms abandonó el grupo, dejando a los Temples en trío.

Después de firmar por ATO Records, Temples publicaron Hot Motion (2019), y ahora han regresado con Exotico (2023), su nuevo álbum, el cuarto, producido por Sean Lennon, del que adelantaron Afterlife, indagando en la neopsicodelia. Mientras trabajaban en ese álbum, descubrieron el fascinante fenómeno de las islas fantasma, envolviéndose en psicodelia y dream-pop para explorar temas existenciales como la impermanencia, la mortalidad y la conexión con la naturaleza. «Hay canciones para bailar –dicen–, canciones con las que reflexionar y, a través, de eso acabamos ahondando en todos los aspectos de nuestro vocabulario musical». Llegan a Murcia con sus guitarras vintage y sus equipos retro para hipnotizarte.

Kasabian

Kasabian (así llamados por Linda Kasabian, miembro de la infame familia Manson) fueron la última gran sorpresa anunciada para el cartel de la quinta edición del Warm Up - Estrella de Levante. Además, la banda ahora liderada por Serge Pizzorno no se incorporó a la programación principal de La Fica, sino como headliners del Welcome, la fiesta de bienvenida de este viernes, que viene a sumar una fecha más al festival con seis bandas y artistas: Miss Caffeina, Ojete Calor, ElyElla, Innmir y Wisemen Project, además del cuarteto de Leicester.

Ya sin Tom Meighan, su vocalista de siempre –apartado del grupo por un caso de violencia doméstica–, Kasabian regresa a Murcia y al Warm Up con Pizzorno como frontman y gran novedad, pero con su sonido de siempre: un intenso rock electrónico de bases rítmicas house entretejidas con guitarras contundentes y que a principios de los ‘dosmiles’ logró la aprobación del público rockero y también del bailongo.

Influidos por el sonido Madchester, la psicodelia de los sesenta, el glam más sucio, el krautrock y el brit pop, Kasabian, multipremiados y con varios álbumes número uno, debutaron en 2004 con un álbum epónimo publicado por el sello Arista. A aquel le han seguido seis discos más, el último, The Alchemist’s Euphoria (2022), que muestra cierto cambio de sonido hacia lo oscuro e intenta superar la salida de Tom Meighan. Será el que presenten esta noche en La Fica.