La próxima semana, el domingo, se celebra el Día Internacional del Libro (23 de abril), y, como es habitual, son muchas las instituciones que han preparado una programación especial para este día (y los precedentes). Porque cada vez es más común que el festejo se dilate durante toda la semana, y ese va a ser, un año más, el proceder de uno de nuestros centros de referencia en este ámbito: la Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), que este lunes inicia con los escritores Paco López Mengual y Marta Zafrilla su particular festejo de las letras.

En concreto, el prolífico autor molinense y la premiada escritora murciana –especializada, esta última, en literatura infanil y juvenil–, protagonizarán junto a Aurora Gil Bohórquez, maestra y coordinadora de diversos clubes de lectura, una nueva sesión del ciclo ‘10’ BRMU’. Coordinado por la periodista María José Moreno, consiste en otorgar a cada uno de sus invitados diez minutos para contestar a una pregunta, que en este caso es: ‘¿Qué es la literatura para mí?’. En encuentro, abierto al público, está previsto para las 19.30 horas, mientras que a las 18.00 horas del martes visitará la biblioteca Nerea Blanco, autora de obras de divulgación filosófica y artífice de la plataforma Filosofers, con portal web y redes sociales, donde habla de esta compleja materia de forma amena y accesible para todos los públicos. Su ponencia lleva por título ‘Filosofía o barbarie’.

Por otro lado, el miércoles el centro presentará una nueva propuesta: ‘La BRMU se echa al monte’, un ciclo dirigido a analizar el mundo rural desde una perspectiva literaria. Esta primera sesión, programada para las 19:30 horas, contará con Santiago Lorenzo, autor de Los asquerosos, una de las obras más exitosas de la literatura española contemporánea, y de la reciente Tostonazo. El acto será conducido por Adela Martínez-Cachá, ingeniera agrónoma y exconsejera de Agricultura, que mantiene un estrecho vínculo con el mundo agro de la Región. Y el jueves, otro estreno: el de ‘Habitaciones propias’. Este proyecto, cuyo título se hace eco del célebre ensayo de Virginia Woolf, consiste en una serie de vídeos de creadores de la Región en los que muestran su lugar de trabajo, su biblioteca personal y los lugares que les sirven de inspiración. Estos vídeos, de corta duración, estarán disponibles en la página web de la biblioteca. El protagonista de la primera entrega será Manuel Moyano.

Ese mismo día (20 de abril), Gelen Geleton, especialista en fanzines y talleres autogestionados, inaugurará una muestra sobre su archivo DIY (Do It Yourself) en la fanzinoteca de la BRMU. Y, a continuación, se celebrará una mesa redonda que contará con la participación de los promotores del mercadillo de autoedición Zorroclocos i Lobos, Rata Satán y Nasty Franky, así como con la de la experta en gastronomía murciana Amor González. Y, paralelamente, en el lateral arbolado del edificio de la biblioteca, la asociación Murcia en Bici desarrollará un taller al que podrá asistir cualquier persona que quiera una puesta a punto gratuita de su bicicleta o aprender cómo mantenerla en buen estado. Además, al finalizar la actividad, partirá desde la BRMU una ruta por el centro de la ciudad.

Por último, el viernes, 21 de abril, un cuarteto de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, formado por dos violines, viola y violonchelo, interpretará en el centro unas piezas musicales con resonancias literarias, tales como el arreglo para cuarteto de Romeo y Julieta de S. Prokofiev, y un cuarteto de Schubert basado en el poema La Muerte y la Doncella, de M. Claudius. En definitiva, un programa con propuestas para todos los gustos y con un único fin: fomentar la lectura y el disfrute de espacios públicos como la BRMU aprovechando una fecha tan señalada como la del 23 de abril.