El Jazz San Javier ya tiene lista su estelar convocatoria para el próximo mes de julio. Su director, David Martínez, ya presentó el mes pasado algunos de los nombres sobre los que pivotará la vigésimo quinta edición del festival, caso del brasileño Djavan, que inaugurará el programa el 30 de junio; el trombonista norteamericano Steve Turre, que visitará el Parque Almansa el día 15, y de la joven vocalista Samara Joy, la nueva gran sensación del género (fenómeno ampliamente reconocido en los últimos Premios Grammy). A ella se ha reservado la noche del 21.

También se enunciaron en el Museo de San Javier los nombres de Andy Platts, que este año visita la localidad al frente de Mama's Gun (1 de julio); de Chano Domínguez, viejo amigo del festival, que esta vez se presenta -el día 7- junto al dúo italiano Musica Nuda; de Ximo Tébar, que homenajeará al organista Joey DeFrancesco con The New Champs el 19, y de la veterana cantante Michele Hendricks y del trompetista Ronald Baker, que aunarán fuerzas sobre el escenario el día 20. Pero en total serán quince noches de música y más de una veintena de proyectos de máximo nivel, ya sea dentro del jazz más clásico, del blues o del soul (o de la vanguardia más inclasificable).

Así, por ejemplo, Mama's Gun compartirán cartel con el prestigioso pianista cubano Alfredo Rodríguez, hijo del popular cantante, actor y presentador de televisión Alfredito. Avalado por Quincy Jones -que cayó rendido ante su arte en el Festival de Jazz de Montreux en 2007-, sigue, como no podía ser de otro modo, la tradición de la música cubana más elegante y sugerente. También tendrán 'vecinos' en el backstage Chano Domínguez y Musica Nuda, el sexteto de Steve Turre y Samara Joy. Los primeros disfrutarán de la compañía de un icono del blues moderno como Joe Louis Walker, uno de los favoritos de la organización (y que no visitaba San Javier desde el año 2015), mientras que los segundos tendrán la oportunidad de departir con otros dos guitarristas espectaculares: nuestro Santiago Campillo y Buddy Whittington, que volverán a pisar de nuevo juntos las tablas del 'Auditorio de los Sueños' para interpretar composiciones de lso grandes maestros del blues. Por último, abrirá para Samara Joy el danés Niels Lan Doky, maestro del jazz nórdico, del que se ha dicho que es "el más convincente discípulo de Bill Evans", nada menos.

Por su parte, el valenciano Ximo Tébar tendrá una noche ajetreada el día 19, ya que no solo actuará junto a Pat Bianchi y Byron Landham (The New Champs), que además contará con el saxofonista Josvi Muñoz como invitado especial, sino que además presentará en San Javier otro de sus múltiples proyectos. Se trata del que le une al también guitarrista y cantante brasileño Gladston Galliza, que ya estuvo en San Javier de la mano del ciclo 'Músicas del Alma' junto a Antonio Serrano. Ahora, Ximo y él cruzan el aroma mediterráneo con el de las músicas brasileñas en una propuesta de gran calidad que comparten con el pianista Will Martz, el bajo Juan San Martín, el batería Valentín Iturat y, de nuevo, Josvi Muñoz.

El programa del Jazz San Javier 2023 cuenta, además, con otros dos programas dobles; éstos, 100% inéditos hasta hace unas horas. El primero, previsto para el 8 de julio, es el que compartirán el cuarteto de Antonio Serrano y Dianne Reeves. El primero, de sobra conocido por el público del festival -estuvo junto al argentino Luis Salinas en la primera edición-, es un armonicista muy requerido; maestro incontestable de su instrumento en el campo del jazz, del blues, del flamenco, del tango e, incluso, de la música clásica. Es junto a Olivier Ker Ourio y Grégoire Maret uno de los tres más grandes virtuosos de la armónica cromática de Europa. En cuanto a Reeves, poco que decir: cinco veces ganadora del Grammy, nombrada 'Maestra del Jazz' por el National Endowment for the Arts -el más alto honor que Estados Unidos otorga a los artistas del género- y premio del Jazz San Javier en 2015, es una leyenda a la altura de Sarah Vaughan, Betty Carter y Shirley Horn. Será la cuarta vez que actúe en el Parque Almansa, y para la organización sigue siendo un inmenso "placer".

