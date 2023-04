Los legendarios Dr. Feelgood visitan España este mes de abril y Murcia será la primera parada del cuarteto británico. Los de Canvey Island, Essex, con más de cincuenta años de trayectoria, ofrecerán un total de diez fechas en nuestro país, pero será el escenario de la sala Garaje Beat Club el primero en recibirles a partir de las 21.00 horas de mañana. Las entradas ya están a la venta a 18 y 22 euros, en función de si se compran de manera anticipada o en la taquilla del local.

Dr. Feelgood fue fundado a principios de los setenta por el fallecido Lee Brilleaux, voz y armónica, y el espasmódico guitarrista Wilko Johnson, célebre por tocar sin púa. Con John B. Sparks al bajo y The Big Figure (John Martin) a la batería, la banda adoptó el nombre con el que se conoce a los facultativos/camellos que prescriben medicamentos ilegalmente (y que da título a una canción de Johnny Kidd & The Pirates y a otra de Willie Perryman popularizada por Aretha Franklin), y sin comerlo ni beberlo, contribuyó decisivamente a consolidar el pub rock de distancias cortas, en contraposición al stadium rock que centraba las portadas de la época.

De hecho, cuando aparecieron en escena, Dr. Feelgood se convirtieron en el el hype londinense del momento. Eran el prototipo de grupo de directo, basado en las claves básicas del rock and roll y el R&B más áspero, con modelos como Chuck Berry, Bo Diddley, Muddy Waters o los primeros Rolling Stones. Fueron de los primeros grupos en reaccionar contra el glam y el rock progresivo, y para el punk supusieron una inspiración inicial: «Fue la violencia de nuestra actuación y la mirada desafiante lo que les llegó. No tenían ni el conocimiento, ni la técnica, pero tenían la actitud», según Wilko Johnson.

Tras sus dos primeros discos, Down by the Jetty y Malpractice (ambos de 1975), que ya obtuvieron cierto éxito, llegó el esperado álbum en directo Stupidity (1976), un triunfo contundente en el Reino Unido; la demostración de que en vivo Dr. Feelgood rendían mucho mejor que en un estudio. Singles como Roxette, Back in the night, Milk and alcohol o Down at the doctors les supuso su primer disco de oro y el reconocimiento mundial. Sin embargo, el último disco del grupo original llegó no mucho después, en 1977: fue Sneakin’ suspicion, que alcanzó el número 10 en las listas inglesas.

La salida de Wilko Johnson (ay, los egos) llevó a la separación del grupo (el abuso de drogas legales e ilegales también tuvo que ver). Pero Brilleaux, que murió en 1994, retuvo el nombre a falta del imprescindible guitarrista –también fallecido en noviembre pasado– y la banda ha seguido adelante con multitud de variantes en su formación. Actualmente, Dr. Feelgood son Kevin Morris a la batería, Phil Mitchell al bajo, Gordon Russell a la guitarra y el carismático vocalista y armonicista Robert Kane, ex The Animals, como frontman. Ellos serán los que defiendan este legado en GBC.