Un poder cegador es el nombre del último trabajo de la artista Laura Turpín. El proyecto de investigación de esta fotógrafa, que explora la fuerza y el poder interno manifestado en una alegoría de seres vivos, podrá visitarse en la Sala de Máquinas del Centro Párraga hasta el día 20 de este mes en horario de lunes a viernes de 9 a 21.

En el proyecto de investigación que conforma esta muestra, la artista visual Laura Turpín sitúa en la sala expositiva una serie fotográfica que explora la fuerza y el poder interno mediante una alegoría que emplea seres vivos y sus entornos.

Las imágenes desvelan una fuente de luz, la visibilización de un espectro valiente con un coraje arraigado, para dar pie a una narración simbólica encarnada por mujeres que forman una comunidad.

Este proyecto de arte contemporáneo investiga arquetipos y ritos, revisando referentes actuales dentro de la escena especulativa, destacando el uso de la luz para llevar a cabo su fin.

«Poderío, luz, potencia, presencia. Veo esto en mis amigas, en mi entorno, me nutro de ellas, me inspiro, me hago grande con su fuerza, veo su luz», esas son las palabras de la autora que acompañan las imágenes expuestas.

Laura Turpín es una artista multidisciplinar licenciada en Bellas Artes y formada en múltiples ámbitos del campo audiovisual. Desde hace dos años forma parte de Espacio Incógnita, un estudio artístico creado por un grupo de creadores locales abierto a la experimenciación y la transversalidad, gestionado por y para artistas, trabaja como gestora cultural.

Su investigación artística actual se basa en la exploración de la imagen a través de discursos generacionales y de lo simbólico. Laura Turpín busca una conexión y reflexión de la herencia cultural, empleando nuevos modos de habitar la tradición a través de medios generados por una representante de esta, produciendo así imaginarios de nuestra contemporaneidad.

La Sala de Máquinas, también conocida como Espacio 1 del Centro Párraga es el lugar reservado para el arte emergente, una primera plataforma de exhibición para las propuestas de jóvenes artistas para mostrar unos trabajos que, a pesar de su juventud, cuentan con la solidez necesaria para ser mostrados en un contexto institucional.

