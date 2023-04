Fernando Sánchez Dragó, de 86 años, ha fallecido este lunes. Se despide así a un escritor que se ha convertido en numerosas ocasiones en protagonista de las redes. El 25 de mayo de 2020, durante el confinamiento por el coronavirus, causó un revuelo mayúsculo en una entrevista en la que presumía de lo satisfecho que está con su vida sexual y de lo bien que se lo hace pasar a su novia, recoge vozpopuli.com.

La última pareja conocida de forma oficial, es una periodista llamada Emma Nogueiro, de 28 años, 57 años más joven que él, con la que comenzó una relación en el año 2017.

El escritor fue entrevistado en canal de podcast 'Lo que tú digas', presentado por Álex Fidalgo, donde comenzó relatando: "Yo he hecho un poco de todo, con la edad que tengo, imagínate, me ha dado tiempo a hacer de todo. Hay algunas cosas que no he hecho, por ejemplo, la famosa lluvia dorada no la he practicado nunca, ni tampoco me ha atraído nunca especialmente pero entiendo que a otras personas le atraiga".

Después desveló cuáles son sus gustos sexuales: "Otros jugueteos de sadismo, de masoquismo, siempre prudentes, siempre respetuosos, siempre con sentido común y con ciertos límites, por supuesto que los he practicado".

El presentador quiso saber qué tal había sido la experiencia, a lo que Dragó respondió: "Gozosos. Para mí el sexo siempre ha sido gozoso excepto en esa ocasión...", señaló sin que se le escuche bien el final de la frase.

Me he acostado, doña Irene, con muchas mujeres de las llamadas decentes y ninguna, jamás, me ha pedido que me pusiera un condón. Que eyaculara fuera, sí, y lo he hecho. Eso se llama respeto. Déjelas y déjenos en paz. Métase en sus asuntos y no en nuestras alcobas. Buenos días. https://t.co/iq5GcBG2Xa — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) 14 de julio de 2021

Ález insistió entonces: "¿Pero esa ha sido la única ocasión en tu vida en la que el sexo no fue gozoso, no creo?".

"Hombre, ha habido momentos mejores y peores. Los mejores han sido los últimos siete u ocho años", confesó para después añadir la parte que está siendo más comentada en las redes sociales. "Te doy mi palabra de honor, y una vez más me van a poner a parir y se me van a comer, y una vez más me remito al testimonio ajeno que yo, por ejemplo, con mi novia actual llega a tener 18, 20 o 22 orgasmos en una sesión de sexo", presumió el escritor.

Te puede interesar: Cultura Las mejores imágenes de la carrera de Fernando Sánchez Dragó

Antes de Emma, el escritor estuvo casado con la japonesa Naoko, madre de su hijo más pequeño, en cuyo parto él ejerció como matrona.

Amén de novias y amantes que han desfilado por las páginas de sus libros, no sin su cuota de polémica, el escritor se casó por primera vez con Elvira, en un enlace de lo más peculiar. "Cometí el disparate de casarme en la cárcel", confesaba. Tras aquel fallido matrimonio, ambos se separaron, algo que "en España, era como ser un leproso". Más adelante, conocería en Italia a su segunda esposa, Caterina, a la que considera "muy importante" en su vida y con la que tuvo a su hija Ayanta, que llegó a ser finalista del Planeta.