La última sesión conjunta estará abierta por Roxane Arnal & Baptiste Bailly, un proyecto de blues folk que ha alcanzado su máximo esplendor con Elior (2022), su último trabajo, y el que presentarán en su visita a localidad ribereña. Y, para cerrar la que será la penúltima jornada del festival (día 22 de julio), una banda que es referencia internacional en este terreno (y en el del rock clásico): The Waterboys, que ya inauguraron la edición de 2019 con la presntación de Where the action is y que ahora harán lo propio -como siempre, con Mike Scott a la cabeza- con All Souls Hill (2022).

Otros artistas

Siguiendo la estela del blues -aunque con clara tendencia al soul-, The Anthony Paule Soul Orchestra será la encargada de cerrar el festival el día 23. Liderados, obviamente, por el guitarrista Anthony Paule -y con dos de los mejores cantantes de soul de Estados Unidos, Terrie Odabi y Theo Huff como invitados-, han sido elegidos por Van Morrison como banda de acompañamiento para su próxima gira americana, pero antes visitarán España por primera vez para ofrecer en San Javier un show que está llamado a convertirse en "uno de los conciertos más espectaculares" de la historia del Jazz San Javier.

Otro concierto especial será el que ofrezca el cuarteto del saxofonista norteamericano Scott Hamilton, considerado como una de las figuras más destacadas del neo-tradicionalismo. Pero es que, además, le acompañarán el pianista catalán Ignasi Terraza, punta de lanza del género en nuestro país, y la andaluza Pepa Niebla, la gran revelación del jazz vocal patrio (además de Ignasi González al contrabajo y Jou Kraus a la batería). Así que ya solo por la nómina de artistas dispuesta para este concierto, la del 5 de julio es una de las actuaciones más destacadas de esta edición, pero es que, además, será también la primera en la historia del Jazz San Javier que tenga lugar en el Nuevo Teatro del Parque Almansa, recién inaugurado.

Dos conciertos más completan la programación principal: los del 12 y 14 de julio. El primero estará protagonizado por el italiano Paolo Fresu, virtuoso de la trompeta y el fliscorno, uno de los músicos más respetados del jazz del viejo continente, con más de 350 discos grabados (ochenta de ellos como líder). Además, para la ocasión, se ha logrado reunir a una de sus formaciones más destacadas -junto con el trío Mare Nostrum-: el quinteto que encabeza y que comparte con Tino Tracanna (saxos), Roberto Cipelli (piano), Attilio Zanchi (contrabajo) y Ettore Fioravanti (batería). Llevaban años sin juntarse sobre un escenario. Y el del 14 traerá de nuevo a otro viejo conocido, al violonchelista francés Matthieu Saglio, que en 2021 grabó -y publicó en formado CD- su actuación en San Javier. Esta vez presentará su último disco, Voices, grabado junto a su habitual cuarteto y con cinco invitados de lujo: la prestigiosa cantante egipciabritánica Natacha Atlas, la gran vocalista catalana Anna Colom y su hermano, Camille Saglio; además del guitarrista José 'El Piru' y el trompetista Roqui Albero. Todos ellos estarán en el Parque Almansa.

Conciertos paralelos

También se han anunciado -en una rueda de prensa celebrada, precisamente, en el que en unas cuantas semanas será el escenario principal del festival- los tradicionales conciertos de calle del Jazz San Javier, que volverá a llevar la música en directo a la Plaza de España, al Puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor y la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera, en ese orden. La primera de las actuaciones correrá a cargo de la formación murciano Zoot Suiters, considerada ya como una de las mejores de España en términos de swing, "una fábrica de alegría, optimismo y buena música que integra en su repertorio grandes clásicos del género y magníficas versiones del pop". La segunda será cosa de Gisele Jackson, gran voz del soul blues, reconocida internacionalmente con el tema Love commandments y la encargada de cantar en la toma de posesión del presidente Bill Clinton. Le acompañarán en La Manga The Shu Shu's; es decir: David Wilkinson a la guitarra, Abel Boquera al Hammond y Caspar St. Charles a la batería. Y el último, el de Santiago de la Ribera, es el de Michele Hendricks y Ronald Baker, buena muestra de que las propuestas que el festival saca a la calle no son de menor nivel que las de pago.