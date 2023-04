Un tándem mágico cierra esta noche los ‘Conciertos de Primavera’. Los Estanques y Anni B Sweet unieron fuerzas el pasado año para sacar su primer disco conjunto, Burbuja cómoda y elefante inesperado (2022), un título tan sugerente como lo son los diferentes cortes que componen el elepé. Iñigo Bregel, frontman de la banda madrileña, y la talentosa artista malegueña fueron los encargados de gestar las trece canciones en las que se ha materializado este estelar proyecto, mientras que Germán Herrero, Daniel Pozo y Andrea Conti –guitarra, bajo y batería de Los Estanques– se ocuparon de asistir el parto. Y, desde entonces -y hace ya casi un año de aquello, de su publicación, en el pasado mes de mayo-, el supergrupo al completo viaja por la península abriente este nuevo universo en espacios como el Teatro Circo de Murcia, que les recibirá a partir de las nueve desprovisto de patio de butacas, para inaugurar sin limitaciones el último fin de semana de fiestas.

Aunque, para ser sinceros, Anni B Sweet y Los Estanques no aparecerán sobre las tablas del TCM hasta bien entrada la noche. Y es que antes quien tomará el escenario será el cartagenero Fernando Rubio, músico veterano y de intachable trayectoria que tiene nuevo álbum recién salido del horno, 20th Century (2023). Ampliamente avalado por la crítica, el tercer álbum en ‘solitario’ del consagrado bluesman muestra su faceta más delicada, tierna e incluso introvertida. Pero ahí estarán The Inner Demons, su banda de acompañamiento, para dar empaque a la propuesta.