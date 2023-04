«El mayor sueño artístico hecho realidad». Así describe Adrián Quiñones su experiencia durante los pasados meses dentro del ‘Proyecto Zarza’, que le llevó a intepretar un homenaje al gran compositor de zarzuela Francisco Alonso en varias fechas sobre las tablas del mítico Teatro de la Zarzuela. Para el joven cantante y director escénico cartagenero, en cuya cabeza suenan melodías populares de la lírica española hasta dormido, esta ha sido la cristalización de un sueño que comenzó casi por casualidad y ha terminado convirtiéndose en su gran pasión.

¿Cómo ha sido esa experiencia del ‘Proyecto Zarza’?

Ha sido muy gratificante. Trabajar en el Teatro de la Zarzuela conlleva un cúmulo de emociones y sensaciones ligadas a un trabajo bien realizado. Vivir esto es un auténtico lujo, porque trabajar con un equipo tan sumamente profesional y preparado da un resultado excelente. En este proyecto se aprende a trabajar en equipo: somos 18 integrantes (cada uno de una punta de la península) y lo que más me ha impresionado es la unión que hemos tenido tanto encima como debajo de las tablas. Eso se ha notado en el espectáculo. Cada una de las horas dedicadas a este gran proyecto han estado cargadas de ilusión, compañerismo y amor.

En muchas ocasiones ha declarado su amor por la zarzuela y el teatro lírico, ¿qué signica para usted haber pisado las tablas del Teatro de la Zarzuela?

Ha sido el mayor sueño artístico hecho realidad. Recuerdo que, en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, mis compañeros soñaban con irse a Madrid y hacer castings para entrar en un gran musical. Yo soñaba con los grandes escenarios de teatro lírico: Zarzuela, el Real, Liceu, la Maestranza... Esa meta me hacía seguir estudiando para mejorar. Cuando te desvelas a altas horas de la madrugada y no sabes por qué, y comienza a rondar en tu cabeza una musiquilla que no sabes de dónde viene y que resulta ser el pasacalles de Agua, azucarillos y aguardiente, es porque la lírica es tu vida.

¿De dónde le viene esa pasión?

Una profesora de canto de la ESAD me comentó que necesitaban a alguien para ayudar a los utilleros y maquinistas de una compañía de zarzuela. Vamos, mover escenografía. No tenía nada mejor que hacer y acepté, apenas me había subido a un escenario. Entre camerinos y bastidores veía a los solistas, músicos, actores, bailarines... Creo que eso fue lo que me cautivó para siempre. Nunca sabré por qué dije que sí a aquella proposición, pero desde luego que fue la mejor carga y descarga de escenografía que hice nunca.

El proyecto del que formó parte en ese Teatro de la Zarzuela es Yo te querré, un homenaje al compositor Francisco Alonso. Hábleme de este autor.

El maestro Alonso fue un hombre muy adelantado, musicalmente, a su época. En sus obras se notan los ritmos tan variados y con tempo vivo que traía de América. Si escuchamos a Mozart y nos emociona, ¿por qué no lo va a hacer Alonso? Es la prueba de que la música lírica española nunca pasa de moda porque la llevamos en el ADN. Escribió música que cantaban nuestros abuelos cuando iban a la verbena, me parece un acto de visibilidad y puesta en valor de nuestro patrimonio musical.

Tras haberla representado en Madrid, ¿el ‘Proyecto Zarza’ girará por más escenarios de España?

No sabemos a dónde nos llevará este proyecto, pero estoy seguro de que el Zarza siempre abre grandes puertas. Lo que sí sé es que me he llevado unos maravillosos compañeros y artistas que me han dejado una gran huella y ojalá pronto el destino nos haga coincidir.

Parece que los jóvenes, cada vez más, se están interesando por la música y la cultura tradicional. ¿Diría que está asegurada la pervivencia del género lírico?

