Dice Pedro Aranda (Cartagena, 1979) que le cuesta «sangre, sudor y lágrimas» ponerse a escribir. «Literalmente». Que hubo un tiempo en el que lo hacía con gran facilidad, pero que decidió parar para dedicarse a otras cosas y, cuando intentó retomarlo por donde lo había dejado, el folio en blanco le echó en cara su ausencia. Quizá por eso han pasado tres largos años –y unos pocos meses– entre su primera novela, El ruido que nos separa (2019), y Casi Chicago (2023), la segunda, de recientísima publicación. Quizá por eso, lamenta, no consigue divertirse ante el teclado (aunque trabaja para remediarlo o morir en el intento). Por suerte, como el futbolista que regresa tras una lesión de larga duración, dice que ha empezado a ver la luz, que ya ha conseguido darle un par de toques al balón.

Regresa tras «un largo silencio», dice su editorial..., un poco como las estrellas del rock. ¿Qué he pasado en este tiempo? ¿Es de los que se pasó la pandemia encerrado y reflexionando?

Yo es que soy muy lento e intermitente escribiendo. Recuerdo una charla con otros autores en una feria en la que uno dijo que durante el confinamiento había escrito siete libros. No uno, ni dos. Siete. Una saga, decía. Y no precisamente en orden. Quiero decir, que había escrito la quinta parte antes que la cuarta, y cosas así. Y, claro, yo que seguía hablando dos años después de mi primera novela, noté un ligero mareo y tuve que excusarme para ausentarme un segundo e ir a echarme agua en la cara.

Y eso que su primera novela tuvo una... modesta, sí, pero muy buena acogida. ¿Cómo afrontó esta segunda? ¿Había algo de presión, de autoimposición?

No tengo claro si yo usaría la palabra ‘modesta’ para referirme al libro. Piensa que en un año llegamos a la cuarta edición, y eso son muchos ejemplares... Pero sí creo que es una novela que podría haber tenido mucho más recorrido del que tuvo, sobre todo a nivel de promoción. Pero bueno, los libros no son productos perecederos, y es posible que haya gente que lo acabe descubriendo a raíz de leer Casi Chicago o incluso mucho más adelante. Solo espero que me pille con vida, no como a Edgar Allan Poe, al que lo suyo le costó más de una bancarrota y alguna que otra botella de whisky de más... En cuanto al tema de la presión, desapareció en cuanto decidí que no iba a ser una continuación de la anterior.

Cuando hablamos en el verano de 2020 y le pregunté por una hipotética segunda novela, me dijo que «ningún soldado se mete en el campo de batalla llevando un solo rifle a la espalda», pero esta guerra poco tiene que ver con la de El ruido que nos separa...

Cuando te dije eso venía de una época en la que escribía muchos relatos, algunos de los cuales había mandado a concursos, y hasta hubo uno en el que quedé segundo. Además, me acababan de nominar en un par de certámenes de novela negra que, gracias a Dios, tampoco gané. ¿Te imaginas saliendo a hablar delante de toda esa gente? Qué vergüenza... Y también recibía bastantes comentarios positivos acerca de la originalidad de El ruido que nos separa. Así que me sentía en racha, como esos tipos con sombrero que van a un casino de Las Vegas y le dicen a una chica rubia que le sople los dados y apuesten todo a un número y luego les sale, solo que en mi caso ni estaba en Las Vegas ni había casino, y la chica rubia soplaba siempre al número equivocado. Por lo que, volviendo a lo que te comentaba en 2020, sí que me traje un rifle de repuesto, pero olvidé las balas.

¿Por qué alejarse del noir cuando parecía que era un terreno que pisaba con firmeza y comodidad? ¿Le motiva ponerse en pequeños ‘aprietos literarios’ o también en esto del realismo sucio de corriente norteamericana sentía que se podía desenvolver a gusto?

