Hace apenas unos días se estrenó Dramática, el segundo trabajo de estudio de María de Juan tras su estreno hace unos años con 24/7 (Son Buenos, 2020). En aquella primera toma de contacto, la artista hacía un recorrido por los sentimientos que recorren la mente a lo largo de un día. En esta ocasión, el viaje interno que cuenta comienza con la búsqueda del amor para terminar «con el empoderamiento del amor propio». Con una mezcla de elementos tan inusual como identitaria, la copla y el folclore se mezclan con sintetizadores, ambientes urbanos y un estilo cinematográfico para contar una historia que resuena en una generación con «muchas carencias emocionales» que busca su identidad en la reapropiación de sus raíces.

Este disco pone en contexto al oyente desde el principio, con esa locución de El alboroto, que indica que este trabajo va a transitar por caminos que ahondan en la música folclórica. ¿Ha buscado en sus raíces para este disco?

Me he criado con la música de mis tíos, los Cartageneros, Gregorio y Alfredo García Segura, que compusieron canciones para grandes artistas como Sara Montiel o Antonio Machín entre muchos otros, canciones como Un compromiso, Las cosas del querer, Gracias por venir de Lina Morgan, Envidia o Un Telegrama. Para crear este disco no solo he ahondado en mis raíces, si no en las raíces de todos, en nuestra música. A la vez, he querido darle mi perspectiva de mujer de 26 años en el 2023, adaptando esa copla y ese folclore a mi generación, fusionándola con la música y la palabra urbana.

Parece que estamos viviendo un boom de artistas muy jóvenes que fusionan elementos contemporáneos con otros populares. ¿A qué cree que se debe esta reapropiación de la música tradicional?

Dicen que de todos los grandes colapsos de la sociedad nace un movimiento cultural, y a raíz de el parón que todos hemos sufrido, después de 21 mudanzas en 26 años, me he dado cuenta de que el movimiento que va a salir a raíz de todo esto es el de reivindicar lo nuestro. Mi generación tiene muchas carencias emocionales y creo que conectar con nuestras raíces nos hace conectar también con nuestra identidad. Es el momento de conectar con esas raíces que siempre me ha dado miedo sentir, pasar del qué dirán y hacer lo que realmente siempre he querido hacer.

El disco se llama Dramática, un palabra con mucho peso y muchos significados. ¿Qué es para usted este concepto?

Dramática significa lo que quieras que signifique. Es teatro, es drama queen, es intensa, histérica, loca. Es empoderarse del drama de existir, del drama del amor y del sufrimiento. El drama siempre llega para derrumbar tus planes y tus paredes y, sobre todo, para enseñarte y recordarte que estás viva, a través del dolor o la pasión.

La otra palabra presente en este disco es ‘poder’. ¿Cómo se consigue ese poderío?

El poderío es como el duende de Lorca: si lo buscas, no lo encuentras. Pero ,sin lugar a dudas, si tiene que aparecer, va a aparecer a través del amor propio.

Esta contraposición de elementos contemporános y tradicionales está presente en todos los aspectos de esta nueva etapa, con especial intensidad en la imagen o en los videoclips de Vestida de encaje y Avilipinti. ¿Es este un disco conceptual?

Sí y no. Las coplas siempre formaban parte de películas, y en Dramática podemos decir que sí existe un hilo conductor, ya que todas las canciones forman parte de la misma película o del mismo drama, pero no fue premeditado y eso lo hace más mágico. Un drama que comienza con la búsqueda del amor, continúa con el camino, el proceso del trabajo interno e introspectivo, y finaliza con el empoderamiento del amor propio.

24/7 sí era un trabajo conceptual, sin lugar a dudas. Da la sensación de que compone siempre con una historia o un hilo conductor muy claro en mente, ¿es así?