Sería mucho más fácil si desde las comunidades autónomas apoyaran proyectos de género lírico enfocado a los nuevos públicos, desde el Inaem lo están haciendo. Sabemos que la cultura no funciona del modo acción-reacción, sino que necesita tiempo. Apostando por estos proyectos enfocados a jóvenes y adolescentes durante años, estoy seguro que no solo tendremos público, sino que el patrimonio lírico-musical incrementará. Todo lo que tienen que hacer es plantar la semilla e ir regando la maceta. Con el paso de los años, el tallo irá creciendo y, a larga, comeremos buenos frutos. En el Teatro de la Zarzuela ha disminuido la media de edad del público asistente.

Viendo su formación y trayectoria, ha trabajado duro para conseguir llegar donde está. ¿El camino del arista es cada vez más difícil?

Siempre digo que nadie dijo que esto fuera fácil. «Un artista nace y muere, y lo que pase en medio es completamente circunstancial». Esta es una frase de una amiga que lleva mucha razón. Conozco a compañeros que están cantando en el Liceo un sábado y el lunes están en el paro. Nuestro trabajo es muy fluctuante. La reforma del Estatuto del Artista ha ayudado, pero el foco no está en qué hacer cuando el artista deja de trabajar, sino en crear líneas para que el artista siempre esté en un motor continuo.

Es un profesional muy joven abriéndose camino en un mundo que a veces se asocia a lo anticuado, a lo cerrado y poco accesible. ¿Está cambiando?

Por suerte está cambiando muy poco a poco, pero es una lástima que solo en ciertas ciudades. Si desde todos los puntos del país se fomentase, todo cambiaría de forma simultánea. Facilitar, programar e incentivar en la escuela el teatro lírico ayudaría a acercar este género a nuevas generaciones.

Anteriormente ha contado que fue un niño hiperactivo que se apuntaba a todas las actividades extraescolares. Da la sensación de que, en la actualidad, sigue siendo una persona inquieta que compagina muchos proyectos. ¿Cómo lo hace?

Este es mi trabajo, me dedico en exclusiva al sector: soy artista y cobro por ello. No quiero parecer arrogante, sino dejar claro que mi trabajo es únicamente este. Vivo pegado a un calendario porque hay que tener una buena organización para cuadrarlo todo. Porque hay que vivir de muchos pequeños proyectos, hay muy pocas compañías o productoras que puedan pedir una exclusividad artística. Aun así, es tan importante saber decir que sí a un proyecto como saber decir que no. No hablo por lo económico, sino porque debemos conocernos y saber qué podemos hacer y qué no. Lo he aprendido con el tiempo. No todos valemos para todo, y no es ningún drama.

Además de actor, es director escénico y cantante lírico-cómico, ¿cómo es alternar entre roles en el mundo del teatro?

En este mundo, hay que aprovechar las cualidades que posee al artista. Otra cosa muy distinta es diferenciar entre lo que nos gusta y lo que desarrollamos. Por ejemplo, a mí me apasiona el vestuario escénico, pero jamás podré ser figurinista porque se me da fatal. La plástica nunca ha sido lo mío, por tanto, zapatero a tus zapatos. Alterno estas tres variantes porque es donde me siento cómodo.

¿Qué planes y proyectos hay en su futuro?

Hablar de futuro para nosotros puede ser no responderte... [Risas]. Muy pronto tendré la suerte de dirigir escénicamente, por primera vez, una obra de Falla, El Amor Brujo, con la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena. En mayo viajo a Valladolid para cantar en un concierto con la AZVA [Amigos de la Zarzuela de Valladolid]. Además, tenemos varias fechas con una versión lírica familiar de La Flauta Mágica en el mes de mayo, y en septiembre dirigiré dos de los actos de las Fiestas de Carthagineses y Romanos: Las Bodas de Aníbal e Himilce y El Oráculo de la Diosa Tanit. Por ahora, es todo lo que puedo contar.