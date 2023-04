Los escoceses Franz Ferdinand son la principal cabeza de cartel de la quinta edición del Warm Up - Estrella de Levante, que llega con espíritu de celebración y una nómina de bandas y artistas que mira hacia aquellos lejanos tiempos del SOS 4.8, donde ya actuó el grupo de Kapranos y compañía. Franz Ferdinand han pasado en los últimos años por varios cambios en su formación –únicamente permanecen el propio Kapranos, cantante y guitarrista, y el bajista Bob Hardy–, sin embargo, y pese a haber sufrido en sus carnes los característicos ataques de la prensa británica, han regresado con un flamante álbum de grandes éxitos, Hits to the head (Domino-Music As Usual, 2022), un recopilatorio de veinte canciones que retoma éxitos como Take me out, No you girls y Do you want to, así como algunas otras que alcanzaron un significado especial en los directos (Outsiders y Lucid dreams), y dos sencillos inéditos grabados junto a una nueva integrante, la baterista Audrey Tait. Los miembros del grupo se muestran encantados con esta nueva etapa, que incluye gira mundial, y por si los fans tuvieran dudas, tranquilos: Franz Ferdinand tienen bien claro qué quiere su público, y el tour que mañana llega a Murcia lo sirve en bandeja de plata, hit tras hit. Con Bob Hardy damos un rápido repaso a la carrera de Franz Ferdinand, supervivientes de aquella ebullición del indie rock de hace veinte años. Han sabido manejar su carrera con inteligencia.

¿Por qué miráis al pasado en Hits to the head? ¿Cómo surgió la idea de hacer el disco? ¿Os gustan los discos de grandes éxitos?

Llevábamos tiempo hablando de hacer un recopilatorio de singles como una especie de signo de puntuación, para despejar el terreno antes de avanzar y hacer nueva música. Además, yo, personalmente, soy fan de los discos ‘Best of’. Cuando era adolescente y los álbumes eran demasiado caros para mi humilde economía, siempre eran una forma estupenda de ver cómo sonaba un grupo antes de profundizar más en discos particulares. Siempre me gustó que estuvieran ordenados cronológicamente y pudieras escuchar la evolución de un artista a través de los años, y precisar las épocas que te resultaban más atractivas para seguir investigando.

¿Le disteis muchas vueltas a la selección de canciones?

Las canciones no eran tan difíciles de seleccionar. Prácticamente elegimos los singles de cada álbum, y añadimos algunas favoritas en directo, como Outsiders. Nos imaginábamos que estábamos haciendo el repertorio de un festival, lleno de temazos.

¿Qué recuerdos tenéis de vuestros comienzos? ¿Echáis de menos esos primeros días?

Tengo muy buenos recuerdos de los comienzos del grupo. Fue una época increíblemente emocionante y creativa, aunque tampoco la echo especialmente de menos. Me gusta más mirar hacia adelante y emocionarme con la música en la que estemos trabajando. Soy mucho mejor músico ahora que en los inicios del grupo, y por eso disfruto más que nunca tocando el bajo.

¿Cómo recuerdas aquella victoria en los Mercury Prize 2004, con el primer LP?

Fue un poco vorágine, una noche loca en un año de noches locas. Debí tomarme unas cuantas copas...

¿Que inspiró Take me out? ¿Cómo fue la sensación de oírla por primera vez en la radio?

La letra de Take me out nos la inspiró una película, Enemigo a las puertas, que trata de dos francotiradores esperando liquidarse mutuamente [«take each other out»]. La primera vez que la oí en la radio iba conduciendo por la A75 desde Stranraer a Dumfries, y fue muy emocionante. Nunca te hartas de oír tus canciones en la radio o de darlas a conocer.

¿Estar lejos de Londres os ha beneficiado o perjudicado?

Creo que, al principio, estar lejos de Londres fue positivo. La escena de Glasgow existe de forma bastante independiente de la industria musical británica, y esto permite a los grupos desarrollar sonidos propios interesantes sin la falsa presión de los A&R presentándose en los conciertos, distorsionando las cosas. Como resultado, los grupos de Glasgow tienden a no perseguir escenas y se dedican a lo suyo. Creo que esto es sano en una escena musical.

¿El lanzamiento de un álbum de grandes éxitos marca el fin de una era? ¿En qué momento se encuentran Franz Ferdinand? ¿Tenéis ya más clara la nueva dirección?

El álbum de grandes éxitos es para nosotros como el cierre de un capítulo con el grupo, y ahora estamos todos deseando avanzar y grabar música nueva. Es un momento muy emocionante para nosotros.

¿Qué aporta a la banda Audrey Tai, cómo ha sido recibida?

Audrey es increíble como baterista, pero también como persona. En cuanto empezamos a tocar con ella notamos la ‘conexión’; literalmente, tardamos diez minutos en darnos cuenta. Es una persona muy positiva y encaja en la banda con brillantez; nos consideramos afortunados de tenerla con nosotros.

Habéis creado verdaderos himnos para toda una generación, pero, ¿qué canciones ajenas son himnos de tu vida?

Te diría Death on two legs (Queen), Hey bulldog (The Beatles), Get me away from here I’m dying (Belle and Sebastian), The sweetness lies within (Hefner), Xmas steps (Mogwai), Testify (Rage Against the Machine), Blue Monday (New Order,) Take ecstasy with me (The Magnetic Fields), Maps (Yeah Yeah Yeahs), Cold blooded old times (Smog)...

¿Ha cambiado mucho la industria desde que surgió Franz Ferdinand?

La industria musical ha cambiado en muchos aspectos, en particular con la llegada del streaming, pero lo que me emociona de la música permanece exactamente igual: la manera en que puede transportarte fuera de tu cabeza en unos segundos al ponerla; cómo todo se vuelve más agradable alrededor de la música, ya sea en escenas locales o ahora online. Además del streaming, Internet también ha posibilitado la creación de redes de fans muy cercanas, todos compartiendo los mismos gustos y apoyándose mutuamente de muchas maneras. Es bonito verlo.

Habéis estado en Murcia varias veces. ¿Recordáis con agrado algo de la ciudad, o no salíais del hotel?

¡Me encanta Murcia! Tengo muy buenos recuerdos del público, y la comida es deliciosa. Bonita ciudad. Siempre intento ir de un lado para otro con mi cámara y disfrutar al máximo.

¿Cuál es la fórmula secreta de Franz Ferdinand? ¿Qué cabezas os gustaría golpear?

Creo que el secreto de cualquier banda es hacer música con gente con la que te llevas bien. Si no te gusta estar con tus compañeros de banda, no te lo vas a pasar bien. No apruebo la violencia de ningún tipo, pero, si me presionaran, le atizaría a Boris Johnson.