Es que lo de la etiqueta de ‘novela negra’ no la puse yo. En realidad, escribí El ruido que nos separa como una colección de pequeñas historias de amor en todas sus acepciones: desde el que le escribe cartitas a la persona que le gusta, hasta el que trata de ligarse torpemente a la camarera, pasando por el que acude a clubes de intercambio de pareja a vete tú a saber qué. Lo que ocurre es que utilicé como decorado el mundo del boxeo y todo lo que se mueve alrededor (las apuestas, los amaños, los encargos para saldar cuentas pendientes...), y al mezclar todos esos elementos con alguna que otra muerte y una estructura muy de película tipo Crash, de pronto me vi nominado en unos cuantos certámenes. Y, claro, eso supuso un boom a nivel de publicidad. Así que yo, cada vez que recibía una nominación de novela negra, hacía como el meme ese de los ojos del mono de peluche, y seguía adelante.

Bueno, sea como sea, creo que usted ha venido aquí a hablar de su libro, así que... cuénteme, ¿qué le pasa a Randy Sullivan [protagonista de Casi Chicago]?

Básicamente es un tipo que está muy solo, y Casi Chicago es un libro de gente sola. El caso es que una noche, Randy acude a una cena con un compañero de trabajo que le va a presentar a su novia, que a su vez está casada, y todo acaba en un verdadero desastre. Y al regresar a casa, encuentra en el camino a una mujer que ha tratado de suicidarse. Y de ir tanto a verla al hospital, descubre que ya no le gusta tanto estar solo, y que preferiría estar con ella. Pero claro, ella ha tratado de quitarse de en medio por unos motivos, y conforme Randy más los conoce, en más enredos se acaba metiendo y con más personajes extraños se va cruzando. Pero, como dicen por ahí, «el que algo quiere, algo le cuesta».

Me llama la atención una cosa (por la novedad): dice que a su protagonista «la vida le ha dado buenas cartas», cuando en este tipo de novelas... suele ser al revés. ¿Perdedor no se nace?

Sí que hay cierta intencionalidad en darle la escalera de reyes al protagonista, precisamente para alejarme del estereotipo del que tanto hemos leído. Lo que le ocurre a Randy es que no muestra interés por nada. Sale a veces con una chica, pero no le gusta demasiado (ni la chica, ni salir); no viaja porque tiene miedo a volar..., cosas así. Y, de pronto, ocurre lo que te comentaba antes y se ve obligado a hacer todo lo que hasta entonces no le apetecía. Es decir, se ve obligado a convertirse en otro Randy Sullivan. Y esa es una de las lecturas que yo le doy al libro: una especie de llamada a la acción y de preguntarse cuánto del viejo Randy Sullivan hay en ti, y en cuánto del nuevo te quieres convertir. Pero también está la lectura inversa, que es igual de válida. Quiero decir, está muy bien eso que nos han contado siempre de salirnos de la zona de confort y demás (te lo compro), pero ¿qué pasa si el avión se cae? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al piloto? ¿Al motor? ¿A las tacitas de Mr. Wonderful?

El ruido que nos separa tenía un punto muy cinematográfico y, de hecho, a la hora de sacar influencias se hablaba de Mystic River, Pulp Fiction, David Lynch... Yo, con Casi Chicago, no sé por qué pienso en Guy Ritchie y en su particular nómina de personajes extremos. Porque hablamos de una novela que, aunque con un protagonista claro, es muy coral.

Sí, totalmente. Es una novela muy Guy Ritchie, con un montón de personajes y situaciones disparatadas. Pero a diferencia de mi anterior libro, en el que, si se tratara de un equipo de baloncesto, todos jugaban los mismos minutos y entraban y salían constantemente de la cancha, aquí Randy Sullivan está siempre en pista y los demás se reparten el resto de los minutos. Y algunos, cuando van al banquillo, ya no vuelven a salir. En El ruido que nos separa, yo era el entrenador; aquí, el capitán.

Por cierto, ¿por qué irse a Estados Unidos? ¿Por qué no ambientarla en ‘terreno conocido’?¿Estas historias no pegan en España?