Ojalá tenerlo a la hora de componer [Risas.], creo que soy una teatrera y, al final, no entiendo la música sin el teatro y sin contar historias. No tengo ningún proceso. Puedo decir que 24/7 lo compuse inspirándome en libros de poesía y Dramática lo he compuesto inspirándome en el cine y la televisión. Para mí, cada canción es un ser vivo y mi proceso de composición nunca se repite dos veces. Cada canción viene a mí de maneras muy distintas.

Para este nuevo disco ha buscado la producción de Lalo GV (Arde Bogotá, Ayoho), ¿cómo ha sido trabajar con él?

Trabajar con Lalo ha sido el proceso creativo más bello que he vivido nunca. Ambos hemos salido de nuestra zona de confort, ya que tenía muy claro que quería un productor urbano que no tuviera nada que ver con la copla. Hemos aprendido, creado un nuevo sonido juntos, reído y llorado. Lalo es un productor increíble y muy profesional, pero sobre todo es un ser de luz que me ha acompañado en este proceso a nivel emocional y me ha inspirado cuando más lo necesitaba, es muy importante la labor emocional de los profesionales en el arte.

Hablando de Arde Bogotá, esa no es la única conexión de este disco con los cartageneros. Siempre tuyo y Tatuajes cuentan con la voz de Antonio García para encarnar un antiguo amor. ¿Escribió esas canciones ya con él en mente?

Antonio siempre me ha inspirado mucho y siento con él una conexión muy mágica. Nuestra mánager le enseñó mis maquetas y le gustaron tanto que me insistió en que quería participar. Él y yo compusimos nuestros respectivos discos a la vez, compartimos mucho nuestros procesos creativos y, después de una llamada contándonos nuestros dramas, me sentí tan inspirada que escribí la letra de Tatuajes, a la que después mi amigo Nazario Guerrero le compuso la música y entre todos trabajamos en el sonido y la producción.

Como contaba, desde pequeña ha estado familiarizada con la copla y la canción tradicional. A la hora de enfrentarse a este disco, ¿eso ha hecho que sea más fácil, o le imponía mayor respeto?

Ambas son correctas. Ha sido muy natural para mí componer estas canciones, ya que esas melodías copleras vienen a mí casi por accidente en mi día a día, pero siempre me ha dado mucho miedo acercarme al folclore, porque te meten mucha caña cuando te saltas las normas. Pero yo creo que hay que estudiarlas y después hacerlas tuyas y saltártelas si lo sientes para que la música de raíz no quede en el olvido y evolucione.

Han pasado un par de años desde que publicó 24/7. ¿Cómo ha cambiado en este tiempo?

El mundo ha cambiado desde entonces y nos ha cambiado a todos.

A pesar de ser granadina de nacimiento, está afincada en Cartagena. Parece que la Región le ha acogido muy bien y sus raíces también están en este disco: en la gira de este disco llevará como músico a Alejandro Solano, ganador del Filón en el Cante de las Minas de 2019. ¿Qué tiene pensado para la puesta en escena de las canciones?

Estoy muy feliz viviendo en Cartagena, la ciudad de mis tíos abuelos, mi abuela, y mi padre es ahora mi ciudad. Cartagena está muy presente en Dramática, a veces hasta de manera literal, como en Qué poderío tendrá. Por cosas de la vida, he tenido que crear mi banda de cero en Cartagena en tiempo récord y ahora cuento con una banda 100% cartagenera en la que está Alejandro Solano, que es una estrella y encima un ser humano maravilloso con el que me río y conecto muchísimo, y también cuento con Cristina Sánchez y Juanito Rubio, que son otros dos músicos mágicos rebosantes de talento y poderío. Para el directo hemos trabajado con el maestro Pablo Novoa y nos hemos centrado en respetar la esencia cinematográfica de Dramática. Tenéis que venir a verlo para entenderlo.

¿Habrá presentación de Dramática en Murcia? ¿Nos puede adelantar algún detalle?

Me consta que pronto saldrá una fecha en la Región, pero de momento no puedo decir más. Eso sí, ahora que vivo en Cartagena y mis músicos son de Cartagena, estoy deseándolo más que nunca.