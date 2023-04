La compañía murciana Doble K Teatro sube esta tarde a las tablas del Auditorio Municipal de Calasparra su particular montaje de una obra esencial dentro del repertorio español contemporáneo: ¡Ay, Carmela!, del dramaturgo valenciano José Sanchis Sinisterra, Premio Nacional en 1990 y Premio Max de Honor en 2018. Para ello, el grupo teatral dirigido por Alfredo Zamora contará, además de con una de sus intérpretes habituales, Inmaculada Rufete, con Nico Andreo, en el papel de Paulino, que regresa a la compañía para este proyecto. Estrenada este mismo mes con escrupuloso respeto al texto original, esta pieza centra el foco en los años de la guerra civil, pero en cómo la vivieron precisamente quienes viven de y habitan el mundo de las artes escénicas. Se trata, pues, de una obra de teatro frente a la guerra, «frente a todas las guerras»; un trabajo comprometido, profundamente antibelicista, pero también de una función cargada de ternura, emoción y extremadamente divertida. La cita es a las 20.30 horas.

Traen a Calasparra todo un clásico del teatro español. ¿Cómo y por qué deciden traer de nuevo a escena esta obra, Alfredo?

Mira, yo es que he estado enamorado toda la vida de este texto, desde que se estrenó en el año 1986. Hablamos de una pieza que fue toda una revolución para el teatro español contemporáneo. Primero por sus innegables cualidades dramatúrgicas, y, después, por ser un obra profundamente antibelicista. Porque, si bien no habla exactamente de la guerra de civil, sino, más bien, sobre el teatro durante los años de la contienda, obviamente el contexto no pasa desapercibido. Y también hay que tener en cuenta los años en los que se estrena, un tiempo en el que el fantasma de la guerra sigue todavía muy presente. Y, bueno, ahora, con todo lo que está pasando en Ucrania, creíamos que era el momento idóneo para alzar la voz de nuevo, para volver a gritar desde un escenario contra la guerra.

Como director, ¿con qué impronta ha querido marcar este montaje?

En lo referente al texto, he querido respetar el original de Sanchis Sinisterra; siento una profunda admiración por él y por los personajes que creó para esta obra. Pero estéticamente sí que he querido darle una vueltecita, trabajando sobre la imagen que tenemos como sociedad en 2023 de lo que fue la guerra civil. Porque la memoria colectiva en torno a la contienda es en blanco y negro –sobre todo por las imágenes que nos llegan–, así que hemos querido trabajar una estética de grises, tanto en lo referente al vestuario como en cuanto a los audiovisuales y la escenografía. Seguramente por ahí venga nuestra mayor aportación a la obra.

Y en lo interpretativo, cuenta con dos actores consolidados de la compañía como Inmaculada Rufete y Nico Andreo.

Ha sido un placer absoluto trabajar con ellos, como siempre. Son dos actores de gran talento, de gran generosidad en el esfuerzo. Inmaculada es una fija para Doble K Teatro: sobre sus espaldas han recaído normalmente los grandes personajes femeninos que ha llevado a escena esta compañía a lo largo de su trayectoria, y es se trata de una actriz de otra naturaleza, con mucha fuerza en escena, con verdad y con calidad. Y, por otro lado, Nico regresa a la compañía para este proyecto. Estuvo con nosotros en 2007, cuando hicimos Mucho ruido y pocas nueces –el hacía de Benedicto–, y es un placer recibirlo de nuevo en la que es su casa. Además, es un actor de gran talento.

Centrándonos en Inmaculada..., cuando una actriz se mete en la piel de Carmela, es un papel que le acompaña toda su vida.

Sí. Es que es uno de los grandes personajes del teatro contemporáneo español; de los femeninos, quizá el más importante junto a Yerma y Nerea. Y, claro, cuando pasa por tu vida se queda para siempre. Además, esta tan bien escrito y tiene tan buen ritmo que no solo lo notan enseguida las actrices, sino también el público. Es un personaje que se te pega en la piel para toda tu carrera.

¡Ay, Carmela!, como decía, no recrea lo que fue la guerra en sí, sino que se centra en mostrar cómo fueron aquellos años para los actores de teatro, que iban de pueblo en pueblo luchando por su profesión y por sobrevivir.

Eran unos supervivientes, sí; se adaptaban a todo tipo de adversidades. El gran espejo en el que he querido mirarme mucho e inspirarme es en el Fernando Fernán Gómez del Viaje a ninguna parte, en esos cómicos del camino que protagonizaron la obra. Y esta función es, en cierto modo, un gran homenaje a todos ellos; un canto por los desarraigados, por aquellos que no tienen patria, sino que se tienen que acomodar a la que les ponen delante en cada momento. Pero, como te decía, también entiendo que es una obra profundamente antibelicista y que no deja de ser un homenaje a todas las víctimas de la guerra; pero no de la nuestra, sino de cualquier guerra. Hablamos de la cultura y el teatro frente a la barbarie.

Y, como telón de fondo, la historia de Belchite, una población aragonesa que fue tan duramente golpeada por la guerra que tuvo que ser reconstruida de nuevo.

Belchite es la bandera del recuerdo de la barbarie de la Guerra Civil. Es una llamada de atención sobre lo que nunca debió pasar.

Este montaje de ¡Ay, Carmela!, que llega ahora a Calasparra, se estrenó hace apenas unos días. ¿Qué tal la acogida?

Fantástica. Un estreno siempre es estresante, pero fue arrancar la función y quedarnos tranquilos: el público nos llevó en volandas. Así que ahora mismo estamos muy contentos y seguros de nuestro trabajo, y deseosos de ofrecérsela a la gente de Calasparra, que es como ofrecérsela a unos amigos. Además, con el equipo de lujo que tenemos es imposible que nada salga mal: contamos con Jesús Palazón en iluminación, con Jesús Ropero, con Juan Vicente Pérez Garrrigós, con Twin Freaks Studio en los audiovisuales...

Ya se está planificando la temporada de teatro, ¿cómo van de agenda en Doble K?

Pues estamos expectantes. La gira que nos llevará a Lorca, Santomera, Ceutí, Torre Pacheco y La Romera, pero terminamos el 13 de mayo porque se acercan las elecciones y eso siempre abre un gran interrogante. Pero bueno, después de las elecciones retomaremos el camino.