Sí, claro que pegan, pero preferí llevarme la historia allí por varias razones: desde la sonoridad de los nombres hasta el hecho de que los protagonistas de algunas de las tramas encajaban mejor en Estados Unidos, como esos telepredicadores que están casados y con hijos y que acaban dejándose caer por bares de striptease. No me imagino yo aquí a nadie así yéndose a..., no sé, Los Beatos.

Supongo que es pronto –porque Casi Chicago acaba de ver a luz–, pero... ¿qué tal las primeras ‘críticas’ de la gente?

Pues, que yo sepa, solo la han leído hasta la fecha dos personas: una exnovia que se sintió identificada con uno de los personajes y me mandó un WhatsApp larguísimo que tuve que escuchar en 2x de velocidad y en el que hacía una serie de matizaciones a lo que ella entendía que se trataba de inexactitudes, y una amiga que trabaja en una agencia de viajes y que cada vez que recuerda algún capítulo me escribe para comentármelo y aprovecha para mandarme promociones de cruceros que yo, por más que las miro, no acabo de ver el descuento, así que de momento todavía no tengo una opinión formada.

Las cosas llevan su tiempo... Usted mismo dice que tardó cuarenta años en publicar su primera novela. La segunda, ‘solo’ tres. ¿Qué aprendió de El ruido que nos separa?

Que somos muchos escritores y no hay espacio para todos. Y que debería hacer más caso a los que me dicen que tengo que tratar de divertirme escribiendo, algo que no conseguí con mi primera novela, y mucho menos con esta, pero que, si siguiera, es mi intención. Aunque entonces a saber qué libros me saldrían... Pero, pensándolo bien, y ahora que me lo preguntas, quizás tendría que haber tardado otros cuarenta años en escribir este segundo libro, ¿no crees? Lo que pasa es que entonces lo tendría complicado para cerrar la trilogía...

Un poco... Pero bueno, supongo que inevitablemente irá pillando ‘carrerilla’. ¿O es usted de esos a los que le cuesta Dios y ayuda ponerse a escribir?

Me cuesta sangre, sudor y lágrimas. Literalmente. Y la culpa la tengo yo, que tuve una época en la que escribía con mucha facilidad, y decidí parar y dedicarme a otras cosas, como viajar. Y ahora soy incapaz de recuperar esa inercia. Me siento como un jugador de fútbol que no le da ni un toque al balón sin que se le caiga al suelo. Mira, te voy a contar algo. Hace poco tuve una fascitis plantar y fui a una clínica de rehabilitación de esas en las que te vas moviendo por distintas camillas, cada una con sus aparatitos de ultrasonidos o radiofrecuencia. Y allí nos encontrábamos todos con nuestro camisón y moviéndonos de un lado para otro con nuestras almohadas debajo del brazo. Y había un señor, que iba siempre con pantalón de chándal y camisa, y que no se ponía el camisón porque decía que le daba frío en la espalda. Pues bien, ese hombre estaba tratando de volver a caminar sujetándose entre dos barras. Y yo lo veía siempre mientras la fisioterapeuta me daba un masaje en el pie. La fisio, por cierto, me decía que había hecho un curso de psicología en el que había aprendido a «constelar» o algo así, y que por mucho masajito que me diera, me comentaba que el origen de la fascitis plantar estaba en un conflicto familiar, y me insistía muchísimo en identificar cuál era, y que hasta que no lo hiciera, me iba a seguir doliendo el pie. Pero, a lo que voy, viendo al señor del chándal y la camisa, pensaba constantemente en que si alguna vez volvía a escribir una nueva novela, iba a ser algo así como aprender de nuevo a andar.

¿Y cómo va la cosa?

Pues esta semana he escrito un par de cosas que he mandado a concursos. Y aunque tengo la sensación de que los miembros del jurado se van a mirar los unos a los otros y a torcer el gesto, a mí al menos me ha servido para saber que ya le voy dando dos toques al balón.