No conozco un artista de nuestra Región con un estudio tan grande, luminoso, ordenado y limpio como el de Manuel Pérez López en el Polígono Industrial de Ceutí. Dos pisos repletos de cientos de obras de pequeño, mediano y gran formato, con diversas salas de trabajo, de exposición y de almacenaje perfectamente distribuidas, ante las que uno está a punto de caer rendido de un fuerte ataque del síndrome de Stendhal. El continente impresiona, pero el contenido, sus cuadros, atrapan en su colorido infinito, llamándonos a adentrarnos en unos bosques irresistibles, llenos de árboles mágicos o gatos fantásticos. Viste de negro, sombrero incluido, y da la impresión de ser un tipo tímido, pero por dentro está, como su obra, lleno de vitalidad, color y buen rollo. Se controla, quizás como autodefensa, pero cuando da rienda suelta a su sonrisa te das cuenta que tiene un corazón transparente. Es uno de los grandes artistas plásticos murcianos, tiene una envidiable capacidad de trabajo y unos cuantos miles de cuadros a sus espaldas, controlando el proceso desde el principio, fabricándose los bastidores de lienzo, madera o papel, para lo que tiene varias salas en su taller con la maquinaria precisa.

Acaba de terminar una exposición en LaLuz, una nueva sala promovida por Carlos Salas en la calle Correos de Murcia, y estos días expone Incidencias humanas, una muestra muy recomendable en la Sala Domus del Pórtico de Cartagena, en la que, sin perder su característica pintura colorista y optimista, hace una crítica de la huella del hombre en la naturaleza: «La naturaleza es, quizás, el tema que más me preocupa en la vida, y eso se refleja en mi obra. Durante años me ha gustado adentrarme en los bosques, cercanos o lejanos, ir con mi hijo, viajar a lugares exóticos… y todo eso lo he pasado por el tamiz de mi mirada personal. Uso, como base, la memoria y también la fotografía, pero siempre como un recurso, reinterpretándola, nunca copiándola, porque la fotografía ya es un lenguaje en sí mismo, es arte que no necesita pasar por el pincel para serlo».

De su infancia me cuenta que su padre dibujaba y que su madre era fuerte, activa y visceral: «Al final de todo, somos nuestros padres y nuestro entorno, aunque es cierto que hay que ‘matar’ a tus progenitores para ser uno mismo», y añade: «Estudié escultura en la Escuela de Arte de Murcia. Mi maestro era Dionisio Page, que me influyó muchísimo en la manera de entender la creación artística, así como el pintor Manuel Belzunce. De ambos he sacado el esfuerzo por el trabajo bien hecho, el sufrimiento si no me salen las cosas bien, tal vez esta obsesión por darlo todo. La verdad es que no he hecho escultura después, ni siquiera pasé a recoger el título, pero no he parado de trabajar. Nunca olvido lo que me dijo Belzunce: «Un pintor, cuando pasa hambre, come pintura», y yo como pintura todos los días, tengo un hambre insaciable y procuro darme por entero, me exijo al máximo y procuro mejorar y avanzar. Mis defectos de antes son mis virtudes actuales», y me cuenta que tiene claro que los cuadros están vivos y que, como las personas, cambian con el tiempo y a veces hasta necesitan ser corregidos o reseteados, pintando encima. «Pero siempre aprovecho las virtudes de un cuadro pintado con anterioridad, no lo tapo, sino que lo aprovecho, dejando partes que se entrevean, latentes. Mi pintura tiene entrañas, substratos, transparencias, bases, veladuras, capas… Para que te atrape una obra, la pintura tiene que mostrar el interior, el proceso, tiene que tener cortinas que no sean opacas… La obra de arte la tiene que terminar el espectador, con su mirada y su reinterpretación. Eso ya lo aprendí yo de Velázquez». Y se pone trascendente: «La vida no termina cuando uno muere, volvemos al todo, y a un cuadro le pasa igual: no acaba cuando dejan de pintarlo, siempre sigue vivo, con muchas lecturas».

Manuel Pérez no barniza sus cuadros: «No me gusta el brillo, ni siquiera la obsesión glamurosa por él que hay en nuestra sociedad. El acrílico es más desagradecido que el óleo, menos brillante, pero me permite trabajarlo, intentar domarlo poco a poco.» Me cuenta que le gusta el arte africano, Picasso, Matisse, Warhol, la Bauhaus, el minimalismo, el arte publicitario, la fotografía, el arte religioso, medieval, la escultura… «Tengo unos gustos amplios y una mentalidad muy abierta. No soy religioso pero me gusta, por ejemplo, la Procesión del Silencio, las luces de las velas entre las sombras… es verdaderamente sublime, tiene magia, me conmueve y conecto con la eterna reflexión sobre la vida y la muerte. Son cosas que intento llevar a mi obra. Un artista no puede ser ajeno a la cultura como no puede ser ajeno a la vida que lo rodea ni a la actualidad».

La conversación, que disfruto, nos lleva por caminos diversos y, a la vez, profundos, casi íntimos: «Cada artista tiene sus códigos, pero tiene que decirse a sí mismo que si lo que haces no te sale de dentro, no es una necesidad, no es arte, es un aburrimiento», y yo le confieso que si paseara por una aldea perdida del Himalaya y viera, de pronto, un cuadro suyo colgado en una casa, reconocería que era de Manuel Pérez aunque no fuese firmado. Él me enseña, como ejemplo, dos obras: «Llegar a tener un estilo es todo un camino, pero a veces, como en estas dos obras, uno intenta seguir buscando nuevos caminos no trillados, caminar por zonas sin pisar… No siempre se consigue, hay que estar siempre dispuesto a seguir aprendiendo», y añade: «Lo que no persigo es pintar una obra para adornar, sobre todo busco la verdad que conmueva. No me interesan las modas».

Manuel tiene un grandísimo currículum de exposiciones en España y en el extranjero, ha vivido y sigue exponiendo, por ejemplo, en Nueva York, pero me confiesa que «lo mejor, aún está por venir». «Mis mejores obras aún no las he pintado y me encuentro en un gran momento, creo que soy mejor persona y mejor artista que antes. Tengo claro que no me jubilaré nunca, que moriré pintando mientras escucho música o, como mínimo, viendo cine, que me apasiona. ¿Mis sueños? Una sociedad mejor, más igualitaria, con educación, salud y bienestar para todos». Así sea, maestro.